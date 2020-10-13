Министр финансов: Литва способна выдержать еще одну вспышку коронавируса

Литва в финансовом отношении способна выдержать еще одну вспышку коронавируса, говорит министр финансов Вилюс Шапока, однако он выражает надежду, что вводить такие жесткие карантинные меры, как весной, больше не понадобится.

"Мы намечаем, что в конце года резервы сохранятся на уровне более миллиарда евро. На мой взгляд, это хороший результат, потому что нам нужно быть готовыми и к другим сценариям, потому что не ясно, как будет развиваться пандемия", - сказал министр во вторник радио LRT.

"Если произойдет вспышка вируса, конечно, мы в финансовом отношении это решим (...). Однако если говорить о таком зеркальном карантине (...), какой был весной, не думаю, что сейчас он будет введен, потому что о вирусе мы знаем больше и о способах управления им тоже. Так что я очень надеюсь, что подобного карантина уже не будет", - сказал В. Шапока.

С целью сдержать распространение коронавируса правительство 16 марта ввело в Литве карантин, закрыло госграницу, ограничило торговлю и предоставление услуг. Смягчение карантина началось во второй половина апреля.



За последние сутки в Литве было выявлено 118 новых случаев коронавируса, всего таких случаев в стране зафиксировано 6366, сообщил во вторник Минздрав Литвы.