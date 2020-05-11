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2020.05.11 10:23

ФАКТЫ LRT. Их обвиняют и в коронавирусе: почему в 2020 году еще не исчезла ненависть к евреям?

Юрга Бакайте, LRT.lt2020.05.11 10:23
Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje
Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje / AP

О теориях заговора, гласящих, будто коронавирус был создан в лабораториях Уханя, слышали многие, однако теперь уже появилась их новая модификация, судя по которой Израиль также причастен к пандемии.

ФАКТЫ LRT выясняют, кто распространяет подобные сообщения и по каким причинам мир и сегодня во всех проблемах обвиняет евреев.

Влиятелен и богат – значит, сионист

В большинстве сообщений, распространяемых в социальных сетях, абстрактно утверждается, что коронавирус якобы был создан «евреями-сионистами» или «сионистской масонской мафией». Одни уверяют, будто Израилю помогал Вашингтон, а в других утверждается, что евреи теперь сотрудничают с Китаем, чтобы совместно завладеть миром. Теории заговора о том, что миром правят евреи, – почти классика жанра, но в последние месяцы их пополнила еще и тема коронавируса.

Antisemitinės žintės socialiniuose tinkluose
Antisemitinės žintės socialiniuose tinkluose / LRT.lt montažas

Измышлениям придает конкретики включение в создаваемые схемы богатых и влиятельных людей: нередко упоминаются создатель «Фейсбука» Марк Цукерберг и создатель «Майкрософта» Билл Гейтс, хотя последний не исповедует иудаизма, точно так же, как с евреями в действительности не связана семья Рокфеллеров, часто склоняемая в контексте теорий заговора.

Семью еврейских банкиров Ротшильдов, к примеру, один литовский комментатор в «Фейсбуке» обвиняет в связях со Всемирной организацией здоровья – а значит, она в ответе и за «распространение вирусной паники». Уже упомянутый Билл Гейтс увязывается не только с «сионистами», но и, благодаря своей филантропической и просветительской деятельности, еще и с создателями вакцин – именно через него в конспиративных теориях евреев связывают с вакцинным и фармацевтическим бизнесом, который, как уже не раз отмечали ФАКТЫ LRT, в свою очередь, связывается со стремлением править миром и контролировать жителей.

Tel Avivas, Izraelis
Tel Avivas, Izraelis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Израиль готовится не только к заболеваниям, но и к нападкам на евреев

По утверждению политолога, стажера Европейского института евреев в Стокгольме Исандриюса Линкуса, обвинения в том, что евреи виновны в пандемиях и несчастьях, восходят к временам, когда с распространением в Европе чумы виноватых стали искать среди иноверцев.

«В кризисные времена наиболее уязвимы меньшинства, поэтому их начинают обвинять. Евреи всегда попадают в поле зрения авторов конспиративных теорий, не исключение и коронавирус», - утверждает эксперт по Израилю.

И. Линкус говорит, что в Израиле вспышки COVID-19 боятся вдвойне: не только как вируса, но и как повода для новой волны антисемитизма, который возникает именно в связи с конспиративными теориями о евреях. Об этом в нынешнем году свидетельствовало и исследование, проведенное Тель-Авивским университетом: наибольшая опасность возникает для общин евреев-ортодоксов, члены которых выделяются внешним видом и образом жизни.

Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje
Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje / AP

«Уже в марте месяце теорию о том, что коронавирус выдуман евреями, стали распространять в Соединенных Штатах Америки группы белых супрематистов (англ. «white supremacism»), ранее утверждавшие, что евреи создали, выдумали холокост или потепление климата», - сказал эксперт.

Он отмечает, что именно идеи американских ультраправых через социальные сети перенимают литовцы, повторяющие американские конспиративные теории о коронавирусе. Однако И. Линкус утверждает, что атаки против евреев в Литве не столь часты, как в Западной Европе и США, и имеют другое происхождение.

«В Литве антисемитские атаки чаще всего связаны с холокостом, его отрицанием, стремлением иначе представить исторические факты – это такой, можно сказать, традиционный восточноевропейский антисемитизм. В Литве не бывает антисемитских атак, вызванных политикой Израиля, нынешними событиями», - замечает политолог.

Telšių žydai
Telšių žydai / M. Jackevičiaus/LRT nuotr.

Разжигаются старые конфликты

Пока в социальных сетях пользователи делятся теориями заговора, в некоторых государствах утверждения о том, что Израиль виновен в распространении вируса, тиражируют государственные средства массовой информации, они раздаются из уст политиков.

«Иран, Турция, Иордания, Алжир заявляют, что коронавирус создали Израиль и США, чтобы получить еще больше власти в мире», - И. Линкус говорит, что в странах, враждебных по отношению к Израилю, подобная риторика в порядке вещей. Коронавирус стал поводом для дальнейшего взвинчивания антиизраильских настроений.

По мере затягивания конфликта на Западном Берегу, боязни дезинформации и манипулирования вирусом хватает и в самом Израиле. По утверждению И. Линкуса, в начале вспышки пандемии некоторые израильские политики всерьез высказывали опасения в связи с тем, что вирус может вызвать волну биотерроризма: экстремисты – как арабские, так и еврейские – могут взять на себя миссию умышленного заражения противника. В настоящее время на территорию Израиля запрещен доступ палестинским рабочим; считается, что несколько десятков тысяч из них до сих пор курсировали между Израилем и Западным Берегом. По утверждению И. Линкуса, ограничения укрепляют неизвестность и новую напряженность.

Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje
Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje / AP

«Раздавались призывы, что лучше бы уж палестинцы заразились коронавирусом, но ни в коем случае не позволяли себя прививать вакцинами, созданными в Израиле <...> Организация по бойкоту Израиля высказывала мысль, что подобно тому, как в США от коронавируса больше всего страдают чернокожие, так и в Израиле от него наиболее пострадают арабы», - перечисляет И. Линкус. Все же, по его наблюдениям, конфликтуют власти Израиля и Палестины, медики же по вопросу об укрощении пандемии действуют заодно.

По утверждению И. Линкуса, нет оснований увязывать коронавирус и с китайско-еврейским заговором – эти государства не являются союзниками и маловероятно, чтобы Израиль в обозримом будущем отвернулся от США.

«Израиль ищет союзников, готовых признать Иерусалим его столицей. Не думаю, чтобы Китай это сделал, хотя у него и самого достаточно территориальных проблем, конфликтов», - говорит он.

Исследователи антисемитизма также часто упоминают, что старые христианские предрассудки о том, что евреи якобы живут в условиях плохой гигиены и поэтому в их общинах возникают болезни, сохранились до наших дней. По утверждению И. Линкуса, во время этой пандемии Израиль проявил себя как одно из наиболее оперативно отреагировавших государств и прибег к более жестким мерам, чем другие страны: сразу же закрыл границы, запретил перемещаться по стране с нерабочими целями, ввел строгие правила карантина, а также начал задумываться о всеобщем контроле жителей.

Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje
Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje / AP

ВЕРДИКТ

Теории заговоров

Теория заговора о том, что коронавирус создан евреями, чтобы править миром, – не новость, а, скорее, интерпретация и продолжение старых мифов. Выясняется, что «евреями», «сионистской мафией» и аналогичными эпитетами зачастую называются даже люди, совсем не связанные с иудаизмом. Тем временем, в Израиле опасаются, что пандемия коронавируса и возбуждаемые ею слухи могут стать в будущем причиной антиеврейских выпадов во всем мире, а эксперты подчеркивают, что исторически евреи всегда были в поле зрения создателей теорий заговора. Кроме того, в настоящее время коронавирус пытаются увязать с Израилем и враждующие с ним государства, а напряженность в информационном конфликте подогреваются старыми разногласиями по вопросу о Западном Береге.

Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje
Antisemitinės žintės socialiniuose tinkluose
Tel Avivas, Izraelis
Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje
Telšių žydai
Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje
Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje
Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje
Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje
1 / 7AP
Antisemitinės žintės socialiniuose tinkluose
Antisemitinės žintės socialiniuose tinkluose
2 / 7LRT.lt montažas
Tel Avivas, Izraelis
Tel Avivas, Izraelis
3 / 7E. Blaževič/LRT nuotr.
Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje
Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje
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Telšių žydai
Telšių žydai
5 / 7M. Jackevičiaus/LRT nuotr.
Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje
Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje
6 / 7AP
Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje
Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje
7 / 7AP
Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje
Antisemitinės žintės socialiniuose tinkluose
Tel Avivas, Izraelis
Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje
Telšių žydai
Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje
Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje
# коронавирус# Израиль# евреи# Литва# Европейский Союз

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