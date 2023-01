LRT kino gido rekomendacija: prasideda serialas „Vikingai“, laukia trileris iš Kanų festivalio

Šią savaitę netrūks kvapą gniaužiančių kino juostų. Trečiadienį į istorinę dramą įtrauks serialas „Vikingai“, penktadienį kinomanų dėmesio sulauks „Šventojo elnio nužudymas“, o kino žvaigždes Tomą Cruise`ą ir Meryl Streep žiūrovai išvys juostoje „Ramus tarp vilkų“.

Trečiadienis, sausio 18 d.

Sausio 18 d. LRT TELEVIZIJA prie ekranų kviečia istorinių serialų gerbėjus. Jau šį vakarą žiūrovų dėmesio lauks serialo „Vikingai“ (Vikings, rež. Ken Girotti, Ciaran Donnelly, Steve St. Leger ir kt., 2013–2020) pirmoji serija. Serialas bus rodomas pirmadieniais–ketvirtadieniais, 23 val., per LRT TELEVIZIJĄ.

Juostoje pasakojamos sagos apie Ragnaro vikingų brolių būrį ir jo šeimą, kai jis ima vadovauti vikingų gentims. Ragnaras – ne tik bebaimis karys, jis įkūnija norvegų tradicijas, susijusias su pagarba dievams.

Nepaisant gausybės kovų ir pralieto kraujo, šis serialas yra ir šeimos bei brolybės istorija, kurioje atskleidžiama Ragnaro ir jo žmonos Lagertos, gerbiamos karės, meilė bei ryšys. Taip pat sužinosime ir Ragnaro brolio, nuožmaus kovotojo Rolo, kunkuliuojančio pavydu, grafo Haraldsono žmonos Sigės, klusnios, bet ne visada ištikimos gražuolės, vienuolio Atelstano, kurio krikščioniška moralė kertasi su pagoniška vikingų visuomene, istorijas. Kai ambicijos ir naujovės sudrebins civilizaciją, šie veikėjai patirs išbandymų – ir jų gyvenimo būdas pasikeis.

Serialo serijos po parodymo per televiziją LRT mediatekoje bus pasiekiamos dar 30 dienų.

Ketvirtadienis, sausio 19 d.

„Elito kinas“ kviečia įsijungti LRT PLIUS: čia 21.30 val. bus rodoma drama „Sūnus“ (Bik Eneich: Un fils, rež. Mehdi Barsaoui, 2019), pelniusi tarptautinio Venecijos kino festivalio prizą, apdovanota Kairo, Kartaginos, Hamburgo, Malmės ir kituose kino festivaliuose.

Filmo įvykiai rutuliojasi 2011 m. vasarą Tunise, kur atostogauja visa šeima – Faresas, Merjem ir jų dešimtmetis sūnus Azizas. Šis sunkiai sužeidžiamas per teroristų išpuolį. Jam reikia skubiai persodinti kepenis. Ši tragedija atskleidžia ilgai slėptą paslaptį, kuri gali sugriauti šeimą.

„Filmas „Sūnus“ yra ne tik filmas apie tėvystę, bet ir apie sutuoktinių porą, jos vietą visuomenėje, taip pat apie jų teises – tiek moterų, tiek vyrų. Tai kelionė tiesos link – emancipacijos link“, – apie filmą kalbėjo režisierius.

Juostą dar 90 dienų po parodymo žiūrėkite LRT mediatekoje.

„Menki juokai“ / Stop kadras

Penktadienis, sausio 20 d.

22 val. per LRT PLIUS prasidės „Europos kino“ seansas. Jame – norvegų komedija „Menki juokai“ (Ingenting a le av, rež. Petter Naess, 2021).

Kasperas Bernčanas – sėkmės lydimas komikas. Jis turi viską, ko galėtų trokšti vyras: į jo pasirodymus pagrindiniame miesto komedijų klube plūsta žiūrovai, akis džiugina gražuolė draugė, o viešas gyvenimas vertas blizgių žurnalų viršelių. Deja, vieną dieną sėkmė nuo jo nusisuka. Kasperas praranda darbą ir būrį ištikimų gerbėjų, o mergina tą patį vakarą jį palieka.

Tarsi to būtų maža, apsilankęs pas gydytoją, išgirsta, kad serga paskutinės stadijos vėžiu. Ir viskas nutinka per vieną dieną! Filmas laviruoja tarp juodojo humoro ir jausmingo idealizmo, primindamas, kad atsidūrus tamsiausiame akligatvyje iki paskutinės akimirkos gelbsti viltis ir juokas.

LRT mediatekoje juostą žiūrėkite dar 60 dienų po parodymo.

Pierce`as Brosnanas / AP nuotr.

Vos vėliau, 22.45 val., į susitikimą su Džeimsu Bondu pakvies LRT TELEVIZIJA. Čia bus rodomas trileris „Pasveikink mirtį kitą dieną“ (Die Another Day, rež. Lee Tamahori, 2002), kuriame Agentą 007 įkūnija Pierce`as Brosnanas.

Istorija prasideda įspūdingomis lenktynėmis neutralioje teritorijoje tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos. Veiksmas tęsiasi Honkonge, Kuboje ir Londone, kur Bondas sutinka dvi damas. Jos atliks labai svarbų ir prieštaringą vaidmenį ieškant išdaviko ir užkertant kelią karui, kurio padariniai gali būti katastrofiški.

Sekdamas pagrindinio niekšo pėdomis, Bondas keliauja į Islandiją, kur jam suteikiama galimybė pirmam išbandyti naują ginklą. Čia jis susiduria su savo priešininku ir keliauja atgal į Korėją, kur viskas ir prasidėjo. Agentas patenka į rimtą bėdą, kai slaptą Šiaurės Korėjos operaciją bando sužlugdyti nežinomas išdavikas.

Jau po vidurnakčio, 00.55 val., kino vakarą per LRT TELEVIZIJĄ tęs trileris „Šventojo elnio nužudymas“ (The Killing of a Sacred Deer, rež. Yorgos Lanthimos, 2017) su Colinu Farrellu ir Nicole Kidman. Kanų kino festivalyje ši juosta laimėjo geriausio scenarijaus apdovanojimą.

Klestintis visų gerbiamas kardiologas Stivenas su žmona Ana, puikia akių gydytoja, ir dviem vaikais – keturiolikmete Kim ir dvylikamečiu Bobu, iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip visai laiminga šeima. Jie turtingi, sveiki ir laimingi gyvena idiliškame priemiestyje. Stivenas globoja tėvo neturintį šešiolikmetį Martiną. Vieną dieną jis pristato vaikinuką šeimai. Tada idealus pasaulis virsta chaosu, o šeimos idilei kyla grėsmė.

Dar 30 dienų po parodymo filmą žiūrėkite LRT mediatekoje.

„Šventojo elnio nužudymas“ / Stop kadras

Šeštadienis, sausio 21 d.

21 val. LRT PLIUS „Kino žvaigždžių alėjoje“ bus rodomas trileris „Ramus tarp vilkų“ (Lions for Lambs, rež. Robert Redford, 2007), kuriame vaidmenis sukūrė kino legendos Tomas Cruise`as bei Meryl Streep.

Ši juosta – politinis trileris apie tai, kokį poveikį karas su terorizmu turi skirtingoms amerikiečių grupėms. Du idealistai studentai Arianas ir Ernestas priima drąsų sprendimą stoti į kariuomenę ir kovoti su terorizmu. Jų profesoriui daktarui Malėjui tai kelia nerimą. Arianas ir Ernestas kovoja už savo gyvybes mūšio laukuose Afganistane ir tampa jungiamąja grandimi, siejančia dvi istorijas priešingose Amerikos pusėse.

Kalifornijoje sielvartaujantis daktaras Malėjus stengiasi prasibrauti iki privilegijuoto, bet viskuo nepatenkinto studento sielos. Tuo metu Vašingtone charizmatiškas, prezidentu svajojantis tapti senatorius Džasperas Irvingas netrukus atiduos patyrusiai televizijos žurnalistei šokiruojančios informacijos paketą. Istorijoms plėtojantis, jų gijos artėja viena prie kitos, vis dažniau persipina, kol galų gale paaiškėja, kaip dažnai neįtikėtinai skirtingi įvykiai kartais turi milžinišką įtaką vienas kitam ir pasaulio istorijai.

LRT TELEVIZIJA šeštadienio vakarą siūlys praleisti su komiška švedų drama „Solsidanas“ (Solsidan, rež. Felix Herngren, Mans Herngren, 2017), sukurta pagal to paties pavadinimo televizijos serialą.

Filme vaidina tie patys aktoriai, kaip ir seriale. Kartu su trimis poromis įsitraukiame į komediją apie skyrybas, meilę, vaikų ilgesį, keistus tėvus ir nerašytas Torekovo taisykles. Su kokiais dar sunkumais susiduria šios trys poros?

Tai neseniai išsiskyrę Aleksandras ir Ana, jų draugai Uvė ir Anetė, kurie, sužinoję, kad Uvė yra nevaisingas, ieško spermos donoro, bei Šilerių šeima: Fredis su Mikaela ir jų sūnus Viktoras bei dukra Eba, keliaujantys aplankyti Fredžio tėvo.

Įsijunkite 22.50 val. ir dar 90 dienų po premjeros žiūrėkite LRT mediatekoje.