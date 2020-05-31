Новости

2020.05.31 11:03

Задержание белорусского блогера Тихановского: возбуждено уголовное дело

Deutsche Welle2020.05.31 11:03
Фрагмент из видео-обращения Сергея Тихановского на его канала в YouTube
Фрагмент из видео-обращения Сергея Тихановского на его канала в YouTube / DW

29 мая в Гродно во время сбора подписей был задержан белорусский блогер Сергей Тихановский. В МВД заявили, что следователи завели уголовное дело за насилие в адрес милиции.

В связи с задержанием не менее 13 человек в белорусском городе Гродно, среди которых гомельский блогер Сергей Тихановский, возбуждено уголовное дело "за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел". Об этом в субботу, 30 мая, сообщили в официальном канале пресс-службы МВД Беларуси в Telegram.

При этом не уточняется, в отношении кого именно возбуждено дело. В заявлении говорится, что два милиционера получили телесные повреждения и находятся в больнице. Жена Сергея Тихановского Светлана сообщила правозащитникам и порталу Tut.by, что ее мужа и еще семерых задержанных перевезли в Минск. По ее данным, на них завели уголовное дело.

Сергея Тихановского и его сторонников задержали на предвыборном пикете 29 мая в Гродно во время сбора подписей за участие в избирательной кампании на президентских выборах его жены Светланы. Ранее он пытался зарегистрировать инициативную группу в поддержку собственного выдвижения, но не смог подписать документы, необходимые для подачи в ЦИК, поскольку в тот момент отбывал административный арест. После отказа в регистрации инициативной группе мужа Светлана Тихановская сама подала документы, и ее группу зарегистрировали. По сообщениям белорусских СМИ, в Гродно 30 мая продолжил работать пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую. Поставить свои подписи пришли около 200 человек, сообщает портал Tut.by.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа 2020 года.

Deutsche Welle

Фрагмент из видео-обращения Сергея Тихановского на его канала в YouTube
Фрагмент из видео-обращения Сергея Тихановского на его канала в YouTube
Фрагмент из видео-обращения Сергея Тихановского на его канала в YouTube
1 / 1DW
Фрагмент из видео-обращения Сергея Тихановского на его канала в YouTube
# Беларусь

новейшие

SpaceX

Новости

2020.05.31 10:59

Ракета SpaceX с астронавтами на борту стартовала с мыса Канаверал

Palanga

Новости

2020.05.30 16:18

Новости Литвы: смягчение правил карантина

Jascha Heifetzas Izraelyje 1953 metais

Новости

2020.05.30 12:08

Яша Хейфец – литвак, которого титулуют лучшим скрипачом всех времен

Nepriklausomybės kovos

Новости

2020.05.30 12:07

Мотель Кац и Эхом Штрам – герои, погибшие за Литву

5
Максим Галкин

Новости

2020.05.30 11:22

Максим Галкин высмеял разговор Путина и Собянина о прогулках в Москве

JAV vyksta protestai dėl incidento, kai policininkas nužudė juodaodį

Новости

2020.05.30 11:10

В США протесты против насилия переросли в беспорядки

Saulius Žymantas žuvo po šūvių Mažeikių rajone

Новости

2020.05.29 22:54

Новости Литвы: Президент и министр внутренних дел выразили соболезнования родным и коллегам убитого полицейского

Анатолий Стреляный

Новости

2020.05.29 13:25

Загадка одного проекта. Анатолий Стреляный – о "Русской Украине"

Donaldas Trumpas

Новости

2020.05.29 13:04

Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

Doneckas

Новости

2020.05.29 11:26

Участники Минского процесса обсудили проведение выборов на Донбассе

Поиск