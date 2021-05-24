В Литве возбуждено дело о захвате Беларусью самолета Ryanair

Генпрокуратура Литвы проводит досудебное расследование по факту захвата лайнера и обращения с пассажирами, запрещенного международным правом. Дело возбуждено по двум статьям УК Литвы.

Генеральная прокуратура Литвы возбудила уголовное дело в связи с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, который следовал рейсом из Афин в Вильнюс, но из-за ложного сообщения о минировании сел в Минске. "Началось досудебное расследование по факту захвата самолета и обращения с людьми, запрещенного международным правом", - сообщила начальник отдела коммуникаций Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене в понедельник, 24 мая.

Со своей стороны заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Арлаускас заявил, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о захвате воздушного судна. "Возбуждено уголовное дело. Уже сегодня будут опрошены члены экипажа и некоторые свидетели из числа пассажиров", - сказал он.

По словам полицейского чиновника, в самолете, вероятнее всего, возник конфликт, в ходе которого было заявлено о взрывном устройстве. "Это стало одной из причин приземления в Минске", - указал он. Накануне вечером полиция сообщила о начале досудебного расследования по двум статьям уголовного кодекса Литвы.

Пассажиры рейса Ryanair рассказали, как видели истребитель и как после посадки всех вывели и продержали вместе с маленькими детьми взаперти несколько часов, ничего не объясняя. По их словам, изначально было очевидно, что это инсценировка. Вот что они рассказали уже в Вильнюсе pic.twitter.com/gQ83PpnLY0 — DW на русском (@dw_russian) May 24, 2021

Опрошены пассажиры, осмотрен самолет



В досудебном расследовании о принудительной посадке в Минске пассажирского самолета уже опрошено несколько десятков человек, сейчас в аэропорту проводится осмотр самолета.

"Сейчас в аэропорту проводится осмотр самолета, это, вероятно, затянется до вечера. Мы опросили уже несколько десятков человек, летевших самолетом, в том числе и членов экипажа", - сказал журналистам в понедельник начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.

Он также сказал, что был опрошен и капитан самолета.



Правоохранительные органы Литвы утверждают, что решение о смене направления на Минск капитан самолета принял, посовещавшись с руководством Ryanair. По слова Р. Кишкиса, самолетом из Афин летело 126 человек и члены экипажа, однако после посадки в Минске в Вильнюс прилетел 121 пассажир.

Вильнюсский аэропорт после посадки самолета Ryanair / BNS nuotr.

Р. Кишкис также сказал, что в ходе расследования "складывается вполне последовательная картина происшествия".

Заместитель генерального прокурора Гинтас Иванаускас добавил к сказанному, что информация, находящаяся в публичном пространстве, отчасти соответствует тому, что происходило в воскресенье.

"Мы не можем утверждать, что находящаяся в публичном пространстве информация полностью соответствует тем данным, которые устанавливаются во время расследования, но по большей части это так", - сказал Г. Иванаускас на пресс-конференции.

Он отметил, что расследование такого масштаба может занять довольно много времени.

Вынужденная посадка в Минске



Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске днем 23 мая, после того как экипаж получил информацию о минировании борта от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель ВВС Беларуси МиГ-29.

Проверка безопасности в аэропорту Минска не выявила в самолете ничего подозрительного, и спустя пять часов лайнеру было разрешено продолжить полет. Однако белорусские силовики задержали находившегося на борту сооснователя и бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку.

В Беларуси в отношении журналиста возбуждено уголовное дело, его обвиняют в экстремистской деятельности. Протасевич включен в список террористов.

Вильнюсский аэропорт после посадки самолета Ryanair / E. Blaževič/LRT nuotr.

Протесты на Западе в связи с инцидентом



На Западе резко осудили инцидент с Ryanair и задержанием Протасевича. Политики в Германии и ЕС назвали случившееся актом государственного терроризма и призвали кардинально расширить санкции против Беларуси. Amnesty International назвала инцидент актом воздушного пиратства. Инцидент с самолетом станет одной из главных тем саммита ЕС, открывающегося 24 мая в Брюсселе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил посадку самолета Ryanair в Минске и потребовал от белорусских властей освободить Протасевича. Посадку самолета госсекретарь назвал "шокирующим актом режима Лукашенко".