Два сценария: что ждет экономику Литвы в новом году?

Жигимантас Маурицас, главный экономист Luminor Bank, оценивая перспективы литовской экономики, считает, что в этом году может возникнуть больше проблем, чем ожидалось. По его словам, продолжительный карантин увеличивает риски роста теневой экономики, возможных волн эмиграции и роста бюджетного дефицита.

Однако, если карантинные ограничения будут сняты в марте, экономист считает, что рост ВВП в 2021 году должен быть положительным. Если карантинные ограничения сохранятся, нельзя исключать возможность рецессии.

«Экономическая весна откладывается, но это отнюдь не значит, что его не будет, просто она случится позже. В Литве должно быть достаточно тепло, потому что в прошлом году она доказала, что ее экономика созрела, чтобы противостоять кризису такого типа. Мы уже вышли в высшую лигу государств», - сказал Маурицас.

На дистанционной презентации экономических прогнозов Luminor Bank во вторник «Эффект снежного кома: как продолжительные карантинные ограничения повлияют на экономику страны?» Маурицас поделился своими взглядами на проблемы и возможности, стоящие перед экономикой.

Экономист рассказал о неожиданных достижениях перед лицом пандемии COVID-19, о том, как длительные карантинные ограничения повлияют на экономику страны.

«Мы все сидим в одной лодке, и здесь не может быть простых решений, а, как мы видим, их нет, потому что и экономика, и система здравоохранения тесно связаны», - подчеркнул экономист.

После первого карантина все быстро пришло в норму

Оценивая прошлый год, экономист сказал, что никто не ожидал, что восстановление экономики будет столь быстрым. Он отметил, что хотя экономика сократилась во втором квартале, особенно быстро она восстановилась в третьем и четвертом кварталах.

Ž. Mauricas / BNS nuotr.

«Восстановление экономики было вызвано множеством причин, большинство из которых существует и сегодня. Это дает нам надежду на то, что мы, возможно, увидим аналогичный сценарий этой весной и летом, если не случатся самые большие риски», - сказал. Маурицас.

По его словам, отличные показатели Литвы в 2020 году были обусловлены как быстрым восстановлением внутреннего потребления после весеннего карантина (восстановление V-образной формы), так и устойчивым развитием экспорта.

«Мы видим, что успех Литвы не был случайным - он был вызван множеством системных причин и отчасти в некотором смысле такими историями успеха, например, как высокий в рамках ЕС ВВП, производимый литовским сельским хозяйством, поэтому мы получили дополнительный экономический импульс», - добавил Маурицас.

Кроме того, литовский рынок недвижимости, вопреки опасениям, избежал спада. Во время этого кризиса Литва также избежала волны эмиграции, и благодаря увеличению иммиграции общая численность населения Литвы увеличилась впервые с 1990 года. Позитивные изменения наблюдались и на рынке труда: рост заработной платы не замедлился и достиг двузначных чисел, а количество занятых сократилось незначительно.

Если карантин будет отменен в марте, ВВП достигнет 1,8 процента

Как заявил. Маурицас, изначально экономический прогноз для Литвы был крайне негативным.

«Прогноз Европейской комиссии (ЕК) не обнадеживал. Она прогнозировала, что экономический спад в Литве в 2020 году достигнет 7,9 процента, и будет выше, чем в среднем по Европейскому Союзу (ЕС) », - отметил экономист.

Однако, по словам экономиста, результаты оказались намного лучше ожиданий, и пессимистические прогнозы не оправдались - экономика ЕС сократилась на 6,4 процента, а в Литва - всего на 1,3 процента.

Однако Маурицас отмечает, что прошлогодний V-образный сценарий быстрого восстановления может не повториться в этом году. Какого падения ВВП мы достигнем и какой будет траектория восстановления будет зависеть, в частности, от того, когда будут сняты карантинные ограничения. Прогнозируется, что если карантин будет отменен в марте, рост ВВП Литвы будет положительным и достигнет 1,8 процента.

Если продлить карантин до мая, скорее всего, у нас будет 1,7 -процентная рецессия.

«Если карантин продлится дольше, до начала мая, такой сценарий вполне возможен, по прогнозам эпидемиологов, [...] тогда общий годовой результат все равно может быть отрицательным со значительным всплеском во второй половине года.

Это был бы очень большой контраст: в первом квартале у нас был бы значительный экономический спад, вероятно, более сильный, чем во втором квартале прошлого года. Второй - третий (квартал - LRT.lt) на 2-3%. лучше, а четвертый уже существенно лучше», - прокомментировал Ж.Маурицас.