В Литве с 15 фераля ослабляется карантин: главные изменения

В Литве с 15 февраля ослабляются некоторые карантинные ограничения. Разрешена работа салонов красоты и массажа, открываются небольшие магазины с отдельным входом снаружи, разрешены индивидуальные спортивные тренировки и торговля на открытом воздухе, сняты ограничения для торговцев цветами.

Итак, что же меняется?

Торговля



/ J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

С 15 февраля разрешено открывать магазины, киоски и павильоны (кроме киосков и павильонов, расположенных на рынках), работающие в помещениях с общей торговой площадью не более 300 кв. м, имеющие прямой вход с улицы или отдельный вход, которым пользуются только покупатели этого магазина.

В таких торговых точках будет применяться правило 20 кв. км. м торговой площади на одного посетителя, если площадь помещения меньше, в нем обслуживается один клиент.

Допускается торговля непродовольственными товарами на открытом воздухе путем установки временных торговых помещений (прилавки, стенды, стеллажи). Стоит отметить, что в павильонах на рынке, где под одной крышей находится много магазинов, торговля пока не разрешена.

Разрешена работа цвнточных магазинов. Это значит, что цветам можно будет торговать на рынках, в магазинах и развлекательных центрах.

Услуги



/ E. Blaževič/LRT nuotr.

Разрешено оказание индивидуальных услуг, при оказании которых возможен контакт только между одним поставщиком и одним получателем услуги.

В результате с понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты, будут достуны услуги по уходу за лицом, телом и волосами, услуги маникюра и педикюра, восковой эпиляции, татуировок, пирсинга и перманентного макияжа.

Если контакт между получателем услуги и поставщиком длится до 15 минут, необходимо, чтобы на клиента приходилось 10 кв. м. площади помещения.

Если контакт между получателем услуги и ее поставщиков длится более 15 минут, необходимо гарантировать 20 кв. м площади на одногоклиента. Если помещение менее 20 кв. м., одновременно обслуживается только один клиент.

Спорт



/ E. Blaževič/LRT nuotr.

С понедельника также разрешены индивидуальные (для каждого пользователя услуги) уроки физической активности на открытом воздухе.

Во время таких занятий услуга должна быть предоставлена ​​специалистом по физической активности или спорту, инструктором или поставщиком услуг, специализирующимся на физической активности или спорте.

Групповые тренировки по-прежнему запрещены.

Тестирование



/ D. Umbrasas/LRT

Вернувшиеся на работу сотрудники мест обслуживания и торговли с 11 февраля могут зарегистрироваться по телефону 1808 или на веб-сайте и пройти тест на COVID-19 бесплатно в мобильном пункте, чтобы убедиться, что они не больны COVID-19.

При онлайн-регистрации необходимо иметь возможность авторизоваться через систему е-банкинга, необходимо также указать код юридического лица (если вы работаете в компании).

Дальнейшее ослабление карантинных ограничений будет осуществляться на основании этого плана.

Карантин в Литве действует с 7 ноября до 28 февраля включительно. С 16 декабря введены более строгие карантинные ограничения.