С увеличением числа заражений в школах, уточнены рекомендации относительно детского питания

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сообщил, что обновлены рекомендации по поводу организации детского питания в школах. По его словам, самое главное – обеспечить детей теплой и полноценной пищей.

Еще в понедельник сообщалось, что из-за болезней, обнаруженных в школах, вынуждены изолироваться более 200 учеников и учителей.

Как сообщила специалист Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене, и во вторник в учебных заведениях продолжалось распространение вируса – новые случаи были выявлены в Клайпедском уезде.

«Уже зарегистрировано 15 образовательных учреждений, в том числе два дошкольных (где были случаи COVID-19 – LRT.lt). <...> По имеющимся данным, случаи заболевания зарегистрированы как в Клайпедском районе – в одном из детских садов, так и в одной из общеобразовательных школ Клайпеды», - сказала во вторник Д. Размувене.

Обновлены рекомендации по питанию

Говоря об образовательных учреждениях, А. Верига сообщил о внесении изменений в рекомендации по организации безопасного питания учащихся. По его словам, специалисты обновили рекомендации с учетом рисков и с учетом того, что учащимся необходимо получать теплую и полноценную пищу.

Aurelijus Veryga / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Предлагается обеспечить учащимся такие условия, чтобы они могли питаться преимущественно в классе, но при этом иметь возможность получения теплой пищи. С этими рекомендациями связаны и другие. Например, управление потоками: необходимо так организовать посещение столовой, чтобы потоки учащихся там не смешивались, не встречались.

Но, как я уже сказал, основная рекомендация – постараться создать условия для того, чтобы учащиеся питались теплой пищей», - сказал А. Верига.

Valgykla / BNS nuotr.

За день до начала учебного года министерство выпустило рекомендации, где приоритетным назван вариант, при котором дети едят в классе пищу, принесенную из дома. Детям, которые получают бесплатное питание в школе, в таком случае выдавались бы продуктовые пайки.