Алина Орлова приняла участие в проекте, посвященном Осипу Мандельштаму

Певица Алина Орлова представила новое произведение на стихи великого русского поэта.

Песня создана по случаю 130-летия со дня рождения Осипа Мандельштама. В этом солидном проекте приняли участие более 20 музыкантов со всего мира, которые положили на музыку стихи знаменитого поэта, тем самым воздав должное его таланту и напомнив слушателям о его трагической судьбе. В исполнении Алины Орловой прозвучали строки стихотворения «Возьми на радость из моих ладоней».

В рамках международного проекта «Сохрани мою речь навсегда» музыканты, в том числе Алина Орлова, могли самостоятельно выбрать любое стихотворение поэта для собственной интерпретации. Стилистических установок не было, поэтому родившиеся произведения отличает жанровое разнообразие – от поп-музыки и рока до авангарда. Кульминацию проекта – концерт всех участников – планируется организовать по окончании карантина.

Alina Orlova / E. Genio / LRT nuotr.

«Когда меня пригласили участвовать в проекте, было очень непросто определиться, какой текст Осипа Мандельштама выбрать. У него прекрасное творчество – глубокое и разнообразное. Некоторые тексты этого поэта на русском языке я уже раньше использовала в своих песнях, однако организаторы проекта попросили петь по-литовски, поэтому пришлось искать подходящий перевод», - говорит певица.

Ее внимание привлекло стихотворение «Возьми на радость из моих ладоней» в переводе поэта Томаса Венцловы.

«Меня сразу заинтересовал ритм этого стихотворения – медленный, наполненный чувством речитатив. Особенно понравилась мягкая и мелодичная интонация перевода. В ней я легко расслышала музыку», - вспоминает певица.

Одновременно с песней музыкант представила видеоклип, в котором ненавязчиво переплетаются истории разных людей. Простые и настоящие, будто повествующие о каждом из нас.

«Я благодарна инициатору проекта, режиссеру Роману Либерову, который, кстати, родом из Вильнюса, а также всей его прекрасной команде. Их видеоклип усиливает то ощущение, которое я пыталась передать в песне – будто во всей непостижимой мощи вселенной мерцают маленькие огоньки нашего сознания, озаряющие, согревающие и преодолевающие мглу», - раскрывает музыкант послание, закодированное в песне.