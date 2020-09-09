Г. Науседа и премьер-министр Норвегии: НАТО должно сосредоточиться на коллективной обороне

Встреча президента Гитанаcа Науседы с премьер-министром Королевства Норвегия Эрной Сольберг, прибывшей в Литву с рабочим визитом, была посвящена обсуждению двустороннего и многостороннего сотрудничества между Литвой и Норвегией, повестки дня Северных и Балтийских стран, региональной безопасности и трансатлантического сотрудничества.

Литовский лидер поблагодарил Норвегию за активную поддержку безопасности стран Балтии посредством участия в проектах Расширенного передового присутствия НАТО (eFP) и военной модернизации Литвы.

Лидеры согласились с тем, что Организация Североатлантического договора должна и впредь преследовать амбициозную повестку дня и сосредоточить внимание на основных задачах коллективной обороны.

Gitano Nausėdos ir Ernos Solberg susitikimas / R. Dačkaus/Lietuvos Respublikos Prezidento Kanceliarijos nuotr.

На встрече обсуждались вопросы развития рынка сжиженного природного газа (СПГ) в регионе. Литва является одним из важнейших покупателей норвежского сжиженного природного газа в мире, и газ поставляется не только в Литву, но и в страны региона через терминал СПГ в Клайпеде. Президент и премьер-министр Норвегии договорились укреплять взаимовыгодное сотрудничество в области СПГ с целью сохранения конкурентного рынка в регионе.

Gitano Nausėdos ir Ernos Solberg susitikimas / R. Dačkaus/Lietuvos Respublikos Prezidento Kanceliarijos nuotr.

Президент представил позицию Литвы в отношении Беларуси и инициативу международного посредничества. Было подчеркнуто, что Литва не признала результаты президентских выборов в Беларуси и призвала официальный Минск добиваться мирного диалога с протестующими на основе демократических ценностей.

Г. Науседа подчеркнул, что Литва призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Беларуси, а белорусские власти – провести новые президентские выборы под эгидой экспертов ОБСЕ.