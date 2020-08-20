Сквернялис встретился с Тихановской: сделаем все, чтобы ее дети скорее обняли отца

В четверг премьер-министр Саулюс Сквернялис встретился в ​​правительстве с кандидатом от оппозиции на последних президентских выборах в Беларуси Светланой Тихановской.

«Мы говорили об огромных вызовах, с которыми она столкнулась во время избирательной кампании, взятой на себя большой ответственности. А также ежедневных заботах и потребностях, с которыми она сталкивается в Литве, проблемах ее личной безопасности и безопасности ее семьи», - сообщил С. Сквернялис в Facebook.

Как сообщил BNS пресс-секретарь премьер-министра Томас Бержинскас, встреча прошла в правительстве.

С. Сквернялис заявил, что заверил С. Тихановскую, что Литва вместе с Латвией, Польшей и Эстонией сделает все возможное для проведения свободных и справедливых выборов в Беларуси.

«Я заверил Светлану, что правительство вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делает и будет делать все возможное для достижения цели - свободных и справедливых выборов в Беларуси и предоставления ее детям возможности как можно скорее обнять своего отца на свободе», - сказал глава правительства.

С. Тихановская прибыла в Литву в начале прошлой недели после президентских выборов в Беларуси. Страны Запада не признают победу Александра Лукашенко на этих выборах.

В Литве женщина какое-то время находилась на самоизоляции, позже она сдала тест на коронавирус, он оказался отрицательным.