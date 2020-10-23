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2020.10.23 10:19

Путин впервые высказался об отравлении Навального

Радио «Cвобода»2020.10.23 10:19
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Валдай", впервые прокомментировал отравление оппозиционера Алексея Навального. Глава государства по-прежнему не произносил имя политика, назвав его "фигурантом" и "гражданином".

По мнению Путина, если бы власти действительно хотели отравить Навального, то его бы не выпустили на лечение в Германию. Президент заявил, что лично дал поручение Генпрокуратуре проверить возможность отправки оппозиционера за границу.

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Могли и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным.

Отравление Навального произошло в конце августа в России, сейчас политик проходит реабилитацию в Германии. Предполагается, что он мог быть отравлен боевым отравляющим веществом "Новичок" российской разработки. Москва любую причастность к покушению категорически отрицает.

Сам Навальный в интервью, которые он дал после того, как выписался из клиники, заявлял, что убеждён в причастности к его отравлению лично президента Владимира Путина. Оппозиционер считает, что организовать отравление могли спецслужбы – он говорил о ФСБ или Службе внешней разведки. По мнению политика, его пытались убить или, во всяком случае, сделать инвалидом.

15 октября Евросоюз и Великобритания ввели санкции за отравление Алексея Навального. В санкционный список включены шесть человек, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Под санкции ЕС подпал также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в филиале которого, как считается, проходила разработка вещества из группы "Новичок". Ранее лаборатории трёх европейских стран и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нашли в анализах Алексея Навального следы этого боевого отравляющего вещества.

Радио "Свобода"

Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
1 / 1AP nuotr.
Vladimiras Putinas
# Россия

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