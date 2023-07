Rusijos karas prieš Ukrainą. Zalužnas apie Krymo išlaisvinimą: kai tik turėsiu priemonių, niekas manęs nesustabdys

507-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Interviu leidiniui „Washington Post“ Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas generolas Valerijus Zalužnas gynė savo kariuomenės teisę smogti Rusijos teritorijoje ir pridūrė, kad tokios atakos vykdomos tik Ukrainoje pagamintais ginklais.

„Tai yra mūsų problema, ir tik nuo mūsų priklauso, kaip nužudyti šį priešą. Žudyti jo teritorijoje karo metu galima ir reikia, – leidiniui sakė V. Zalužnas. – Jei mūsų partneriai bijo panaudoti savo ginklus, mes žudysime savais. Bet tik tiek, kiek reikės.“

Vakarų sąjungininkės, aprūpindamos Ukrainą ginklais, reikalavo, kad Kyjivas nenaudotų jų ginkluotės smūgiams į taikinius Rusijos teritorijoje, nes baiminosi tolesnio eskalavimo. Kyjivas retai kada prisiimdavo atsakomybę už tokias atakas.

„Norėdamas išgelbėti savo žmones, kodėl turiu prašyti kieno nors leidimo, ką daryti priešo teritorijoje?“ – V. Zalužnas sakė liepos 14 d. paskelbtame interviu. „Kažkodėl turiu galvoti, kad man ten nieko neleidžiama daryti. Kodėl? Nes (Rusijos diktatorius Vladimiras) Putinas ... panaudos branduolinį ginklą? Vaikams, kurie miršta, tai nerūpi“, – teigė jis.

Pasak V. Zalužno, Ukrainai vis dar trūksta išteklių, kad išlaisvintų visas okupuotas teritorijas ir sumažintų aukų skaičių. Kalbėdamas su „Washington Post“, jis kritikavo tuos, kurie sako, kad Ukrainai nereikia naikintuvų F-16.

V. Zalužnas taip pat pakartojo Ukrainos tikslą išlaisvinti Rusijos okupuotą Krymą, nors kai kurie Vakarų pareigūnai išreiškė susirūpinimą dėl galimo V. Putino atsako.

„Kai tik turėsiu priemonių, ką nors padarysiu. Man nerūpi – niekas manęs nesustabdys“, – sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas generolas V. Zalužnas.

ISW pateikia naujausią Ukrainos žemėlapį, kuriame užfiksuotos Ukrainos ir Rusijos pajėgų kontroliuojamos teritorijos:

NEW: #Russian President Vladimir Putin further indicated he intends to maintain the #Wagner Group as a cohesive fighting force rather than breaking it up. He seeks to separate #Prigozhin from the Wagner leadership and forces. https://t.co/K9do5d1Hzd pic.twitter.com/xJaqLj9DHJ