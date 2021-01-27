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2021.01.27 16:29

В Якутии задержан изгоняющий Путина шаман Александр Габышев

Радио «Cвобода»2021.01.27 16:29
Александр Габышев
Александр Габышев / Facebook

В Якутии полицейские совместно с силами ОМОНа задержали шамана Александра Габышева. Он был помещен в психоневрологический диспансер. Об этом сообщил редакции Сибирь.Реалии координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

По данным Якутия.Инфо, арест состоялся в частном доме его родственников. В операции приняли участие 11 силовиков. Шамана вывезли на машине "скоро помощи".

В последнее время сотрудники правоохранительных органов осуществляли слежку за Габышевым. В январе он объявил о готовности продолжить ранее прерванный поход в Кремль и предупредил, что на этот раз его могут убить.

В марте 2019 года Габышев объявил о путешествии в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября, поместили в психоневрологический диспансер и возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым. Вместе с ним преследованию подвергаются его сторонники. Amnesty International признала шамана узником совести и потребовала его освобождения.

Александр Габышев
Александр Габышев
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Александр Габышев
# Россия

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