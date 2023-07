LRT OPUS scena vėl įsikurs miško apsuptyje, jubiliejiniame „Yaga Gathering“ festivalyje

Miesto radijas tęsia partnerystę su muzikos ir vizualiųjų menų festivaliu „Yaga Gathering“ – liepos 14–16 dienomis Ežeraičio miškuose, Spenglos ežero pakrantėje vėl įsikurs LRT OPUS scena. Čia tris dienas skambės lietuviškos „alternatyvos“ koncertai bei žinomų elektroninės muzikos kūrėjų ir didžėjų iš Lietuvos bei užsienio pasirodymai.

Dvidešimtąjį gimtadienį liepos 13–17 dienomis Varėnos rajono miškuose švęsiantis „Yaga Gathering“ festivalis šias metais pakvies į kelionę aplink saulę kartu. „Twenty trips around the Sun“ – tokia yra jubiliejinio festivalio tema, kuri skleisis ne tik per muzikinę, bet ir meninę programą. Nuo antrosios festivalio dienos į šią kelionę lydės ir LRT OPUS – miesto radijo vardo scenoje pasirodys net 14 elektroninės bei alternatyviosios muzikos kūrėjų ir atlikėjų iš Lietuvos bei užsienio.

Festivalis „Yaga Gathering“ / Organizatorių nuotr.

Festivalio įkūrėjas Anton Shoom pabrėžia, jog „Yaga Gathering“ atras vietą kiekvienas: „Šiemet „Yaga Gathering“ švenčia solidų, dvidešimtą gimtadienį, kas atsispindi ir temos pavadinime „Twenty Trips Around the Sun“. Siekiame, kad ši proga virstų švente visiems – ir tiems, kas su „Yaga Gathering“ keliauja nuo pat pirmų dienų, ir prisijungusiems pirmą kartą. Šių metų festivalio programa leis patirti ir prisijaukinti „Yagą“ bei pasijusti senbuvių bendruomenės dalimi.“

Anton išskiria, jog ištikimi festivalio lankytojai turės progą prisiminti jo ištakas, o nauji svečiai – susipažinti su festivalio istorija: „Yaga Gathering“ niekada nesiliovė keistis, augti, ieškoti naujų formų, o šias metamorfozes mes įkūnijame temoje – festivalio lankytojai galės pakeliauti mūsų prisiminimais ir išgyventi tai, ką išgyveno „Yaga Gathering“ per pastarąjį dvidešimtmetį bei suprasti, kodėl festivalis šiandien yra toks, koks yra.“

Festivalis „Yaga Gathering“ / Organizatorių nuotr.

„Visi, kurie festivalyje „Yaga Gathering“ buvo bent sykį iš visų tų dvidešimties, žino, kad ten tvyro ypatinga, magiška, užburianti atmosfera, prie kurios prisidedame jau ketvirtus metus iš eilės. Smagu, kad sulig kiekvienais metais mūsų draugystė su šiuo festivaliu auga, o sykiu stiprėja ir plečiasi mūsų muzikinė programa LRT OPUS scenoje“, – sako LRT OPUS vadovė Evelina Kazakevičiūtė.

Evelina Kazakevičiūtė / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Visus tuos ketverius metus, kuriuos įvardija LRT OPUS vadovė Evelina, aš žengiau kartu su „Yaga Gathering“ festivalio ir LRT OPUS bendradarbyste. Keitėsi komanda, atlikėjai, scenos ir visa kas gali kisti, bet išliko LRT OPUS vertybėmis grįsti muzikiniai pasirinkimai. Džiaugiuosi, kad šiais metais pristatome aktualius, madas diktuojančius ir pogrindį atstovaujančius atlikėjus“, – prideda LRT OPUS muzikinės programos LRT OPUS scenoje sudarytojas Tomas Lukaševičius.

„Kartu su mumis kasmet keitėsi ir LRT OPUS kuruojama scena, ir šie pokyčiai veda pirmyn: šiandien žiūrime į puikiai festivalio dienas papildančią sceną, kuri tapo ir vietinių Lietuvos atlikėjų pasirodymo platforma. Džiaugiamės šiuo bendradarbiavimu ir tikimės, jog jis kasmet tik stiprės“, – apie festivalio ir miesto radijo partnerystę priduria Anton Shoom, festivalio įkūrėjas.

Festivalis „Yaga Gathering“ / Organizatorių nuotr.

Penktadienį, liepos 14 dieną, LRT OPUS scenoje pasirodys Lietuvos elektroninės muzikos padangėje gerai žinomi vardai: Mountak, Jaroška, Spectrum Gemini, Ugnė Sync ir MWT.

Šeštadienį, liepos 15-ąją, gyvus pasirodymus dovanos Adas ir Viltė bei grupės „Lazy Diamonds Underground“, „El Chico Fuendre“, o elektroninės muzikos skambesiu rūpinsis „Girių dvasios“, MIJU, Mantas Gancevičius su Jacaranda ir LRT OPUS balsas – Tomas Lukaševičius.

Paskutinę festivalio dieną, sekmadienį, LRT OPUS scenoje pasirodys elektroninės muzikos šokių aikštelėse puikiai pažįstami muzikos prodiuseriai ir didžėjai: Clicklounge, Shkema ir Pakas x Roads bei neseniai debiutavusi Uhuru Peak Bitė.

Be LRT OPUS, liepos 13–17 dienomis festivalio lankytojus pasitiks dar 3 muzikinės erdvės: „Valley“, „Pinegrove“ ir „Duskwood“, kuriose skambės skirtingos muzikos ritmai, gyvi pasirodymai, pokalbiai ir magiški naktiniai šokiai. Detalios programos ieškokite čia.