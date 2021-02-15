В Литве с 15 фераля ослабляется карантин: главные изменения

В Литве с 15 февраля ослабляются некоторые карантинные ограничения. Разрешена работа салонов красоты и массажа, открываются небольшие магазины с отдельным входом снаружи, разрешены индивидуальные спортивные тренировки и торговля на открытом воздухе, сняты ограничения для торговцев цветами.
Итак, что же меняется?
Торговля
С 15 февраля разрешено открывать магазины, киоски и павильоны (кроме киосков и павильонов, расположенных на рынках), работающие в помещениях с общей торговой площадью не более 300 кв. м, имеющие прямой вход с улицы или отдельный вход, которым пользуются только покупатели этого магазина.
В таких торговых точках будет применяться правило 20 кв. км. м торговой площади на одного посетителя, если площадь помещения меньше, в нем обслуживается один клиент.
Допускается торговля непродовольственными товарами на открытом воздухе путем установки временных торговых помещений (прилавки, стенды, стеллажи). Стоит отметить, что в павильонах на рынке, где под одной крышей находится много магазинов, торговля пока не разрешена.
Разрешена работа цвнточных магазинов. Это значит, что цветам можно будет торговать на рынках, в магазинах и развлекательных центрах.
Услуги
Разрешено оказание индивидуальных услуг, при оказании которых возможен контакт только между одним поставщиком и одним получателем услуги.
В результате с понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты, будут достуны услуги по уходу за лицом, телом и волосами, услуги маникюра и педикюра, восковой эпиляции, татуировок, пирсинга и перманентного макияжа.
Если контакт между получателем услуги и поставщиком длится до 15 минут, необходимо, чтобы на клиента приходилось 10 кв. м. площади помещения.
Если контакт между получателем услуги и ее поставщиков длится более 15 минут, необходимо гарантировать 20 кв. м площади на одногоклиента. Если помещение менее 20 кв. м., одновременно обслуживается только один клиент.
Спорт
С понедельника также разрешены индивидуальные (для каждого пользователя услуги) уроки физической активности на открытом воздухе.
Во время таких занятий услуга должна быть предоставлена специалистом по физической активности или спорту, инструктором или поставщиком услуг, специализирующимся на физической активности или спорте.
Групповые тренировки по-прежнему запрещены.
Тестирование
Вернувшиеся на работу сотрудники мест обслуживания и торговли с 11 февраля могут зарегистрироваться по телефону 1808 или на веб-сайте и пройти тест на COVID-19 бесплатно в мобильном пункте, чтобы убедиться, что они не больны COVID-19.
При онлайн-регистрации необходимо иметь возможность авторизоваться через систему е-банкинга, необходимо также указать код юридического лица (если вы работаете в компании).
Дальнейшее ослабление карантинных ограничений будет осуществляться на основании этого плана.
Карантин в Литве действует с 7 ноября до 28 февраля включительно. С 16 декабря введены более строгие карантинные ограничения.