В Якутии задержан изгоняющий Путина шаман Александр Габышев

В Якутии полицейские совместно с силами ОМОНа задержали шамана Александра Габышева. Он был помещен в психоневрологический диспансер. Об этом сообщил редакции Сибирь.Реалии координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

По данным Якутия.Инфо, арест состоялся в частном доме его родственников. В операции приняли участие 11 силовиков. Шамана вывезли на машине "скоро помощи".

В последнее время сотрудники правоохранительных органов осуществляли слежку за Габышевым. В январе он объявил о готовности продолжить ранее прерванный поход в Кремль и предупредил, что на этот раз его могут убить.



В марте 2019 года Габышев объявил о путешествии в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября, поместили в психоневрологический диспансер и возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым. Вместе с ним преследованию подвергаются его сторонники. Amnesty International признала шамана узником совести и потребовала его освобождения.