ФАКТЫ LRT. Их обвиняют и в коронавирусе: почему в 2020 году еще не исчезла ненависть к евреям?

О теориях заговора, гласящих, будто коронавирус был создан в лабораториях Уханя, слышали многие, однако теперь уже появилась их новая модификация, судя по которой Израиль также причастен к пандемии.

ФАКТЫ LRT выясняют, кто распространяет подобные сообщения и по каким причинам мир и сегодня во всех проблемах обвиняет евреев.

Влиятелен и богат – значит, сионист

В большинстве сообщений, распространяемых в социальных сетях, абстрактно утверждается, что коронавирус якобы был создан «евреями-сионистами» или «сионистской масонской мафией». Одни уверяют, будто Израилю помогал Вашингтон, а в других утверждается, что евреи теперь сотрудничают с Китаем, чтобы совместно завладеть миром. Теории заговора о том, что миром правят евреи, – почти классика жанра, но в последние месяцы их пополнила еще и тема коронавируса.

Antisemitinės žintės socialiniuose tinkluose / LRT.lt montažas

Измышлениям придает конкретики включение в создаваемые схемы богатых и влиятельных людей: нередко упоминаются создатель «Фейсбука» Марк Цукерберг и создатель «Майкрософта» Билл Гейтс, хотя последний не исповедует иудаизма, точно так же, как с евреями в действительности не связана семья Рокфеллеров, часто склоняемая в контексте теорий заговора.

Семью еврейских банкиров Ротшильдов, к примеру, один литовский комментатор в «Фейсбуке» обвиняет в связях со Всемирной организацией здоровья – а значит, она в ответе и за «распространение вирусной паники». Уже упомянутый Билл Гейтс увязывается не только с «сионистами», но и, благодаря своей филантропической и просветительской деятельности, еще и с создателями вакцин – именно через него в конспиративных теориях евреев связывают с вакцинным и фармацевтическим бизнесом, который, как уже не раз отмечали ФАКТЫ LRT, в свою очередь, связывается со стремлением править миром и контролировать жителей.

Tel Avivas, Izraelis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Израиль готовится не только к заболеваниям, но и к нападкам на евреев

По утверждению политолога, стажера Европейского института евреев в Стокгольме Исандриюса Линкуса, обвинения в том, что евреи виновны в пандемиях и несчастьях, восходят к временам, когда с распространением в Европе чумы виноватых стали искать среди иноверцев.

«В кризисные времена наиболее уязвимы меньшинства, поэтому их начинают обвинять. Евреи всегда попадают в поле зрения авторов конспиративных теорий, не исключение и коронавирус», - утверждает эксперт по Израилю.

И. Линкус говорит, что в Израиле вспышки COVID-19 боятся вдвойне: не только как вируса, но и как повода для новой волны антисемитизма, который возникает именно в связи с конспиративными теориями о евреях. Об этом в нынешнем году свидетельствовало и исследование, проведенное Тель-Авивским университетом: наибольшая опасность возникает для общин евреев-ортодоксов, члены которых выделяются внешним видом и образом жизни.

Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje / AP

«Уже в марте месяце теорию о том, что коронавирус выдуман евреями, стали распространять в Соединенных Штатах Америки группы белых супрематистов (англ. «white supremacism»), ранее утверждавшие, что евреи создали, выдумали холокост или потепление климата», - сказал эксперт.

Он отмечает, что именно идеи американских ультраправых через социальные сети перенимают литовцы, повторяющие американские конспиративные теории о коронавирусе. Однако И. Линкус утверждает, что атаки против евреев в Литве не столь часты, как в Западной Европе и США, и имеют другое происхождение.

«В Литве антисемитские атаки чаще всего связаны с холокостом, его отрицанием, стремлением иначе представить исторические факты – это такой, можно сказать, традиционный восточноевропейский антисемитизм. В Литве не бывает антисемитских атак, вызванных политикой Израиля, нынешними событиями», - замечает политолог.

Telšių žydai / M. Jackevičiaus/LRT nuotr.

Разжигаются старые конфликты

Пока в социальных сетях пользователи делятся теориями заговора, в некоторых государствах утверждения о том, что Израиль виновен в распространении вируса, тиражируют государственные средства массовой информации, они раздаются из уст политиков.

«Иран, Турция, Иордания, Алжир заявляют, что коронавирус создали Израиль и США, чтобы получить еще больше власти в мире», - И. Линкус говорит, что в странах, враждебных по отношению к Израилю, подобная риторика в порядке вещей. Коронавирус стал поводом для дальнейшего взвинчивания антиизраильских настроений.

По мере затягивания конфликта на Западном Берегу, боязни дезинформации и манипулирования вирусом хватает и в самом Израиле. По утверждению И. Линкуса, в начале вспышки пандемии некоторые израильские политики всерьез высказывали опасения в связи с тем, что вирус может вызвать волну биотерроризма: экстремисты – как арабские, так и еврейские – могут взять на себя миссию умышленного заражения противника. В настоящее время на территорию Израиля запрещен доступ палестинским рабочим; считается, что несколько десятков тысяч из них до сих пор курсировали между Израилем и Западным Берегом. По утверждению И. Линкуса, ограничения укрепляют неизвестность и новую напряженность.

Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje / AP

«Раздавались призывы, что лучше бы уж палестинцы заразились коронавирусом, но ни в коем случае не позволяли себя прививать вакцинами, созданными в Израиле <...> Организация по бойкоту Израиля высказывала мысль, что подобно тому, как в США от коронавируса больше всего страдают чернокожие, так и в Израиле от него наиболее пострадают арабы», - перечисляет И. Линкус. Все же, по его наблюдениям, конфликтуют власти Израиля и Палестины, медики же по вопросу об укрощении пандемии действуют заодно.

По утверждению И. Линкуса, нет оснований увязывать коронавирус и с китайско-еврейским заговором – эти государства не являются союзниками и маловероятно, чтобы Израиль в обозримом будущем отвернулся от США.

«Израиль ищет союзников, готовых признать Иерусалим его столицей. Не думаю, чтобы Китай это сделал, хотя у него и самого достаточно территориальных проблем, конфликтов», - говорит он.

Исследователи антисемитизма также часто упоминают, что старые христианские предрассудки о том, что евреи якобы живут в условиях плохой гигиены и поэтому в их общинах возникают болезни, сохранились до наших дней. По утверждению И. Линкуса, во время этой пандемии Израиль проявил себя как одно из наиболее оперативно отреагировавших государств и прибег к более жестким мерам, чем другие страны: сразу же закрыл границы, запретил перемещаться по стране с нерабочими целями, ввел строгие правила карантина, а также начал задумываться о всеобщем контроле жителей.

Koronavirusas Izraelyje ir Palestinoje / AP

ВЕРДИКТ

Теории заговоров

Теория заговора о том, что коронавирус создан евреями, чтобы править миром, – не новость, а, скорее, интерпретация и продолжение старых мифов. Выясняется, что «евреями», «сионистской мафией» и аналогичными эпитетами зачастую называются даже люди, совсем не связанные с иудаизмом. Тем временем, в Израиле опасаются, что пандемия коронавируса и возбуждаемые ею слухи могут стать в будущем причиной антиеврейских выпадов во всем мире, а эксперты подчеркивают, что исторически евреи всегда были в поле зрения создателей теорий заговора. Кроме того, в настоящее время коронавирус пытаются увязать с Израилем и враждующие с ним государства, а напряженность в информационном конфликте подогреваются старыми разногласиями по вопросу о Западном Береге.