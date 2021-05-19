В холодильниках - 50 тыс. неиспользованных доз AstraZeneca: какое будущее у этой вакцины в Литве?

Хотя все больше жителей Литвы соглашаются на вакцинацию, становится ясно, что массовая вакцинация будет сопровождаться дополнительными вызовами. Министерство здравоохранения обеспокоено тем, что в стране не будет спроса на вакцину AstraZeneca (Vaxzevria) после того, как у населения появится возможность выбирать, какой вакциной привиться.

На заседании Комитета национальной безопасности и обороны в среду председатель комитета Лауринас Кащюнас сказал, что разговаривал с экспертами, которые утверждают, что третья волна коронавируса «остановлена».

«Уже есть признаки того, что третья волна остановлена, иными словами, худшие сценарии не сбываются. Очевидно, это также связано с вакцинацией, которая проводится достаточно быстро. Кроме того, набирает обороты иммунизация, в определенных группах, есть и переболевшие. Тенденции неплохие», - сказал Л. Кащюнас.

Впереди ожидают вызовы

Лукас Галкус, главный специалист Управления электронной системы здравоохранения и информационных ресурсов Министерства здравоохранения, сказал, что пожилые люди в возрасте 80 лет и старше активно вакцинировались до середины апреля. Однако вакцинация в этой группе в настоящее время замедляется.

AstraZeneca / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Это означает, что мы уже каждый день вакцинируем мало людей, которые постарше, эта группа практически исчерпана. Ежедневно, если мы посмотрим на процент всех вакцинированных людей, мы вакцинируем до 10 процентов из тех, кто постарше. Все остальные вакцины предназначены для более молодых людей», - сказал специалист министерства.



По словам представителя Минздрава, успех вакцинации пожилых людей во многом зависит от разных возрастных групп. По его словам, труднее всего было привить людей в возрасте 80 лет и старше, из которых около половины в настоящее время вакцинированы. Тем временем, более 70 процентов людей в возрастной группе 65-80 лет вакцинированы.

«Мы считаем, что через две недели, когда все жители смогут выбрать любую вакцину, мы столкнемся с проблемой, что эта вакцина вообще перестанет быть востребованной».



Л. Галкус

Иммунизация других групп, по словам Л. Галкуса, неплохая, у тех групп, которые начали вакцинацию первыми, результаты довольно высокие. Например, иммунизация врачей по всей Литве достигает более 85%, в сфере образования и социальной помощи - более 80%.

Специалист министерства заявил, что партии вакцины Pfizer, доставляемой в Литву, в ближайшем будущем увеличатся, а это позволит вакцинировать больше людей, поскольку сами люди более охотно склонны выбирать эту вакцину.

«У нас все еще есть проблемы с вакциной AstraZeneca (Vaxzevria), особенно сейчас, когда мы стремительно спускаемся по возрастным группам вниз. Жители не очень охотно выбирают эту вакцину, и мы считаем, что через две недели, когда все жители смогут выбрать любую вакцину, мы столкнемся с проблемой, что эта вакцина вообще перестанет быть востребованной», - сказал Л. Галкус.

На сегодняшний день не использовалось около 50 000 доз AstraZeneca (Vaxzevria).

Кто поможет регулировать потоки?



Вакцинация в Litexpo / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Директор администрации Вильнюсского городского самоуправления Лина Коризнене сообщила комитету, что перед столицей стоит несколько различных проблем. По ее словам, отрадно, что в Вильнюсе открыт крупный центр вакцинации, созданный в выставочном зале Litexpo, где в день могут быть вакцинированы более 10 тысяч человек.

«Но здесь мы сталкиваемся с главной проблемой, что в центре вакцинации, помимо медицинского персонала, в основном работают волонтеры, то есть представители Красного Креста и стрелки. Но сейчас стрелки уже хотят отойти, потому что это все работающие люди. Мы очень просим и надеемся на использование армии для охраны и регулирования потоков», - сказала Л. Коризнене.

По словам главы администрации Вильнюса, в противном случае муниципалитет нанял бы охрану, но это бы обошлось «в копеечку».