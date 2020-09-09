Новости

2020.09.09 07:30

Г. Науседа и премьер-министр Норвегии: НАТО должно сосредоточиться на коллективной обороне

ELTA2020.09.09 07:30
Gitano Nausėdos ir Ernos Solberg susitikimas
Gitano Nausėdos ir Ernos Solberg susitikimas / R. Dačkaus/Lietuvos Respublikos Prezidento Kanceliarijos nuotr.

Встреча президента Гитанаcа Науседы с премьер-министром Королевства Норвегия Эрной Сольберг, прибывшей в Литву с рабочим визитом, была посвящена обсуждению двустороннего и многостороннего сотрудничества между Литвой и Норвегией, повестки дня Северных и Балтийских стран, региональной безопасности и трансатлантического сотрудничества.

Литовский лидер поблагодарил Норвегию за активную поддержку безопасности стран Балтии посредством участия в проектах Расширенного передового присутствия НАТО (eFP) и военной модернизации Литвы.

Лидеры согласились с тем, что Организация Североатлантического договора должна и впредь преследовать амбициозную повестку дня и сосредоточить внимание на основных задачах коллективной обороны.

Gitano Nausėdos ir Ernos Solberg susitikimas
Gitano Nausėdos ir Ernos Solberg susitikimas / R. Dačkaus/Lietuvos Respublikos Prezidento Kanceliarijos nuotr.

На встрече обсуждались вопросы развития рынка сжиженного природного газа (СПГ) в регионе. Литва является одним из важнейших покупателей норвежского сжиженного природного газа в мире, и газ поставляется не только в Литву, но и в страны региона через терминал СПГ в Клайпеде. Президент и премьер-министр Норвегии договорились укреплять взаимовыгодное сотрудничество в области СПГ с целью сохранения конкурентного рынка в регионе.

Gitano Nausėdos ir Ernos Solberg susitikimas
Gitano Nausėdos ir Ernos Solberg susitikimas / R. Dačkaus/Lietuvos Respublikos Prezidento Kanceliarijos nuotr.

Президент представил позицию Литвы в отношении Беларуси и инициативу международного посредничества. Было подчеркнуто, что Литва не признала результаты президентских выборов в Беларуси и призвала официальный Минск добиваться мирного диалога с протестующими на основе демократических ценностей.

Г. Науседа подчеркнул, что Литва призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Беларуси, а белорусские власти – провести новые президентские выборы под эгидой экспертов ОБСЕ.

Gitano Nausėdos ir Ernos Solberg susitikimas
Gitano Nausėdos ir Ernos Solberg susitikimas
Gitano Nausėdos ir Ernos Solberg susitikimas
Gitano Nausėdos ir Ernos Solberg susitikimas
Gitano Nausėdos ir Ernos Solberg susitikimas
1 / 3R. Dačkaus/Lietuvos Respublikos Prezidento Kanceliarijos nuotr.
Gitano Nausėdos ir Ernos Solberg susitikimas
Gitano Nausėdos ir Ernos Solberg susitikimas
2 / 3R. Dačkaus/Lietuvos Respublikos Prezidento Kanceliarijos nuotr.
Gitano Nausėdos ir Ernos Solberg susitikimas
Gitano Nausėdos ir Ernos Solberg susitikimas
3 / 3R. Dačkaus/Lietuvos Respublikos Prezidento Kanceliarijos nuotr.
Gitano Nausėdos ir Ernos Solberg susitikimas
Gitano Nausėdos ir Ernos Solberg susitikimas
Gitano Nausėdos ir Ernos Solberg susitikimas
# Литва# Норвегия# Белоруссия# Беларусь

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