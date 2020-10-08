Выборы-2020 в Вильнюсе: Что? Где? Когда?

В ближайшее воскресенье в Литве пройдут парламентские выборы. Досрочное голосование на выборах началось в понедельник и продлится из-за коронавируса не два дня, как ранее в подобных случаях, а четыре. В выборах принимают участие 22 партии.

Выборы



Когда проходит голосование на выборах в Сейм Литовской Республики? Основное Голосование первого тура выборов в Сейм Литовской Республики 2020 года состоится 11 октября, второго тура – 25 октября.

Досрочное голосование в этом году длится дольше обычного: 5-8 октября в первом туре и 19-22 октября во втором туре. Срок предварительного голосования был продлен, чтобы уменьшить скопление людей в одном месте и предоставить возможности для обеспечения социальной дистанции.



Кто вправе голосовать досрочно?



Проголосовать заранее могут все люди, которые имеют право голоса и не могут прийти на свой избирательный участок в день выборов. Голосование за пределами вашего избирательного участка не требует дополнительной предварительной регистрации, все, что вам нужно сделать, это на избирательном участке предъявить документ, удостоверяющий вашу личность.



В каких местах города Вильнюса проходит предварительное голосование?



В этом году обычный список избирательных участков был расширен, чтобы уменьшить скопление людей в одном месте и предоставить возможности для обеспечения социальной дистанции. Всего проголосовать можно будет в пяти разных местах:

В здании Вильнюсского городского самоуправления (проспект Конституцийос 3)

В центре здоровья и спорта Вильнюсского университета (Саулетекио аллея 26)

На площади A. Сахарова возле Дома печати

На площади Лукишкес

В здании Вильнюсского районного самоуправления (ул. Ринктинес 50)

Досрочное голосование в первом туре проходит 5-8 октября, а во втором – 19-22 октября. Проголосовать можно с 7:00 до 20:00.



Как безопасно участвовать в выборах?



На избирательном участке обязательно находитесь в защитной маске и соблюдайте безопасное расстояние 2 метра от других людей, имейте при себе не только документ, удостоверяющий личность, но и свою авторучку. Так Вы защитите свое здоровье и здоровье окружающих.



Участие в голосовании людей с ограниченными возможностями

С каждым годом всё больше избирательных участков оборудуются сообразно с потребностями людей с ограниченными возможностями. Места голосования, приспособленные для инвалидов, можно найти на интерактивной карте по адресу https://maps.vilnius.lt/rinkimai.

«Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в этом году будет приспособлено более половины избирательных участков и все места досрочного голосования. Напоминаем, что в основной день выборов избиратели могут проголосовать не только в избирательном участке, к которому они приписаны, но и в любых других участках их избирательного округа. Дополнительная предварительная регистрация для этого не требуется», – сказал председатель рабочей группы по подготовке выборов Сейма в городе Вильнюсе С. Гирдзияускас.

В связи с пандемией COVID-19 находящиеся на самоизоляции лица смогут голосовать на дому. Как и всегда, досрочно на дому могут голосовать люди с ограниченными возможностями, временно нетрудоспособные по болезни избиратели и избиратели в возрасте 70 лет и старше.

Желающим голосовать на дому надлежит заполнить просьбу в электронном или бумажном виде. Форму просьбы можно получить от членов избирательной комиссии, которые разносят сообщения о выборах, также на сайтах vrk.lt или rinkejopuslapis.lt.



Кто может голосовать дома?



Голосовать дома могут люди с ограниченными возможностями, избиратели, временно утратившие дееспособность по болезни, избиратели в возрасте 70 лет и старше, а также избиратели, находящиеся в условиях самоизоляции из-за объявленной особой ситуации. Для этого необходимо заполнить форму заявления P6, утвержденную Центральной избирательной комиссией (ЦИК), и быть включенными в список избирателей, голосующих дома.

Избиратели, которые будут голосовать дома, должны будут предъявить удостоверение личности членам комиссии и, проголосовав, получат квитанцию о получении конверта с избирательным бюллетенем со специальным наклеенным знаком.



Как проголосовать из дома?



Первый тур домашнего голосования состоится 9 и 10 октября 2020 года дома с 8 до 20 часов. Голосование во втором туре состоится 23 и 24 октября.

Пример, как избирателю заполнить заявку на голосование в электронном виде из дома, можно найти здесь.

Заполнить бумажное заявление можно двумя способами:

Когда члены избирательной комиссии доставят уведомление о выборах избирателю, имеющему право голоса на дому, то избиратель может заполнить бумажное заявление и вручить заполненное заявление члену избирательной комиссии. Форму заявления можно найти на VRK.LT.



Если избиратель из-за своих ограниченных возможностей не может заполнить заявление о голосовании из дома или вручить его окружной избирательной комиссии, то он может поручить выполнить эти действия за него члену семьи, соседу, лицу, ухаживающему за ним, или члену избирательной комиссии. Эти лица подписывают заявление избирателя и указывают свое имя, фамилию и персональный код.