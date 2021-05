Balsas iš Gazos Ruožo: Izraelio smūgių į gyvenamuosius namus negalima pateisinti

Nuo pirmadienio Izraelis oficialiai 600 kartų smogė taikiniams Gazos Ruože ir teigia, kad Ruožą kontroliuojanti islamistinė grupuotė „Hamas“ į Izraelį paleido virš 1,5 tūkst. raketų. Gazos Ruože nevyriausybinėse organizacijose dirbanti Asmaa Abu Mezied portalui LRT.lt pabrėžė, kad tokios baimės ir smurto palestiniečiai nepatyrė per pastaruosius 15 metų ir 3 karus su Izraeliu.

Asma Abu Mezied su tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis dirba ekonominio vystymosi ir lyčių lygybės srityse. Ji taip pat yra Pasaulio ekonomikos forumo įkurtos NVO „Global Shapers“ narė, ši organizacija veikia ir Lietuvoje.



– Papasakokite, kas dabar vyksta Gazos Ruože?

– Iš esmės, mes pastarąsias tris dienas negalėjome miegoti ir visiškai nieko daryti. Naktys yra baisios, tęsiasi nuolatinis bombardavimas visame Gazos Ruože.

To me niekada nepatyrėme per 3 karus, kurie vyko pastaruosius 15 metų. (...) Pastarosios kelios dienos buvo visiškai siaubingos. Ironiška, vos prieš 73 metus palestiniečiai buvo etniškai valomi ir išvaromi iš savo namų. Dabar mes baiminamės to paties, ką patyrė mūsų protėviai, tik su labiau pažengusiais ginklais ir kariuomene.

– Kuo dabartiniai veiksmai skiriasi nuo karo 2014 metais?

– Pirmiausiai skiriasi įvykių ir taikinių mastas. (Izraelis) smogė į vieną seniausių ir didžiausių gyvenamųjų pastatų Gazos ruože, (...) kur yra daugybė parduotuvių, žiniasklaidos agentūrų, kitų paslaugų.

Skirtinga ir tai, kad taikomasi į civilius, į būtiniausią infrastruktūrą, elektros taškus, svarbias gatves. (...) Taikomasi į itin intensyvias gatves, kaip Rimal, kurią mes juokdamiesi vadiname Gazos „Eliziejaus laukais“: žmonės čia vyksta apsipirkti, pavalgyti restorane, išgerti kavos. Ji yra daugelio palestiniečių pragyvenimo šaltinis, maisto, darbų, vieta, kur mes galime kvėpuoti šioje itin tankiai apgyvendintoje vietovėje.

Iš nuotraukų matome, kad buvo sunaikinti ne tik gyvenamieji namai, bet ir visas rajonas aplink šią gatvę, parduotuvės, prekybos centrai.

Bet mane gąsdina ir tiesiog milžiniškas smurto mastas. Trečiadienį Gazos šiaurėje buvo subombarduotas visas gyvenamasis rajonas, jie šeimoms duoda vos 1 minutę evakuotis iš namų. Negaliu įsivaizduoti, ką gali spėti pasiimti su savimi ir padaryti per tiek laiką.

Tai nėra karas prieš kažkokius taikinius. Tai karas prieš mūsų gyvenimus ir mūsų ateitį. Mus itin vargina bandymai atstatyti viską po kiekvieno karo, todėl dabar esame likę be energijos, kapitalo, infrastruktūros, nebegalėsime net bandyti atsistatyti.

– Izraelis sako, kad jūsų minimuose pastatuose iš tiesų veikė „Hamas“ žvalgybos tarnybos.

– Nesu ekspertė (...), bet žinau, kad buvo sunaikintas Al Sharuk gyvenamasis namas, pilnas parduotuvių, žiniasklaidos įstaigų, taip pat kiti gyvenamieji namai.

Izraelis negali pateisinti taikymosi į gyvenamuosius namus, tai tarptautinės teisės požiūriu yra laikoma karo nusikaltimu.

Izraelis visada giriasi savo aukštu kariniu ir technologiniu pažangumu, tad sunku pagalvoti, kad taip nutinka per klaidą. Ar per klaidą taikomasi į vaikus ir moteris? Vien sužeistųjų ir žuvusiųjų nuo Izraelio antskrydžių skaičiai tai parodo. Per pastarąsias dienas žuvo jau virš 83 palestiniečių, iš jų 17 buvo vaikai. Vien per pirmąjį Izraelio antskrydį žuvo 5 vaikai. Negaliu įsivaizduoti, kaip šie vaikai galėjo kelti grėsmę ar kad jie galėjo būti kovotojais.

Palestiniečiai Gazos ruože apžiūri savo namus, kuriuos sugriovė Izraelio aviacijos smūgiai / AP nuotr.

– Kokios nuotaikos vyrauja Gazos gatvėse, kaip jaučiasi gyventojai?

– Vyrauja jausmas, kad tai mus liečia visus. Tai svarbu ne tik palestiniečiams Gazoje, svarbu, kad tai pamatytų ir tarptautinė bendruomenė. Tai, kas vyksta Gazoje, negali būti atskirta nuo to, kas vyksta Jeruzalėje, Vakarų krante, Izraelio miestuose Jafoje, Haifoje ir Lide.

Svarbu suprasti, ką jaučia palestiniečiai Gazoje – kiekviename kare mes jaučiamės palikti vieni ir kad mūsų niekas nepalaiko.

Tačiau šįkart palestiniečiai visur sukyla. (...) ne todėl, kad esame žmonės kurie tariamai negerbia gyvybės ir yra ištroškę (karo), kaip dažnai mus žiniasklaida bando vaizduoti (...). Ir mes sukylame dėl to, kad iš tiesų kovojame už savo pamatines teises ir laisvę. Bet kuris orus žmogus negali taikstytis su tuo, kas vyksta.

Al Aksos mečetę (Izraelio pajėgos) šturmavo šaudydami guminėmis kulkomis į tikinčiuosius tuo metu, kai šie meldėsi per švenčiausią islamo mėnesį Ramadaną. Tai nepriimtina nė vienam žmogui. Žmonių mušimas tiesioginiame televizijos eteryje, kol šie nebegali pajudėti, kurį matėme vakar Haifoje, rodo, kad kažkas yra fundamentaliai blogai su pačia Izraelio apartheido valstybe. Tai kolonialistinis naujakurių smurtas, apie kurį niekas nekalba. (...) Tai, kas vyksta, rodo, kad tai nėra vien Gazos problema, palestiniečiai kenčia visur aplink.

Izraelio Petah Tikva mieste gyvenanti moteris apžiūri savo namus, į kuriuos pataikė „Hamas“ paleista raketa / AP nuotr.

– Tačiau teigiama, kad „Hamas“ pirmi pradėjo smurtą, atakavo raketomis po to, kai Izraelis per prievartą iškeldino kelias palestiniečių šeimas iš Rytų Jeruzalės?

– Siūlyčiau nebandyti visko per daug kontekstualizuoti. Anksčiau žmonės jautėsi, kad jie yra palikti vieni, niekas neateis ir neparems jų kovoje dėl laisvės ir teisingumo. Kai smurtas liejosi kitur, žmonės prašė Gazos pagalbos, tai nėra kvietimas griebtis smurto. Gazos žmonės anksčiau 3 karuose patyrė, ką reiškia būti paliktiems pasaulio lyderių ir šalių, kurių paramos tikėjomės.

Dabar yra vienybės jausmas. Pastaruosius kelis dešimtmečius vykstanti (Izraelio) okupacija siekia visiškai atskirti Gazos palestiniečius nuo palestiniečių Jeruzalėje ir palestiniečių Vakarų Krante, nuo palestiniečių Jafoje, Haifoje, Nazarete ir kitose vietose. Todėl mes iki galo nežinojome, kaip mums visiems sunku.

Bet dabar matome kai ką visiškai kito, to niekada nesitikėjo ir Izraelio Vyriausybė. Mes visi reikalaujame laisvės Palestinai. Tai nebėra apie Gazą ar Jeruzalę.

Smurto protrūkis

Izraelio antskrydis Gazos Ruože / AP nuotr.

Per didžiausią smurto protrūkį nuo paskutinio karo 2014 metais, nuo pirmadienio jau žuvo virš 80 palestiniečių, dar 7 žmonės žuvo Izraelyje, šimtai žmonių yra sužeisti ir buvo priversti palikti savo namus. Europos Sąjunga (ES) ragino nutraukti atakas, tačiau valstybės gynė Izraelio teisę gintis. Izraelio lėktuvai toliau bombarduoja Gazos Ruožą, o šią palestiniečių teritoriją kontroliuojanti grupuotė „Hamas“, kuri Lietuvos ir daugelių pasaulio valstybių yra laikoma teroristine organizacija, nurodė atakavusi antrąjį pagal svarbą Izraelio oro uostą.

Smurtas pratrūko po neramumų Izraelio aneksuotoje Rytų Jeruzalėje, kilusio po Izraelio teismo sprendimo priverstinai iškelti palestiniečių šeimas iš Šeich Džaros rajono, o vietoje jų leisti įsikelti Izraelio naujakuriams.

Palestiniečių šeimų prievartinį iškeldinimą iš Rytų Jeruzalės daug palestiniečių laiko etninio valymo forma. Žmogaus teisių organizacijos, kaip „Human Rights Watch“, tai prilygina apartheidui, o Jungtinių Tautų žmogaus teisių organizacija teigia, kad tai gali prilgyti karo nusikaltimui.