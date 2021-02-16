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2021.02.16 13:05

Российский суд подтвердил приговор историку Юрию Дмитриеву

Радио «Cвобода»2021.02.16 13:05
Rusijoje nuteistas Gulago istorikas Jurijus Dmitrijevas
Rusijoje nuteistas Gulago istorikas Jurijus Dmitrijevas / AP nuotr.

Кассационный суд в Санкт-Петербурге 16 февраля оставил в силе приговор Верховного суда Карелии по делу историка и главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, передаёт корреспондент сайта Север.Реалии.

Заседание прошло в закрытом режиме. Слушатели и журналисты присутствовали только на оглашении решения суда. Сам Дмитриев принимал участие в заседании по видеосвязи из СИЗО.


В кассационной жалобе Дмитриев вместе с адвокатом Виктором Ануфриевым высказали претензии к решению Верховного суда Карелии, который приговорил историка к 13 годам колонии, а часть дела отправил на пересмотр.

Как уточнил Север.Реалии адвокат Виктор Ануфриев, он не считает приговор справедливым и будет обжаловать его.

Уголовное дело в отношении Юрия Дмитриева возбудили в 2016 году, его обвинили в изготовлении детской порнографии с участием приёмной дочери. Историк вину отрицал. Его защита утверждала, что он делал снимки обнажённой девочки, чтобы отслеживать состояние её здоровья для контролирующих органов опеки. В защиту исследователя выступали сотни российских и иностранных правозащитников, деятелей культуры и учёных. Суд Дмитриева оправдал, однако в 2018 году на него завели новое дело, обвинив кроме изготовления порнографии в сексуальном насилии над дочерью, развратных действиях и незаконном хранении оружия.

22 июля суд в Петрозаводске приговорил Дмитриева к трём с половиной годам колонии строгого режима. Виновным историка признали только по одному пункту обвинения – в насильственных действиях сексуального характера, по всем остальным пунктам его оправдали. Позже это решение обжаловали все стороны процесса.

В сентябре Верховный суд Карелии удовлетворил требование прокуратуры и ужесточил приговор Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд отменил оправдательный приговор по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Эти дела направлены на новое рассмотрение в новом составе суда.

Европейский союз потребовал освободить Дмитриева. В ЕС считают, что уголовное дело связано с его правозащитной деятельностью.
Историк и глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев – составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940 годов в Карелии. Он также обнаружил и занимался изучением массового захоронения жертв в Сандармохе и Красном бору. Всего были зафиксированы и отмечены около 150 могильных ям, в которых могло находиться около четырех с половиной тысяч тел, расстрелянных в годы сталинских репрессий.

Радио Свобода

Rusijoje nuteistas Gulago istorikas Jurijus Dmitrijevas
Rusijoje nuteistas Gulago istorikas Jurijus Dmitrijevas
1 / 1AP nuotr.
Rusijoje nuteistas Gulago istorikas Jurijus Dmitrijevas
# Россия# Суд# репрессии

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