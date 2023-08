Kuzminskas aštriai pasisakė apie natūralizuotus žaidėjus: kuo tada skiriasi klubinis krepšinis nuo rinktinės?

Antrą jaunystę rinktinėje išgyvenantis Mindaugas Kuzminskas šią vasarą persikėlė į Atėnų AEK klubą, tad nieko keisto, kad pasaulio čempionate jis iš graikų žurnalistų susilaukia nemažai dėmesio. O dabar M. Kuzminsko ir Lietuvos rinktinės laukia akistata su pačia Graikijos rinktine.

Rungtynių išvakarėse žurnalistų pokalbis su M. Kuzminsku kiek netikėtai pasisuka ir apie natūralizuotus žaidėjus rinktinėse, kai buvo užduotas klausimas apie Thomasą Walkupą. Pasak vyriausio Lietuvos komandos žaidėjo, tokiam atvejui mūsų rinktinėje jis nepritartų.

„Th. Walkupas daug pridėjo jiems, bet man tos natūralizacijos, tai kitas klausimas. Bet yra jis, reikia eiti žaisti ir treneriai paruoš planą. Tačiau aš manau, kad rinktinių grožis tame ir yra, kad žaidžia žmonės, kurie čia gimę, užaugę ar bent jau kaip nors kultūriškai praeina tuos visus etapus ir panašiai. Kuo tada skiriasi klubinis krepšinis nuo rinktinės, jei treneris užsienietis, jei žaidėjai užsieniečiai? Manau, kad nėra jokių klausimų“, – kategoriškai teigė M. Kuzminskas.

Mindaugas Kuzminskas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Čia pat jis pridūrė, ko klausinėja Graikijos žurnalistai.

„Viskas ganėtinai mandagiai. Klubo darbuotojas yra pasakęs, kad jeigu ką, tegu viskas eina per jį. Čempionato metu nesinori jiems trukdyti, o man užtenka ir pokalbių su jumis. Po kiekvienų rungtynių, žinoma, Graikijos žurnalistai visko klausinėja. Na, to, ką jūs klausiate Th. Walkupo, to jie klausia manęs“, – atskleidė M. Kuzminskas.

Lietuvis buvo ir vienas iš tų žaidėjų, kurie 2017 metais skaudžiai pralaimėjo graikams Europos čempionate ir pasitraukė iš kovos dėl medalių.

„Tada buvome ryškūs favoritai. Šiuo metu tokio statuso, manau, kad tikrai neturime. Bus stipriausia komanda, kurią sutikome iki šiol čempionate. Abi komandos turi daug praradimų, bet abi panašios. Žaidžia komandiškai, žaidžia fiziškai. Svarbiausia kol kas čempionato dvikova. Manau, kad abi komandos labai labai panašaus lygio ir yra panašiose situacijose“, – šešerių metų senumo įvykius prisiminė M. Kuzminskas.

Graikai į kitą pasaulio čempionato etapą pateko tik po sunkios kovos 83:74 įveikdami Naująją Zelandiją. Lietuvos rinktinės puolėjas buvo kiek nustebęs dėl tokių graikų vargų.

„Nuoširdžiai, tai tikėjausi, kad jie lengviau susidoros su Naująja Zelandija. Turbūt tas spaudimas slėgė ir juos, jiems tai buvo lemiamos rungtynės. Pradžioje zelandai susimetė tokius metimus, kuriuos dažniausiai nepataiko. Bet matėme, kad išlipo iš 15 taškų deficito ir sulaužė varžovus. Graikų stiprybė ir yra ta, kad turi patyrusių žaidėjų, kurie mėgaujasi lemiamomis akimirkomis.

Kas liečia spaudimą mums, tai manau, kad jau ir praeitose rungtynėse tas spaudimas buvo, nes jei būtume pralaimėję, tai situacija dar sudėtingesnė. Nesame tokie stiprūs, tad mums finalas buvo nuo čempionato pradžios. Žinoma, pirmi du varžovai nebuvo patys stipriausi, bet jau pradedant nuo Juodkalnijos žiūrime kaip į finalą“, – pasakojo M. Kuzminskas.

Mindaugas Kuzminskas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Paklaustas apie varžovų trenerį Dmitrį Itoudį, M. Kuzminskas iš karto pabrėžė jo darbą su teisėjais.

„Pasižymi jis labiausiai, tai spaudimu teisėjams. Visais švilpukais nepatenkintas ir visą laiką apeliuoja į juos. Nežinau, kad teisėjaus rungtynėms, bet tikėkimės, kad atlaikys tą spaudimą. Šiaip protingas treneris, ne veltui tiek metų aukštumoje išbuvęs. Negaliu išskirti vieno bruožo, nes prisitaikydavo prie žaidėjų, kuriuos turi“, – patikino M. Kuzminskas.

Nors jis vyriausias rinktinėje, tačiau pagal statistikos rodiklius yra vienas geriausių žaidėjų. M. Kuzminskas komandoje pirmauja pagal naudingumo balus (17,3) ir yra antras rezultatyviausias žaidėjas (12,7 tšk.).

„Greičiausiai tai trenerio stilius man parankus. Rinktinė yra toks dalykas, kad treneris sprendžia, kiek tų esi reikalingas. Praėjusiais metais pas Kazį Maksvytį irgi gerai jaučiausi, bet tai nereiškia, kad visose rungtynėse identiškai rungtyniavau. Prisitaikau prie varžovų. Kol kas man jie yra tinkami ir treneris puikiai išnaudojo, bet niekada negali žinoti, kaip bus rytoj“, – sakė M. Kuzminskas.

Lietuvos ir Graikijos akistata penktadienį vyks 15 val. 40 min.