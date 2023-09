„Tai yra tokia sporto pornografija“: ką Lietuvos kovinio sporto atstovai mano apie „Jungle King“?

Pavojus sveikatai, formuojamas neteisingas kovinio sporto įvaizdis ir nepagarba kovotojams – taip Lietuvos kovinio sporto atstovai apibūdina organizaciją „Jungle King“, kurios ringe kaunasi socialinių tinklų nuomonės formuotojai, įvairūs žinomi žmonės, taip pat ir prieštaringai vertinamos asmenybės. Pačios organizacijos vadovas teigia, kad ji kuria naują kovinio sporto aplinką mūsų šalyje. Kas yra organizacija „Jungle King“ ir ką apie ją kalba Lietuvos kovinio sporto dalyviai?

„Žvaigždžių“ kovos Lietuvoje

Nors ryškiausiai šį visame pasaulyje egzistuojantį fenomeną, kai ringe susitinka įvairios įžymybės, nuomonės formuotojai, Lietuvoje pradėjo kurti būtent organizacija „Jungle King“, pirmasis didesnis šios mados atvejis pasitaikė žymiai anksčiau.

Dar 2021 m. vasarį KOK organizacijos renginyje į ringą susikauti pagal bokso taisykles atėjo Dovydas Rimkus ir Remigijus Viršila. D. Rimkus yra profesionalus kovotojas, o R. Viršila buvo socialiniuose tinkluose žinomas žmogus, taip pat prieš kovą vadinamas fitneso atstovu. Tą kartą viskas baigėsi greitai ir D. Rimkus iškovojo pergalę techniniu nokautu antrajame raunde.

Dovydas Rimkus / D. Umbraso/LRT nuotr.

Praėjus vos pusmečiui, nuaidėjo naujo formato renginio atgarsiai – 2021 m. rugsėjo 11 d. įvyko pirmasis „Jungle King“ renginys, kuriame dalyvavo įvairūs socialiniuose tinkluose išgarsėję asmenys. Nuo to laiko ir įsibėgėjo šis, dabar jau prieštaringai vertinamas, renginių ciklas.

Organizacijos „Jungle King“ vadovas ir pats profesionaliai ringe kovojantis Dominykas Dirkstys LRT.lt apibūdino, kas yra ši organizacija.

„Jungle King“ yra kovų organizacija, kuri yra prijungusi ir žinomų žmonių, ne tik profesionalų, kovas ir labai stipriai per dvejus metus iškėlusi Lietuvos kovinį sportą. Lietuvoje atsirado daugiau kovinio sporto organizacijų per šį laiką, kovotojų atlyginimai kyla, keliame Lietuvos kovinį sportą į viršų“, – teigė D. Dirkstys.

Lietuvos kovinio sporto atstovai kalba unisonu – tai nėra kovinis sportas

LRT.lt pasikalbėjo su ryškiausiais Lietuvos kovinio sporto atstovais, kurių paklausė trijų pagrindinių klausimų: ar „Jungle King“ renginių metu vykstančios kovos yra kovinis sportas, kaip apskritai jie vertina šią organizaciją ir ar tai gerina, ar blogina kovinio sporto įvaizdį Lietuvoje?

Sergejus Maslobojevas, profesionalus kikboksininkas, buvęs organizacijos „Glory“ pasaulio čempionas, teigė, kad „Jungle King“, jo nuomone, yra nepagarba profesionaliems kovotojams.

„Tai yra visiškas marazmas. Tai yra nepagarba tiems, kas nuoširdžiai užsiima tokiu sportu. Suprantu, kad šiuolaikinis jaunimas yra įpratęs žiūrėti į užsienį, tai kartoti, bet kovos menai turi šiek tiek gilesnę filosofiją, tai yra paremta pagarba, moralės kodeksu. Ten jokios moralės aš nematau, jokio kodekso aš nematau, jokio apibrėžtumo, taisyklių, nieko normalaus ten nėra. Realiai tai yra legalios, prie kebabinės vykstančios kovos. Tai yra legaliai ir žmonės dar juos palaiko. Tokie neprofesionalų pasirodymai, ypač kai pradžioje buvo, kai ėjo neprofesionalai su profesionalais, išvis yra paties sporto niekinimas, žmogaus niekinimas.

Taip pat visuomenei yra parodoma, kad tai yra normalu. Aš bandau žmonėms parodyti, kad kovos menai nėra muštynės, tai yra šachmatų lenta, tai yra menas, savęs išraiška. O jie visa tai nubraukia, parodo, kad tai yra bukos muštynės, kad tai yra labai smagu ir kieta. Nors nieko tokio ten nėra“, – teigė S. Maslobojevas.

Sergejus Maslobojevas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Eimantas Stanionis, Europos bokso čempionas, WBA organizacijos profesionalaus bokso pasaulio čempionas, įvardijo tokias kovas kaip tragediją.

„Manau, kad tai yra tragedijų tragedija. Jie neturi jokios komisijos ar panašaus dalyko, kuris prižiūrėtų renginį, ten nėra jokių taisyklių, net nežinau, kaip jie ten kovoja. Nėra normalios schemos, o baisiausia, kad kažkas mušasi ir prie ringo, po kovos. Tragedija.

Tikrai tai nėra kovinis sportas, čia yra pramoga, sukurta vaikams. Tik aš nesuprantu, kas pas mus per rinka. Aš vis bandau suprasti, šnekėjau su žmonėmis. Sakau, kodėl žmonėms nėra įdomios geros, gerų kovotojų kovos, o yra įdomios visokios intrigos, visokie Maybachai, Minedai kai kovoja. Adekvačiam ir suprantančiam žmogui tai yra visiška nesąmonė“, – savo poziciją dėstė E. Stanionis.

Eimantas Stanionis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Henrikas Vikšraitis, daugkartinis Lietuvos kikbokso čempionas, profesionalus kikboksininkas, tarptautinių turnyrų prizininkas, buvo dar griežtesnis.

„Gal palyginimą pateiksiu. Yra „Adidas“ ir yra „Adike“ iš turgaus. Čia yra panašiai ir nori įrodyti, kad tai yra gerai. Bet tai nepavyksta. Neigiamai į visa tai žiūriu. Ten nėra panašu į kovinį sportą, tai yra panašu į šou. Jie daro šou, renkasi daugumos dėmesį, o ta dauguma yra jaunuoliai, kurie apie tai kalba. O žmonės, kurie domisi koviniu sportu, sportu apskritai, supranta, kad tai yra pajuoka, cirkas, ir tiek.

Kai yra tik pramoga, išeina pornografija kaip „Jungle King“. Nes ten sporto nėra, nulis sveikų. Žmogus pažiūrėjo vaizdo įrašą, pamosikavo rankomis ir sako, kad jis yra kovotojas. Nors yra 7 kartus teistas ar sėdėjęs. Jie nesupranta, ką jie daro, ar žaidžia futbolą, ar gaudo vienas kitą. Bet žmonės nori pasijuokti, o kai jie nori pasijuokti, tada žiūri tokius dalykus. Bet kai atsitinka skambesnis įvykis, kaip buvo su tuo jaunuoliu, tai tada požiūris jau tampa nebe toks juokingas“, – kalbėjo H. Vikšraitis.

Henrikas Vikšraitis / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Beje, organizacija „Jungle King“ prieštaringai vertinama tapo ne tik tarp kovinio sporto pasaulio žmonių, ji susidūrė su ne vienu skandalu.

2022 m. Delfi.lt rašė, kad „Jungle King“ turnyro kovoje turėjo dalyvauti Habibas Mickevičius, kuris tuo metu atlikinėjo bausmę Pravieniškių atvirojoje kolonijoje, o pažeidęs taisykles turnyro metu buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

Dar vienas skandalas dėl šios organizacijos nuaidėjo visiškai neseniai – vieno iš „Jungle King“ renginių metu, kaip rašė 15min.lt, R. Viršila smūgiavo į veidą nepilnamečiui asmeniui ne kovos metu, dėl šio įvykio rugpjūčio pabaigoje buvo baigtas ikiteisminis tyrimas ir byla perduota teismui.

Beje, tarp šio turnyro dalyvių galima pastebėti ir itin prieštaringai vertinamų asmenų – vienas iš jų yra Andrius Lobovas. Viename iš „Jungle King“ turnyrų dalyvavęs A. Lobovas yra teisiamas byloje dėl riaušių prie Seimo, kaip skelbė BNS, jam dėl nacistinių simbolių, tatuiruočių demonstravimo teisme buvo pradėta ir administracinė teisena.

Andrius Lobovas / I. Gelūno / BNS nuotr.

Kovinio sporto atstovai tvirtina, kad „Jungle King“ neprisideda prie kovinio sporto populiarinimo, tik kenkia šių sporto šakų įvaizdžiui.

„Manau, kad tai kenkia įvaizdžiui ir nerodo jokios pagarbos tiems žmonėms, kurie įdeda daug pastangų tam, kad kažką pasiektų. Kai užsienyje rengdavo dviejų influencerių kovą, jie turėjo vienodą laiką pasiruošti, panašias sąlygas, jie abu be patirties dalyvavo, tad gal kovos nėra pačios gražiausios, bet tai yra teisinga. Bet kai matome kažkokius alkoholikus, narkomanus, zekus, išeinančius be jokio pasiruošimo, jie daro gėdą sau ir visam sportui. O po to visi ploja ir komentuoja. Tai yra žemiau nei žema.

Kiek girdėjau, ne vieną kartą ten dalyvavę asmenys, atrodo, kad eina vis blogyn ir blogyn. Jokių pastangų, jokių treniruočių, tobulėjimo. Jei nori kažką pasiekti profesionaliame sporte, eini kovoti su lygiu, parodai, kaip tu gali būti geresnis. O ten išeina vienas marozas, kitas durnelis ir duoda vienas kitam į galvą“, – teigė S. Maslobojevas.

Kikbokso pasaulio atstovui antrino ir boksininkas E. Stanionis: „Nepopuliarina, nėra ką ten populiarinti – tai, ką jie daro, nepavadinsi nei sportu, nei renginiu, nei niekuo.“

„Manau, kad kenkia ir net įžeidžia. Mane asmeniškai kaip kovotoją, kuris dirba sunkiai, kiekvieną dieną aria salėje, kad galėtų parodyti rezultatą, o jis geras būna tik dėl sunkaus darbo. O jie surenka visokias atmatas, iš kalėjimo pabėgusius, alkoholikus. Jie surenka tokius žmones ir sako eiti kovoti. Jie ten nesupranta, ką daro. Eina jie dėl like`ų, o jauna auditorija žiūri į juos. Tai yra tokia sporto pornografija“, – pasakojo H. Vikšraitis.

Henrikas Vikšraitis / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

O štai buvęs boksininkas, 2012 m. Londono žaidynių prizininkas Evaldas Petrauskas, įžvelgė ir teigiamą šios organizacijos pusę.

„Manau, kad jaunimą tokie dalykai vis vien skatina ateiti į salę, o jau joje treneris paaiškins, kas yra kaip. Tie renginiai labai traukia žmones žiūrėti, o atėję į bokso salę jie pamato, kad ten yra nesąmonė ir lieka bokse. Bet kokia reklama, kad ir pati blogiausia, yra reklama. O visuomenės akyse – ar tu geras, ar tu esi blogas, vis vien ras dėl ko suvalgyti“, – teigė E. Petrauskas.

Federacijų vadovai: neturime nieko bendro

Dažniausiai „Jungle King“ skelbia, kad organizacijoje kovos vyksta pagal bokso ar kikbokso taisykles, nors kartais skelbiama, kad kovos organizuojamos ir „plikais kumščiais“, pagal MMA taisykles.

LRT.lt pasikalbėjo su Lietuvos bokso federacijos (LBF) ir Lietuvos kikbokso federacijos (LKF) vadovais.

„Visada renginius, kurie bando pritraukti neprofesionalių žmonių į kovinį sportą, vertinu neigiamai. Be jokios abejonės, čia yra keliamas didelis pavojus sveikatai ir viskas tuo yra pasakyta. Kiekvienas kovinis sportas dėl to ir turi taisykles, turi labai aiškius medicininius apibrėžimus, apsaugos priemones. Kai vyksta renginiai, kurie yra neapibrėžti jokiais parametrais, ką gali pasakyti? Aišku, kad neigiamas požiūris“, – teigė LBF prezidentas Darius Šaluga.

Darius Šaluga / D. Umbraso/LRT nuotr.

LKF prezidentas Andrius Danilaitis, paklaustas, kaip vertina organizaciją „Jungle King“, pateikė ir įdomesnių detalių.

„Iš esmės blogai. Kai dar buvau Bokso federacijos vykdomajame komitete, mes susirašinėjome, ką čia su tuo daryti. Kiek aš supratau juridiškai, mes nelabai turime didelių svertų. Kėliau klausimą, ar yra problema dėl to, kai yra skelbiama, kad yra bokso taisyklės – ar turime oficialią pareigą tokias varžybas sankcionuoti, nesankcionuoti. Beveik visų federacijų įstatuose yra įtvirtinta, kad jos organizuoja oficialias varžybas, užtikrina teisėjavimą, taisykles ir t. t. Kiek tuo metu domėjausi, turime išaiškinimą ir iš prokuratūros, iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), kad išimtinių teisių nei viena federacija realiai neturi ir, jei jie nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir nepažeidžia mūsų kažkokių interesų, tai gali organizuoti kas ką nori. Buvo klausimas ir dėl atsakomybės – jei nukenčia asmenys, kas turi būti atsakingas? Esame informavę savo narius, kad mūsų klubai, kaip federacijos nariai, nedalyvautų tokiuose renginiuose, užtikrintų, kad jų nariai nedalyvautų. Bet čia klausimas yra slidus, yra įvairių organizacijų ir organizatorių, tad sfera nėra visai sutvarkyta.

Tuos naujus turnyrus organizuoja beveik tik agentai, klausimas, kas juos sankcionuoja. Čia yra pilka zona, nors jie visi skelbiasi, kad bus viskas pagal tam tikras taisykles, bet realiai nei viena iš federacijų, mano žiniomis, nesankcionuoja tokių kovų, kad tai vyktų pagal tam tikras taisykles. Niekas kol kas nedraudžia, susigalvoji savo taisykles ir tiek, gaila tik sportininkų ir paties renginio kokybės“, – pasakojo A. Danilaitis.

Andrius Danilaitis / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

LKF prezidentas pridėjo, kad, jo nuomone, tokio tipo renginiuose nėra užtikrinama daug reikalingų patikrų.

„Faktas, kad „Jungle King“ kenkia. Tai yra vis tiek labiau gatvių muštynės, kažkas į tai panašu, ten profesionalumo nėra. Tų apraiškų yra daug visokiausių, Lietuvoje nėra dar to, bet mačiau Lenkijoje sporto sirgalių kovų 5 prieš 5 ar 8 prieš 8. Tokių varžybų įvairiausių formų yra. Dažnai iš tos mūsų nuomonės ar kritikos kažkas sako, kad ir jie tą populiarumą daro iš intrigos, kad čia kažkas kažką draudžia ar neleidžia. Savo klubus ir sportininkus raginame nedalyvauti tokiose neaiškiose varžybose. Mūsų ir WAKO atributika niekur negali būti naudojama. Kažkuri institucija turėtų tai stebėti, tai sukelia pavojų sveikatai. Ar tikrai visi renginiai, kur susirenka daug žmonių ir žaloja vienas kitą, yra Lietuvoje leistini? Juk ir nepilnamečių ateina, atsakomybė turėtų būti“, – dėstė A. Danilaitis.

Beje, LRT.lt kreipėsi į ŠMSM ir paklausė, ar buvo pateiktas kokio nors tipo išaiškinimas, apie kurį kalbėjo A. Danilaitis, – ministerija atsakė, kad raštų nei iš LBF, nei LKF nėra gavusi.

Tiesa, ŠMSM savo atsakyme pridėjo: „Ministerija nepalaiko „kovinio sporto renginių“, kurie nepripažįstami tam tikros sporto šakos federacijos ir kuriuose propaguojami smurtinio pobūdžio nesportiniai veiksmai.“

Darius Šaluga / D. Umbraso/LRT nuotr.

D. Šaluga taip pat teigė, kad šiuose renginiuose vykstančios kovos neturi nieko bendro su koviniu sportu.

„Nieko bendro tai su koviniu sportu ir kovotojais neturi. Kovotojai yra verti pagarbos žmonės, kurie ruošiasi kovai, žino taisykles, jų laikosi. Vadinčiau tokius renginius muštynėmis, ir tiek. Bet koks bandymas kovinį sportą paversti mėgėjišku pasimušimu, manau, pirmas dalykas, kad kelia pavojų sveikatai ir netgi gyvybei, antras dalykas, nekelia pagarbos tiems žmonėms, kurie dalyvauja. Nei vienas normalus kovotojas tokiame renginyje tikrai nedalyvautų“, – kalbėjo D. Šaluga.

A. Danilaitis tvirtino, kad federacijos valdyti šių procesų negali, nors, jo teigimu, tokie turnyrai „kiek diskredituoja“ kovinį sportą.

„Tarptautine prasme stebime, kad tokių renginių populiarumas didėja, plius turi ir tų influencerių, ne sporto žmonių kovas ringe, yra pasaulyje tokių atvejų vis daugiau. Iš Lietuvos juridinės pusės, kiek mes domėjomės, nelabai galime tą suvaldyti, išskirtinių teisių, kaip suprantu, nei viena federacija negali turėti, kol mūsų interesai yra nepažeidžiami, nors mūsų sporto vardą kiek diskredituoja tokie pasirodymai. Didžiausias rūpestis yra traumos, kurios kartais gali būti ir negrįžtami procesai“, – kalbėjo A. Danilaitis.

Darius Šaluga / G. Skaraitienės/BNS nuotr.

„Jungle King“ vadovas Dirkstys: žinoma, kad tai yra kovinis sportas

LRT.lt paklausė A. Dirksčio, ar jis pats mano, jog „Jungle King“ yra kovinio sporto dalis.

„Žinoma, kad tai yra kovinis sportas, jie kovoja pagal tam tikras kovinio sporto taisykles. Jei mes susitinkame kieme pažaisti krepšinio, tai nereiškia, kad mes nežaidžiame krepšinio, nes jo žaisti nemokame. Mes žaidžiame krepšinį, tik nesame profesionalūs žaidėjai“, – teigė D. Dirkstys.

Kritika, kurią LRT.lt išdėstė Lietuvos kovinio sporto atstovai, ne kartą buvo pareikšta ir viešai. Ar tokie renginiai rodo nepagarbą profesionaliems kovotojams?

„Nemanau, manau, kad jie turi būti dėkingi, jie gal dar nesupranta. Mes suteikiame didelę auditoriją koviniam sportui, laikui bėgant jie patys pamatys, kad dabar, atsiradus daugiau kovinio sporto organizacijų, atlyginimai kyla. Prieš „Jungle King“ Lietuvoje buvo sunku iš kovinio sporto uždirbti. Nesakau, kad dabar yra lengva, Lietuvoje su koviniu sportu yra sunki situacija, daug kovotojų turi turėti antrus darbus, tai naujų organizacijų atsiradimas ir naujų žmonių įtraukimas turėtų jiems teikti tik palaimą, nes ateityje jų ir visų kovinio sporto organizacijų situacija pagerės. Ne visiems yra įdomu žiūrėti, kaip kovoja du niekam nežinomi kovotojai, todėl kovinis sportas pritraukia ne tiek daug žiūrovų, nei kad kai ateina įžymybės užsiimti šiuo dalyku.

Nelabai gilinuosi į komentarus, darau savo. Jei koks nors sportininkas pasakytų tikslų argumentą, kodėl jis nemėgsta šios organizacijos, galėčiau jam pasakyti argumentą atgal. Reikėtų klausti jų tiesiogiai, aš nežinau“, – teigė D. Dirkstys.

Dominykas Dirkstys / R. Lukoševičiaus / BNS nuotr.

Beje, viešojoje erdvėje ne kartą buvo išreikštas nerimas ir dėl to, kad „Jungle King“ renginiuose dalyvauja ir nepilnamečiai asmenys.

„Per „Jungle King“ istoriją buvo trys nepilnamečių kovos. Vieniems buvo po 17, kitiems buvo po 14 metų. Kai kovojo 17-metis, jis kovojo su 18-mečiu, bet tas jaunesnis žmogus buvo sunkesnis. Jei kovoja nepilnamečiai, tada sutartis pasirašo tėvai, kad jie gali kovoti, davėme jiems šalmus. Gal ateityje norėsime pritraukti ir daugiau jaunimo, nes žiūrime ir į Lietuvos kovinio sporto augimą“, – dėstė „Jungle King“ vadovas.

Pats D. Dirkstys teigė, kad neigiamai vertina situaciją, kai R. Viršila nepilnamečiui trenkė ne kovos metu.

„Atsukęs laiką atgal norėčiau, kad tokios situacijos nebūtų. Dabar vyksta teismai, jie išsispręs tą reikalą. Ateityje norėčiau, kad viskas vyktų ringe, o ne už jo ribų“, – teigė D. Dirkstys.

Beje, paklaustas apie tai, kaip šios organizacijos kovų metu yra užtikrinama, kad kova vyks pagal, pavyzdžiui, bokso ar kikbokso taisykles, jei federacijos nieko bendro su šiais renginiais neturi, D. Dirkstys teigė, kad tuo rūpinasi teisėjai.

„Imame teisėjus, kurie jau daug metų dalyvauja šiame žaidime, jie dalyvius profesionaliai supažindina su taisyklėmis, primena ne vieną kartą, patys dalyviai žino, ką jie turi daryti“, – kalbėjo D. Dirkstys.

Dominykas Dirkstys / R. Lukoševičiaus / BNS nuotr.

Paklausus, ar šie teisėjai yra dirbę sankcionuotuose bokso ar kikbokso turnyruose, D. Dirkstys atsakė trumpai: „Jie turi patirties šiame dalyke.“

D. Dirkstys tvirtino, kad „Jungle King“ turnyrų metu organizacija turi „profesionalių medikų komandą“, kuri prieš kovą „patikrina pulsus, patikrina jų sveikatą, prie ringo stovi su reikiamais reikmenimis“.

Organizacijos vadovas tvirtino, kad turnyruose kovojantys asmenys sugeba užsidirbti.

„Pas mus naujokai uždirba daugiau nei aš uždirbau per tris KOK kovas. O aš pastarąjį kartą KOK kovojau priešpaskutinėje vakaro kovoje. Važiuodamas į tokias kovas turėjau prašyti mamos, kad degalams man duotų. Kaip aš galiu profesionaliai žiūrėti į karjerą? Kultūrą keičiame, atlyginimai yra pakilę, parūpiname kovotojams keliones, viešbučius ir duodame uždirbti, o jei esi žinomas, tai ir neblogai gali uždirbti“, – dėstė D. Dirkstys.

Kovotojai pritaria – pramoginiai elementai koviniame sporte yra reikalingi

Lietuvos kovinio sporto atstovai žarstė kritiką organizacijai „Jungle King“, tačiau pritarė, kad pramoginis turinys šiai sporto šakai yra reikalingas, tiesa, kitoks.

„Jei žmogus ateina į kovinį sportą, tai nereiškia, kad jis turi kažkur dalyvauti profesionaliai. Žmonės ateina ir dėl pramogos, dėl sveikatingumo. Pramoginis turinys turi būti, tam ir aš kuriu „Youtube“ pramoginį, bet kartu ir pamokantį turinį. Toks turinys gali pritraukti žmonių, parodyti, kad tai nėra vien bukos muštynės. Jei būtų panašus turinys kaip užsienyje, kai yra kviečiami garsūs žmonės, jiems duoda nuosekliai laiko pasiruošti, jie turi treniruotis ir vienodomis sąlygomis kovoja – tada matome rezultatą, visą kelią, tada būtų daug kam įdomu. O čia yra sporto menkinimas, aš tai vadinu tokiu „freak show“, – teigė S. Maslobojevas.

Sergejus Maslobojevas / Ž. Gedvilo/BNS nuotr.

„Visiems žmonėms yra įdomi kažkokia intriga, jei geri kovotojai turėtų nesutarimą, tada būtų gerai, bet tai būtų vadinama kova. O tai, kas čia vyksta, čia yra kažkoks šou“, – dėstė E. Stanionis.

„Be jokios abejonės, pramoginė dalis profesionalų sporte jau yra taikoma visame pasaulyje, žiūrovams yra maloniau žiūrėti renginį, kai vyksta ne tik kovos, bet yra ir mažos pertraukėlės, kurių metu yra kažkokie pramoginiai intarpai. Ir mes tame mėgėjų bokse bandome renginius daryti su atitinkamu apšvietimu, garsu, kad ir neprofesionaliam žiūrovui būtų malonu pažiūrėti renginį, tiems, kurie nėra susiję su boksu. Po to ir susidomi žmonės, eina treniruotis boksą“, – kalbėjo D. Šaluga.