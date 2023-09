Žiniasklaida: Brazdeikis susitarė su milijoninį kontraktą pasiūliusia „Olympiakos“ ekipa

Šeštadienį internete pasipylė kalbos apie galimą Igno Brazdeikio išvykimą iš Kauno „Žalgirio“ ir prisijungimą prie Pirėjo „Olympiakos“ klubo. Panašu, kad tokios žinios ne iš piršto laužtos.

Socialiniame tinkle X žurnalistas Matteo Andreani pranešė, kad susitarimas jau yra pasiektas. Pasak jo, I. Brazdeikis sutiko su 2+1 m. kontraktu, kurio metu uždirbtų 3 mln. eurų ir tam tikrus priedus.

Jis priduria, kad Kauno klubas turėtų gauti 200 tūkst. eurų išpirką.

DONE DEAL.



Ignas Brazdeikis to Olympiacos BC Piraeus.



Ready a 2+1 contract, 3 million euros salary + bonus.



Olympiacos will pay a buyout of 200k to Žalgiris Kaunas.



Announcement coming soon, probably tomorrow.#basketball #Baloncesto #Transfers #OlympiacosBC #EuroLeague https://t.co/9Mr9l5k39r