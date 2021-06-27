Frankfurter Allgemeine: Медузы - еда будущего?

"Человечеству грозит глобальная нехватка продовольствия. Решение может дать море, говорит исследователь Хольгер Кюнхольд: он изучает возможность появления медуз в нашем меню", - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Журналистка издания Отмара Глас побеседовала с ученым из Центра тропических морских исследований им. Лейбница в Бремене.

"Медузы уже давно присутствуют в меню в Азии, - отметил исследователь. - Хотя у медуз есть стрекательные клетки, содержащие токсины, они находятся только в щупальцах. Поэтому в Азии в пищу употребляют только "колокол" медузы. Впрочем, токсины жалящей медузы можно довольно легко вымыть или дезактивировать. Так что все части медузы можно использовать в пищу".

"В целом, мы видим, что сельское хозяйство движется в направлении растущего дефицита ключевых ресурсов, таких как плодородные земли и пресная вода. В сочетании с растущим населением планеты и надвигающимся изменением климата мы сталкиваемся с серьезными проблемами в области глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул Кюнхольд.

"Мы специализируемся на медузах семейства кассиопеи, - пояснил исследователь. - Они обитают на морском дне и не плавают в воде. Эти медузы широко распространены в тропических и субтропических прибрежных районах, но также встречаются как инвазивный вид в европейском Средиземноморском регионе. Особенность этих медуз в том, что у них есть симбионты - микроводоросли, которые живут внутри них. Благодаря этому данный вид очень легко содержать и выращивать даже в городских условиях".

"На примере медуз мы видим, что в океане есть практически неиспользуемые биомассы, обладающие неожиданно высокой питательной ценностью. Эти животные состоят в основном из белка, и в некоторых из них в интересном количестве содержатся антиоксиданты, минералы и ненасыщенные жирные кислоты", - отметил биолог.

"В медузах содержится очень много воды. Это может быть преимуществом, потому что в результате медуза является низкокалорийной, но при этом полезна для здоровья. Своего рода продукт для похудения. С другой стороны, в результате из одной медузы удается добыть очень мало. И это еще один момент, который делает медуз интересными. Многим видам медуз выгодно изменение климата и чрезмерный вылов рыбы. В будущем медуз, вероятно, будет гораздо больше, чем сегодня", - сказал Кюнхольд.

Говоря о том, как медуза может стать продуктом питания людей, исследователь отметил: "Для начала нужно сделать медузу пригодной для хранения. В Азии животных традиционно маринуют в квасцах и только через несколько месяцев подвергают дальнейшей обработке. Другая возможность - полностью высушить животных или сварить их. В зависимости от способа приготовления, медуз можно переработать в чипсы или гарнир. Некоторых медуз можно есть и в сыром виде. Мы работаем прежде всего над извлечением из медуз питательных веществ и возможностями включения их в наш рацион. Это можно сделать, например, в виде пищевой добавки в форме порошка".

"Поскольку медузы очень нежные, они могут стать и заменителем икры, - добавил ученый. - Одна рабочая группа из Италии недавно опубликовала книгу рецептов из медуз. Мы должны донести до людей, что сегодня наблюдается дефицит ресурсов. Медуза, которая кажется такой необычной, является очень хорошим примером того, что мы можем получать питательные вещества отовсюду".

В Европе уже несколько лет предпринимаются попытки заинтересовать людей насекомыми в качестве пищи, но пока с умеренным успехом. "Я думаю, что основная проблема с насекомыми заключается в том, что часто, когда вы их едите, можно увидеть все животное целиком. Поедание чего-то с глазами и конечностями вызывает у многих отвращение и дискомфорт. Я вполне могу представить, что медузы были бы восприняты лучше. При правильном приготовлении медуза получается не склизкой, а наоборот, скорее хрустящей. (...) В переработанном виде, когда потребитель ничего не замечает, я вижу большой потенциал как для насекомых, так и для медуз в качестве важных источников питательных веществ", - указал собеседник издания.

"Мы, люди, должны больше задумываться о своем месте в пищевой цепи, - полагает ученый. - Проще говоря, нам нужно двигаться вниз. Что касается моря, то это означает, что нам нужно есть больше водорослей, мидий и мелкой рыбы. А если мы будем есть больше медуз, то в лучшем случае даже сможем противодействовать нарушению баланса в Мировом океане. Однако с самого начала мы должны категорически избегать слишком одностороннего использования медуз и их чрезмерного вылова".

Говоря о других способах использования медуз, Кюнхольд отметил: "Европейский проект GoJelly, например, исследует, как слизь медузы можно использовать для фильтрации микропластика из воды. Или могут ли медузы служить удобрениями и накопителями влаги в почве. Мангровая медуза также обладает интересными свойствами для косметики благодаря своим водорослям-симбионтам. В традиционной китайской медицине медузы уже используются как универсальное средство, например, при проблемах с суставами. В качестве чипсов, белковых добавок или стабилизаторов - у медузы есть все, чтобы стать новым "суперфудом" или "нутрицевтиком", то есть питательным и полезным продуктом питания".

InoPressa