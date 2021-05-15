Во время «Семейного марша» сторонники ЛГБТ проводили в Вильнюсе собственные акции протеста

В то время, как в вильнюсском парке Вингис проходил «Великий марш в защиту защиты семьи», направленный против Стамбульской конвенции, несколько акций протеста провели в субботу вечером и сторонники ЛГБТ. Украсив себя атрибутикой радужных цветов, молодые люди заявили о своем желании, чтобы уважались права всех людей на любовь и семью.

«Все разные – все равны», «Любовь не преступление», - эти и другие лозунги можно было прочесть на плакатах, которые в субботу вечером на Жверинасе, у пешеходного моста, ведущего в парк Вингис, держали ЛГБТ-активисты.

Украсив себя атрибутикой радужных цветов, молодые люди катались на велосипедах по Жверинасу, близ въезда в парк Вингис. Наконец они собрались на лужайке у пешеходного моста. Собравшиеся дискутировали о Стамбульской конвенции, равноправии, дискриминации гомосексуальных людей.

LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Мы хотим любви, понимания, а не гнева или злобы. А именно злобу мы слышим от участников «Семейного марша». Я хочу, чтобы защитники традиционной семьи поняли, что существуют различные формы семьи», - сказала одна из участниц акции протеста Юргита.

В таком же духе высказался и Линас, открыто поддерживающий ЛГБТ-сообщество. Молодой человек сказал, что его удивили заявления участников «Семейного марша», будто бы они подвергаются атакам.

LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Кто нападает на семьи? Кто-нибудь покушается на их семьи, их ценности? Неужели они видят в гомосексуальных людях угрозу? Смешно. Я действительно не понимаю этой злобы.

Может быть, я хочу слишком многого, но я бы хотел, чтобы всех людей, независимо от их убеждений и ориентации, уважали, чтобы они не воспринимались как угроза», - сказал Линас.

LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

ЛГБТ-активисты решили отправиться в парк Вингис, где проходил «Семейный марш», но им путь преградили сотрудники полиции. Они разъяснили молодым людям, что в парке проходит другое мероприятие, и что, если они хотят, они могут тоже к нему присоединиться, но только без радужной атрибутики. Это вызвало удивление у сторонников ЛГБТ.

«Что мы плохого делаем? В чем виноваты цвета радуги?» - спросила полицейских одна из сторонниц ЛГБТ.

В конце концов, протестующие решили не ходить в парк Вингис.

LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

В тот же вечер была организована еще одна акция протеста сторонников ЛГБТ. Она прошла на лужайке у Белого моста.