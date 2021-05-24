В Литве возбуждено дело о захвате Беларусью самолета Ryanair

Генпрокуратура Литвы проводит досудебное расследование по факту захвата лайнера и обращения с пассажирами, запрещенного международным правом. Дело возбуждено по двум статьям УК Литвы.
Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело в связи с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, который следовал рейсом из Афин в Вильнюс, но из-за ложного сообщения о минировании сел в Минске. "Началось досудебное расследование по факту захвата самолета и обращения с людьми, запрещенного международным правом", - сообщила начальник отдела коммуникаций Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене в понедельник, 24 мая.
Со своей стороны заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Арлаускас заявил, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о захвате воздушного судна. "Возбуждено уголовное дело. Уже сегодня будут опрошены члены экипажа и некоторые свидетели из числа пассажиров", - сказал он.
По словам полицейского чиновника, в самолете, вероятнее всего, возник конфликт, в ходе которого было заявлено о взрывном устройстве. "Это стало одной из причин приземления в Минске", - указал он. Накануне вечером полиция сообщила о начале досудебного расследования по двум статьям уголовного кодекса Литвы.
Опрошены пассажиры, осмотрен самолет
В досудебном расследовании о принудительной посадке в Минске пассажирского самолета уже опрошено несколько десятков человек, сейчас в аэропорту проводится осмотр самолета.
"Сейчас в аэропорту проводится осмотр самолета, это, вероятно, затянется до вечера. Мы опросили уже несколько десятков человек, летевших самолетом, в том числе и членов экипажа", - сказал журналистам в понедельник начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.
Он также сказал, что был опрошен и капитан самолета.
Правоохранительные органы Литвы утверждают, что решение о смене направления на Минск капитан самолета принял, посовещавшись с руководством Ryanair. По слова Р. Кишкиса, самолетом из Афин летело 126 человек и члены экипажа, однако после посадки в Минске в Вильнюс прилетел 121 пассажир.
Р. Кишкис также сказал, что в ходе расследования "складывается вполне последовательная картина происшествия".
Заместитель генерального прокурора Гинтас Иванаускас добавил к сказанному, что информация, находящаяся в публичном пространстве, отчасти соответствует тому, что происходило в воскресенье.
"Мы не можем утверждать, что находящаяся в публичном пространстве информация полностью соответствует тем данным, которые устанавливаются во время расследования, но по большей части это так", - сказал Г. Иванаускас на пресс-конференции.
Он отметил, что расследование такого масштаба может занять довольно много времени.
Вынужденная посадка в Минске
Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске днем 23 мая, после того как экипаж получил информацию о минировании борта от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель ВВС Беларуси МиГ-29.
Проверка безопасности в аэропорту Минска не выявила в самолете ничего подозрительного, и спустя пять часов лайнеру было разрешено продолжить полет. Однако белорусские силовики задержали находившегося на борту сооснователя и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку.
В Беларуси в отношении журналиста возбуждено уголовное дело, его обвиняют в экстремистской деятельности. Протасевич включен в список террористов.
Протесты на Западе в связи с инцидентом
На Западе резко осудили инцидент с Ryanair и задержанием Протасевича. Политики в Германии и ЕС назвали случившееся актом государственного терроризма и призвали кардинально расширить санкции против Беларуси. Amnesty International назвала инцидент актом воздушного пиратства. Инцидент с самолетом станет одной из главных тем саммита ЕС, открывающегося 24 мая в Брюсселе.
Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил посадку самолета Ryanair в Минске и потребовал от белорусских властей освободить Протасевича. Посадку самолета госсекретарь назвал "шокирующим актом режима Лукашенко".