У посольства России в Вильнюсе собралось 50 человек: проведена акция в поддержку Украины

В субботу в Вильнюсе, в сквере Бориса Немцова, расположенном перед посольством России, около 50 человек приняли участие в акции в поддержку Украины, на границах которой в последние недели активизировались действия российских вооруженных сил.

Один из инициаторов акции, депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что своими действиями на украинской границе Кремль уже сейчас совершает преступление против Украины.

«Угрозы и акции устрашения рядом с другим государством сами по себе являются преступлением. Не требуется даже физического вторжения. Поэтому мы считаем, что уже сейчас существует достаточно оснований для того, чтобы констатировать – российские власти совершают преступление», - заявил во время митинга П. Ауштрявичюс.

Mitingas prie Rusijos ambasados / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По его мнению, хотя Западу и сложно изменить российскую внешнюю политику, необходимо добиваться того, чтобы Кремль заплатил за свою агрессию как можно более высокую цену.

«Иногда внешняя политика России запрограммирована на такие ошибки, но нужно, чтобы Россия как можно дороже за них платила. Мне кажется, что сейчас, в глобальном мире, где государства взаимосвязаны, экономики переплетены, такая высокая цена действительно не смехотворна. Я очень одобряю те санкции, которые были приняты Америкой, и очень надеюсь, что мы услышим что-то более серьезное со стороны ЕС», - сказал П. Ауштрявичюс, еще раз подчеркнув важность единства Запада в поддержке Украины.

Mitingas prie Rusijos ambasados / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

ELTA напоминает, что в пятницу в министерство иностранных дел был вызван посол Российской Федерации в Литве Алексей Исаков, и Литва выразила ему свое несогласие с внешней политикой и нарушениями прав человека в России.

В то же время министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис совместно с латвийскими и эстонскими коллегами Эдгарсом Ринкевичем и Эвой-Марией Лийметс нанес в четверг в Украину визит солидарности, в ходе которого министры стран Балтии выразили решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.