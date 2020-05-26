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2020.05.26 12:47

Tages-Anzeiger: Трамп, президент 100 тыс. умерших

Tages-Anzeiger, InoPressa2020.05.26 12:47
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AP nuotr.

"Советники Трампа с беспокойством анализируют опросы, демонстрирующие, как падает его политическая поддержка среди белых пожилых людей и даже среди евангелистов - не сильно, но достаточно для того, чтобы поставить под вопрос его победу на выборах в ноябре", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Хорошая конъюнктура и подарки Трампа евангелистам и в целом белому и шовинистическому электорату в республиканских бастионах на Юге и Среднем Западе США никогда не помогали президенту добиться рейтинга в 50%. Однако они держали его на плато между 40 и 45%, и дальнейший рост рейтинга ко дню выборов казался возможным. Теперь же, когда количество американцев, умерших в ходе эпидемии коронавируса, достигло печальной отметки в 100 тыс. человек, позолота сошла", - отмечает журналист Мартин Килиан.

"Такое отрезвление неудивительно: коронакризис пролил свет на некомпетентность президента и его ближайших советников, например, его зятя Джареда Кушнера. И он доказал, что Трамп не понимает простейших взаимосвязей. Его концентрация истощается через несколько минут, даже брифинги с цветными графиками не способны удержать его внимание", - указывает автор статьи.

"Когда тест на коронавирус Кэти Миллер, пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса, оказался положительным, президент заявил в прямом эфире по телевидению, что Миллер "очень хорошо проходила тесты в течение длительного периода времени, а затем вдруг сегодня результат теста дал положительный результат". Поэтому, сказал далее Трамп, "вся концепция этого тестирования не обязательно правдива, тесты идеальны, но что-то может случиться между тем, когда с тестом все хорошо, а потом что-то происходит".

"О любом другом человеке сказали бы, что он "был пьян, когда говорил это", прокомментировал публицист Эндрю Салливан бессмысленный набор слов президента. Вздор Трампа и дилетантство его администрации могут побудить верных сторонников Трампа распрощаться с ним осенью. Сделка, которую они заключили с ним в ноябре 2016 года, внезапно кажется жалкой и даже опасной", - говорится в статье.

"Одно дело - громко кричать американским элитам "Fuck you!" из кабинки для голосования. Но не так весело жить во время угрожающего жизни кризиса в фантазийном мире Дональда Трампа, где гидроксихлорохин имеет исцеляющее действие, а Covid-19 побеждается инъекцией отбеливателя и солнечным светом".

"Шанса на грандиозную победу, о которой президент грезил еще в январе, в любом случае больше нет. Успех осенью, вероятно, будет скудным, достигнутым с помощью интриг и злоупотреблений или, как в 2016 году, благодаря коллегии выборщиков".

"Более вероятно, что в ночь с третьего на четвертое ноября 2020 года Дональд Трамп окажется проигравшим. Ведь коронакризис разоблачил в президенте риск, на который большинство американцев, возможно, больше не захочет идти- разве что Джо Байден и Демократическая партия окажутся политическими дилетантами, которые упустят победу из рук", - заключает Tages-Anzeiger.

InoPressa

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
1 / 1AP nuotr.
Donaldas Trumpas
# США# Трамп# коронавирус# Смерть

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