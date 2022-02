Skaistė: Baltarusijos sprendimas uždrausti tranzitą iš Lietuvos neturėtų padaryti ženklaus poveikio ekonomikai

Finansų ministrė Gintarė Skaistė, kalbėdama apie draudimą Lietuvos prekes vežti per Baltarusijos teritoriją geležinkeliais, sako, kad Baltarusijos reakcija į Lietuvos vykdomą politiką buvo tikėtina. Tačiau, pasak jos, esant didelei prekių, gabenamų tranzitu per Baltarusiją, paklausai, galima sudėlioti kitokią logistinę grandinę ir tai neturėtų padaryti ženklaus ekonominio poveikio Lietuvai.

„Prekės, kurios yra gabenamos tranzitu per Baltarusiją, yra paklausios ir, nepaisant to, kad tranzitu jų nebūtų galima gabenti, net ir kitokią logistinę grandinę sudėlioti yra tikrai įmanoma. Dirbame su konkrečiomis įmonėmis tam, kad būtų galima išspręsti jų problemas, ir situacija tikrai yra valdoma. Manau, kad ženklaus poveikio ekonomikai neturėtų būti“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė G. Skaistė.

Dėl lietuviškų prekių tranzito per Baltarusiją potencialiai išaugus kaštams, konkreti pagalba Lietuvos įmonėms, finansų ministrės teigimu, nėra svarstoma, tačiau yra rengiamos universalios priemonės trečiųjų šalių prekybos ribojimams įveikti.

„Yra rengiamos priemonės per „Invegą“ trečiųjų šalių prekybos ribojimams įveikti, nes turime įvairiausių situacijų tiek su Baltarusija, tiek su Kinija. Tam, kad tokias situacijas būtų galima valdyti ir joms pasiruošti, bus parengtos universalios priemonės, kurios bus skirtos ir tokioms, ir kitokioms situacijoms taip pat“, – sakė ministrė.

Pinigai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Pagalba verslui yra kuriama per įvairias finansines priemones, ne per konkrečias subsidijas, bet labiau per apyvartines paskolas padedant prisitaikyti, susirandant naujas rinkas ir panašiai“, – pridūrė ji.

ELTA primena, kad Baltarusijos valdžia įvedė draudimą kai kurių prekių tranzitui geležinkeliu iš Lietuvos. Tai trečiadienį pranešė Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos (URM) spaudos sekretorius Anatolijus Glazas, jo žodžius cituoja naujienų agentūra BelTA.

„Mes priėmėme sprendimą uždrausti pervežimus iš Lietuvos geležinkelio transportu“, – pareiškė jis.

Pasak Baltarusijos URM atstovo, Lietuva uždraudė baltarusiškų prekių tranzitą per Klaipėdos uostą, ir nors Baltarusija ne kartą siūlė surengti konsultacijas, kad iškilę klausimai būtų teisiškai sureguliuoti, Lietuva nesutiko pradėti dialogo.