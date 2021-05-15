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2021.05.15 23:04

Во время «Семейного марша» сторонники ЛГБТ проводили в Вильнюсе собственные акции протеста

Gytis Pankūnas, LRT.lt2021.05.15 23:04
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

В то время, как в вильнюсском парке Вингис проходил «Великий марш в защиту защиты семьи», направленный против Стамбульской конвенции, несколько акций протеста провели в субботу вечером и сторонники ЛГБТ. Украсив себя атрибутикой радужных цветов, молодые люди заявили о своем желании, чтобы уважались права всех людей на любовь и семью.

«Все разные – все равны», «Любовь не преступление», - эти и другие лозунги можно было прочесть на плакатах, которые в субботу вечером на Жверинасе, у пешеходного моста, ведущего в парк Вингис, держали ЛГБТ-активисты.

Украсив себя атрибутикой радужных цветов, молодые люди катались на велосипедах по Жверинасу, близ въезда в парк Вингис. Наконец они собрались на лужайке у пешеходного моста. Собравшиеся дискутировали о Стамбульской конвенции, равноправии, дискриминации гомосексуальных людей.

LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Мы хотим любви, понимания, а не гнева или злобы. А именно злобу мы слышим от участников «Семейного марша». Я хочу, чтобы защитники традиционной семьи поняли, что существуют различные формы семьи», - сказала одна из участниц акции протеста Юргита.

В таком же духе высказался и Линас, открыто поддерживающий ЛГБТ-сообщество. Молодой человек сказал, что его удивили заявления участников «Семейного марша», будто бы они подвергаются атакам.

LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Кто нападает на семьи? Кто-нибудь покушается на их семьи, их ценности? Неужели они видят в гомосексуальных людях угрозу? Смешно. Я действительно не понимаю этой злобы.

Может быть, я хочу слишком многого, но я бы хотел, чтобы всех людей, независимо от их убеждений и ориентации, уважали, чтобы они не воспринимались как угроза», - сказал Линас.

LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

ЛГБТ-активисты решили отправиться в парк Вингис, где проходил «Семейный марш», но им путь преградили сотрудники полиции. Они разъяснили молодым людям, что в парке проходит другое мероприятие, и что, если они хотят, они могут тоже к нему присоединиться, но только без радужной атрибутики. Это вызвало удивление у сторонников ЛГБТ.

«Что мы плохого делаем? В чем виноваты цвета радуги?» - спросила полицейских одна из сторонниц ЛГБТ.

В конце концов, протестующие решили не ходить в парк Вингис.

LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

В тот же вечер была организована еще одна акция протеста сторонников ЛГБТ. Она прошла на лужайке у Белого моста.

LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“ / E. Blaževič/LRT nuotr.
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
1 / 6E. Blaževič/LRT nuotr.
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
2 / 6E. Blaževič/LRT nuotr.
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
3 / 6E. Blaževič/LRT nuotr.
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
4 / 6E. Blaževič/LRT nuotr.
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
5 / 6E. Blaževič/LRT nuotr.
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
6 / 6E. Blaževič/LRT nuotr.
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
# Литва
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