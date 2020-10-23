Путин впервые высказался об отравлении Навального

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Валдай", впервые прокомментировал отравление оппозиционера Алексея Навального. Глава государства по-прежнему не произносил имя политика, назвав его "фигурантом" и "гражданином".

По мнению Путина, если бы власти действительно хотели отравить Навального, то его бы не выпустили на лечение в Германию. Президент заявил, что лично дал поручение Генпрокуратуре проверить возможность отправки оппозиционера за границу.

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Могли и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным.

Отравление Навального произошло в конце августа в России, сейчас политик проходит реабилитацию в Германии. Предполагается, что он мог быть отравлен боевым отравляющим веществом "Новичок" российской разработки. Москва любую причастность к покушению категорически отрицает.



Сам Навальный в интервью, которые он дал после того, как выписался из клиники, заявлял, что убеждён в причастности к его отравлению лично президента Владимира Путина. Оппозиционер считает, что организовать отравление могли спецслужбы – он говорил о ФСБ или Службе внешней разведки. По мнению политика, его пытались убить или, во всяком случае, сделать инвалидом.



15 октября Евросоюз и Великобритания ввели санкции за отравление Алексея Навального. В санкционный список включены шесть человек, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Под санкции ЕС подпал также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в филиале которого, как считается, проходила разработка вещества из группы "Новичок". Ранее лаборатории трёх европейских стран и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нашли в анализах Алексея Навального следы этого боевого отравляющего вещества.



Радио "Свобода"