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2021.05.05 09:58

Литва начала применение вакцины Johnson & Johnson: что о ней нужно знать?

LRT.lt2021.05.05 09:58
Johnson & Johnson“
Johnson & Johnson“ / Vida Press nuotr.

Вакцина Janssen, созданная компанией Janssen Pharmaceutica NV, входящей в группу Johsnon & Johnson, стала четвертым подтвержденным препаратом в ЕС для вакцинации. Министерство здравоохранения Литвы после получения информации от фармацевтической компании Janssen Pharmaceutica NV приняло решение использовать вакцину Janssen от коронавируса.

Представляем вам ответы на главные вопросы о вакцине.

Что представляет собой Janssen и для чего ее применяют?

«COVID-19 Vaccine Janssen» – это вакцина, предназначенная для предотвращения коронавирусной болезни (COVID-19) у лиц старше 18 лет.

«COVID-19 Vaccine Janssen» содержит другой вирус из семейства аденовирусов, который прошел процесс модификации таким образом, что в результате в нем содержится ген, необходимый для производства шиповидного белка SARS-CoV-2. Упомянутая вакцина не содержит сам вирус SARS-CoV-2 и не может вызвать COVID-19.

Подробную информацию о данной вакцине можно найти в информации о препарате, к которой относится инструкция по применению лекарственного препарата.

Как применять Janssen?

«COVID-19 Vaccine Janssen» вводится в виде одной инъекции – обычно в мышцу плеча.

За поставку вакцины отвечают национальные государственные учреждения. Дополнительная информация о применении «COVID-19 Vaccine Janssen» доступна в инструкции по применению препарата или можно проконсультироваться со специалистом по надзору за здоровьем.

Как действует вакцина «Janssen»?

Вакцина «COVID-19 Vaccine Janssen» воздействует на организм, готовя его к защите от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Вакцина содержит другой вирус семейства аденовирусов, который прошел процесс модификации таким образом, что в результате в нем содержится ген, необходимый для производства шиповидного белка SARS-CoV-2. Это белок на поверхности вируса SARS-CoV-2, который необходим вирусу для проникновения в клетки организма.

„Johnson&Johnson“
„Johnson&Johnson“ / AP nuotr.

После введения вакцина доставляет ген SARS-CoV-2 в клетки организма, поэтому клетки будут использовать данный ген для производства шиповидного белка. Затем иммунная система человека распознает указанный белок как чужеродный, вырабатывает антитела и активирует Т-клетки (белые кровяные тельца).

Если позднее человек вступит в контакт с вирусом SARS-CoV-2, иммунная система распознает вирус и будет готова защитить от него организм.

Содержащийся в вакцине аденовирус не может воспроизводиться и не вызывает заболевание.

Можно ли вакцинировать людей, уже перенесших COVID-19, вакциной Janssen?

У 2151 человека, кто в ходе исследований получил вакцину «COVID-19 Vaccine Janssen», но уже перенес заболевание COVID-19, каких-либо дополнительных побочных эффектов не отмечалось.

В ходе исследований не было получено достаточного количества данных, позволяющих сделать вывод, насколько эффективна вакцина «COVID-19 Vaccine Janssen» в случае ее применения у тех, кто уже перенес заболевание COVID-19.

Можно ли вакцинировать людей с ослабленным иммунитетом вакциной Janssen?

Имеются ограниченные данные о влиянии вакцины на людей с ослабленным иммунитетом. Хотя организм человека с ослабленным иммунитетом может не реагировать на вакцину, особых опасений относительно безопасности нет. Людей с ослабленной иммунной системой все же можно вакцинировать, поскольку они могут подвергаться более высокому риску заражения COVID-19.

Как долго обеспечивает защиту вакцина Janssen?

Защита, обеспечиваемая вакциной COVID-19 Vaccine Janssen» появляется примерно через 14 дней после вакцинации, однако в настоящее время неизвестно, как долго будет действовать такая защита. В рамках клинических исследований в течение 2 лет будет продолжаться наблюдение за вакцинированными людьми в целях сбора дополнительной информации о продолжительности защиты.

„Johnson & Johnson“ vakcina
„Johnson & Johnson“ vakcina / AP nuotr.

Каковы риски, связанные с применением вакцины Janssen?

Побочные эффекты от вакцины «COVID-19 Vaccine Janssen», выявленные в ходе исследований, были чаще всего в диапазоне от легких до средней степени тяжести – улучшение наступало в течение нескольких дней после вакцинации. Наиболее частыми побочными эффектами являются: боль в месте инъекции, головная боль, боль в мышцах, усталость и тошнота. Эти побочные явления наблюдались у более чем 1 человека из 10 участвовавших в исследованиях лиц.

Кашель, боль в суставах, повышенная температура, озноб, покраснение и припухлость в месте инъекции наблюдались менее чем у 1 из 10 пациентов. Чихание, тремор, боль в горле, сыпь, потливость, мышечная слабость, боль в руках и ногах, боль в спине, слабость и общее недомогание возникали менее чем у 1 человека из 100.

Редкие побочные эффекты, которые наблюдались менее чем у 1 из 1000 пациентов, – гиперчувствительность (аллергия) и зудящая сыпь.

У людей, получавших вакцину «COVID-19 Vaccine Janssen», также возникали аллергические реакции, включая один случай анафилаксии (тяжелой аллергической реакции). Поэтому, как и в случае со всеми другими вакцинами, вакцину «COVID-19 Vaccine Janssen» следует вводить под строгим наблюдением врача, и должно быть доступно соответствующее лечение.

Какая информация о вакцине Janssen еще ожидается?

В связи с рекомендацией pегистрации с условиeм вакцины «COVID-19 Vaccine Janssen» компания будет и далее предоставлять информацию о результатах клинических исследований, которые на данный момент еще не закончены. В ходе этих и дополнительных исследований будет предоставлена информация о том, как долго длится защита, насколько хорошо вакцина предотвращает протекание COVID-19 в тяжелой форме и защищает от новых штаммов коронавируса, насколько хорошо она защищает людей с ослабленным иммунитетом, детей и беременных, а также предотвращает ли она бессимптомные случаи, а также о продолжительности введения повторной дозы вакцины.

Кроме того, независимые исследования вакцин против COVID-19, координируемые учреждениями ЕС, также предоставят больше информации о долгосрочной безопасности и преимуществах вакцины для населения в целом.

Johnson & Johnson“
„Johnson&Johnson“
„Johnson & Johnson“ vakcina
Johnson & Johnson“
Johnson & Johnson“
1 / 3Vida Press nuotr.
„Johnson&Johnson“
„Johnson&Johnson“
2 / 3AP nuotr.
„Johnson & Johnson“ vakcina
„Johnson & Johnson“ vakcina
3 / 3AP nuotr.
Johnson & Johnson“
„Johnson&Johnson“
„Johnson & Johnson“ vakcina
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