Аркадий Дубнов. Отцовские заботы президентов

Если я когда-нибудь соберусь написать книгу о транзитах власти на постсоветском пространстве, эта фотография, сделанная на днях в Душанбе, украсит мою будущую книгу.

Кроме того, эта картинка мне, отцу взрослого 40-летнего сына, греет душу. Вот как должен выглядеть хорошо воспитанный сын, когда папа представляет его уважаемому человеку!

Тем более, если папа - президент, уважаемый человек - тоже президент, а сын - спикер Сената в папиной стране. Надеюсь, все узнали этих достойных джентльменов - таджикского президента Эмомали Рахмона, казахстанского - Касым-Жомарта Токаева, и второго человека во властной иерархии Таджикистана - Рустама Эмомали.

Эмомали Рахмон, Касым-Жомарт Токаев, Рустам Эмомали / Facebook

Картинка, чрезвычайно выразительна и мы, как будто, слышим диалог двух президентов:

- Ну, что скажешь, говорит первый второму, - хорош мой сынуля? Вот уж сколько лет готовлю его в президенты, способный парень, в футбол играл, столичным мэром поработал, теперь председателем парламента назначил, один шаг остался, уже и в конституции под него возрастной ценз подогнал... Как думаешь, потянет? А то уж сколько мне лямку-то тянуть, 29-й год на посту, врачи говорят, надо здоровьем заняться, вон, ты какой стройный, а на меня посмотри...

- Да, видный парень, отвечает второй, разглядывая красавца-парня, - а как у него с народом отношения?

- Так в том-то и беда, нет никаких особенных отношений, Рустам стесняется, не любит на людях выступать, да, если честно, и не умеет... Я его всюду с собой вожу, буквально везде за ручку держу.

- А вот этого, мне кажется, не надо, рейтинг преемника от этого не вырастет...

- Думаешь?

- Знаю...

Тут следовало бы заметить, что еще один президент, практически по-соседству, туркменский, - Бердымухамедов, гораздо дальше продвинулся, готовя своего сына Сердара в преемники. Сделав его главным вице-премьером, отпускает его даже заграницу во главе делегаций. А совсем недавно разрешил публиковать сыновнее фото вместо своего, на первой полосе главной газеты, там без картинок президента газета в печать не выходит...

А больше нигде в СНГ(в Азербайджане давно это было) преемников по прямой мужской линии и вовсе нет нынче...

Да и в России с этим проблема, беда просто, вот и приходится самому все, самому...

Эхо Москвы