„Avia Solutions Group“ įsigijo „Chevron Technical Services“: išplečia savo veiklą į Škotiją, valdys 6-is orlaivių angarų kompleksus

„Storm Aviation Limited“ (SAL), pirmaujanti pasaulinė periodinės ir operatyviosios orlaivių priežiūros ir aviacijos mokymo paslaugų teikėja, įsigijo Mančesteryje įsikūrusią įmonę „Chevron Technical Services” (CTS) ir jos Prestviko oro uoste veikiančią antrinę įmonę „Chevron Aircraft Maintenance“ (CAM), teikiančias aeronautikos sprendimus orlaivių priežiūros pramonei, sakoma pranešime.

„Storm Aviation Limited“ – „Avia Solutions Group“ priklausančios bendrovės „FL Technics“ antrinė įmonė, užims svarbią poziciją Škotijos Glazgo Prestviko oro uoste, pasiūlydama naujų paslaugų, tokių kaip plataus fiuzeliažo orlaivių techninė priežiūra, aptarnavimas ir kapitalinis remontas (MRO), orlaivių komponentų priežiūra, EASA Part-21G patvirtintos gamybos paslaugos, variklių priežiūra ir remontas, kuro bakų remontas ir įdarbinimo paslaugos. Be to, „Storm Aviation Limited“ pradės eksploatuoti dvi operatyviosios techninės priežiūros stotis – Glazgo Prestviko oro uoste ir per bendrą įmonę su partneriais Amsterdamo Schipholio oro uoste.

„FL Technics“ kartu su antrine įmone „Storm Aviation Limited“ paslaugas teikia angaruose 5-iose vietose Europoje, Kinijoje ir Pietryčių Azijoje, bendrai užimančiuose net 68 000 kv. m, ir siūlo oro linijų klientams prieigą prie vieno didžiausių nepriklausomų operatyviosios techninės priežiūros tinklų, apimančių daugiau nei 70 oro uostų visame pasaulyje.

Įsigijus Glazgo Prestviko oro uoste įsikūrusią įmonę „Chevron Technical Services“, bus pridėta dar 6 000 kv. m angaro erdvė su trimis orlaivių skyriais, kuriuose bus galima teikti paslaugas plataus fiuzeliažo (iki „Boeing 747“) orlaiviams. Tai bus 6-tas orlaivių aptarnavimo angaras, priklausantis „Avia Solutions Group“ įmonių grupei. CTS orlaivių komponentų priežiūros ir gamybos dirbtuvės bei aviacijos įdarbinimo paslaugos yra teikiamos Mančesteryje ir bus siūlomos kaip naujos paslaugos esamiems SAL klientams.

„Avia Solutions Group“ / „Avia Solutions Group“ nuotr.

„Storm Aviation Limited“, kurios būstinė yra „Diamond Hangar“ Londono Stanstedo oro uoste, yra sukaupusi įspūdingą 25 metų patirtį, pažymėtą sėkmingų projektų, dirbant su aukšto lygio klientais, tokiais kaip „Lufthansa“, „Emirates“, „Swiss International Airlines“, „Rolls Royce“ ir „EasyJet“. „Chevron Technical Services” įsigijimas praturtina SAL profilį daugiau nei keturis dešimtmečius apimančia vertinga patirtimi, sukaupta komponentų gamybos ir MRO sektoriuose bei siūlant EASA Part-145 patvirtintas techninės priežiūros ir kitas aukštos kokybės aviacijos paslaugas. Glazgo Prestviko oro uostas turi potencialo tapti pagrindiniu mokymų, taip pat orlaivių techninės priežiūros centru „FL Technics“ klientams visame pasaulyje.

„Chevron Technical Services“ įsigijimas yra naujausias žingsnis „Avia Solutions Group“ plėtros planuose, kurių tikslas – didinti bendrovės pėdsaką pasaulinėje lėktuvų MRO rinkoje. Per pastaruosius 18 mėnesių „Avia Solutions Group“ antrinės įmonės paskelbė apie net kelis reikšmingus sandorius. 2020 m. vasarį „FL Technics“ įsigijo Italijos MRO tiekėją „Flash Line Maintenance“, o tų pačių metų gruodį – Kanados operatyviosios priežiūros operatorių „Wright international“. Taip pat 2020 m. gruodį „Storm Aviation Limited“ paskelbė iš „SR Technics“ įsigijusi Jungtinės Karalystės operatyviosios priežiūros tinklą. 2021 m. kovą „Avia Solutions Group“ antrinė įmonė „JET MS“ įsigijo Londone įsikūrusį korporacinių orlaivių interjero ir eksterjero specialistą „RAS Completions“.