Justinas Kulys. Macrono apžavai Rytų Europai

Rytų Europoje Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas dažnai prisimenamas dėl to, jog nevengė kalbėtis telefonu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, švaistėsi skambiais pareiškimais apie NATO „smegenų mirtį“ ir nuolat laidė į rytus nuo Berlyno keistai skambančias mintis apie Europos autonomiją nuo Jungtinių Amerikos Valstijų.

Vis dėlto prieš keletą savaičių Bratislavoje jo pasakyta kalba buvo visai kitokia. Neabejotinai verta ir Lietuvos bei viso mūsų regiono dėmesio.

„Kalbėdamas su čia susirinkusiais šiandien norėčiau pridurti, kad net Slovakijai ir daugeliui kitų šalių įstojus į Europos Sąjungą, ne visada girdėjome jūsų balsus, raginančius pripažinti jūsų skaudžius prisiminimus ir istoriją. Kai kas tada jums sakė, kad praleidote progą patylėti, bet aš manau, kad kartais praleisdavome progą išklausyti. Tas laikas baigėsi, ir šiandien šie balsai turi būti visų mūsų balsai,“ – tokiais žodžiais Bratislavoje vykusiame GLOBSEC forume į kitapus „geležinės uždangos“ ilgus metus gyvenusius rytų europiečius kreipėsi Prancūzijos prezidentas.

Jo kalboje – neįprastai daug mūsų regionui mielų žodžių. Nuo simboliško kalbėjimo apie tai, jog ES plėtra buvo sugrąžinimas į šeimą tų, „nuo kurių buvome atskirti per ilgai“, iki atviru tekstu pripažinto Rusijos siekio pastaraisiais dešimtmečiais kiršinti Europos šalis. Nors ir galima nesutikti su E. Macrono teiginiu, kad europiečiai, o ne NATO turėjo kalbėtis su Rusija, tačiau tuo pačiu metu Prancūzijos prezidentas pažymėjo – jis pasiryžęs stengtis, kad rytų ir vidurio Europos okupacija daugiau nepasikartotų.

E. Macronas pripažino klaidas duodant Sakartvelui ir Ukrainai per daug, o kartu ir per mažai – dalinant politines garantijas, kurių neparėmė realūs veiksmai. Jis pabrėžė amerikiečių svarbą užtikrinant esminę NATO atgrasymo priemonę – 5 straipsnį, atsiėmė savo žodžius apie Aljanso „smegenų mirtį“, tačiau tuo pačiu metu teigė, kad kiekvieni rinkimai JAV gali pakeisti Vašingtono požiūrį į Europos saugumą.

Emmanuelis Macronas / AP nuotr.

Vieni šią kalbą kritikavo, kiti gyrė ir rodė pavyzdžiu, jog Prancūzija įsiklauso į savo sąjungininkes Europos rytuose ir net atsiprašo už savo klaidas. E. Macrono pasisakyme yra bent keletas svarbių minčių, kurias, atrodo, verta apžvelgti iš lietuviškos perspektyvos. Ypač turint omenyje, kad po poros savaičių dėl NATO viršūnių susitikimo Vilnius taps vienu iš svarbiausių sprendimų priėmimo centrų pasaulyje.

Pradėti galima nuo teigiamų aspektų. E. Macronas teisus – rytų ir šiaurės Europa turi naudotis atsivėrusiu „galimybių langu“ keisti Vakarų politiką. Apie tai kalbėta jau ne kartą, o Rusijos agresija prieš Ukrainą neabejotinai suteikė galimybę rytų ir šiaurės Europos valstybėms savo nuomonę sakyti kur kas garsiau. Ir būti išgirstoms. Tai puikiai matosi paties įvairiausio lygio viešuose debatuose apie Europos ateitį. Net ir pakitusi Prancūzijos prezidento retorika rodo, kad požiūris į mūsų regioną keičiasi į teigimą pusę. Papildomą politinį svorį regionui šiemet suteikia ir Vilniuje vykstantis NATO viršūnių susitikimas.

Vis dėlto svarbu suvokti ir tai, jog „galimybių langas“ gali greitai užsiverti – 2024 m. mūsų laukia ne vieni labai svarbūs rinkimai. Šiuo metu matome, kad Vakarų Europoje vis didesnį populiarumą įgauna gana prorusiškos politinės jėgos: vis daugiau vokiečių paramos apklausose sulaukianti partija „Alternatyva Vokietijai“ ar paskolas iš rusiškų bankų gavusi Prancūzijos politikė Marine Le Pen. Tokioms ir panašioms politinėms jėgoms įgavus galią formuoti politinę darbotvarkę Europoje ar kitoje pusėje Atlanto, įsiklausymas į mūsų regioną reikšmingai sumenktų.

Marine Le Pen ir Emmanuelis Macronas / AP nuotr.

Antra, Prancūzijos prezidento žodžiai turėtų suteikti papildomų vilčių Ukrainai. Kai net įprastai gana skeptiškai į NATO ar Europos Sąjungos plėtros procesus žvelgianti Prancūzija prabyla apie poreikį vienai ar kitai šaliai suteikti labai konkrečias ir tvirtas saugumo garantijas – suklusti verta. Ypač NATO valstybių lyderius jau netrukus priimsiančiai Lietuvai ir jos bendramintėms. Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 2013 m. buvo pažymėtas tuomečio Ukrainos prezidento atsisakymu pasirašyti asocijuotos narystės sutartį su ES. Šį sprendimą palydėjo Euromaidanas. Po beveik dešimtmečio Lietuvoje renkantis Vakarų lyderiams, Ukraina vėl lauks svarbių sprendimų iš Vilniaus.

Kyjivui siekiant saugumo garantijų ir narystės NATO perspektyvos svarbu užsitikrinti ne tik tradicinių sąjunginių, kaip Baltijos šalys ar Lenkija, tačiau ir Aljanso galiūnių, kaip Prancūzija, paramą. Tai puikiai rodo ir istorine nesėkme įvardijamas NATO viršūnių susitikimas Bukarešte, kuriame būtent didžiosios Europos šalys gerokai apmaldė Ukrainos ir Sakartvelo siekius įstoti į NATO. Teigiamas Prancūzijos požiūris į rimtas saugumo garantijas Kyjivui – pozityvus signalas, jog Vilniaus NATO viršūnių susitikimas gerų žinių gali atnešti ir milijonams už savo laisvę narsiai besikaunančių ukrainiečių, net jei apie tiesioginį kvietimą prisijungti prie gynybos Aljanso greičiausiai ir nebus kalbama.

Trečia, požiūris į JAV vaidmenį Europoje ir santykį su Rusija ir toliau išliks vienu esminių Paryžiaus ir rytų Europos skirtumų. Kalbant apie tai, verta atkreipti dėmesį į turbūt vieną kontraversiškiausių Prancūzijos vadovo kalbos dalių, kurioje jis teigia, kad Vakarai ir Rusija taip stipriai apginklavo rytinį flangą, kad turėsime ieškoti kelių atkurti „deeskalacijos sistemą“.

Tokie pareiškimai neabejotinai kelia daug klausimų rytų europiečiams, kurie kryptingai siekia didinti NATO sąjungininkių, o neretai ir išskirtinai JAV, karinių pajėgų buvimą regione. E. Macrono kalbos apie „deeskalavimą“ kelia klausimų dėl vienas didžiausių karinių pajėgų turinčios Prancūzijos politinės pozicijos toliau vystant su regiono saugumu susietas iniciatyvas. Viena reikšmingiausių Madrido NATO viršūnių susitikimo pergalių – įvardytas siekis ir toliau kryptingai stiprinti Aljanso karinį atgrasymą rytuose. O tam teigiamas Paryžiaus indėlis – be galo svarbus.

E. Macrono plėtojama idėja Europos šalių karines pajėgas apginkluoti išskirtinai mūsų žemyne gaminama ginkluote taip pat toli gražu nėra visiems priimtina mintis. Tai puikiai rodo ne tik augantys sėkmingai Ukrainos karių naudojamų JAV ginkluotės sistemų pardavimai NATO narėms, bet ir vis populiarėjanti ginkluotė iš už Aljanso ribų esančių šalių: Izraelio ar Pietų Korėjos. Nors Europos šalys ir turėjo ne vieną bendrą gynybos projektą ir toliau juos vysto, tačiau neretai susiduriama ir su iššūkiais tiek susikertant skirtingiems nacionaliniams ar verslo interesams, tiek išsiskiriant skirtingų šalių kariškių pageidavimams.

Ukrainos kariai / AP nuotr.

Be to, bandymas nusisukti nuo JAV įmonių gaminamos ginkluotės mažintų sąveiką su JAV ginkluotomis pajėgomis, taip apsunkindamos bendrą veikimą tiek taikos, tiek karo sąlygomis. Svarbu nepamirši ir fakto, kad ginkluotės pirkimai neretai siejami ir su šalies geopolitiniais pasirinkimais. Žvelgiant į rytų ir vidurio Europą – polinkis išlaikyti itin glaudų santykį su Vašingtonu, net ir per bendrų karinių sistemų įsigijimą – akivaizdus. Kaip ir JAV interesas išreikštas per teikiamas finansines paskatas prisidedant prie sąjungininkių karinių įsigijimų iš amerikietiškų kompanijų.

Galiausiai, argumentas, jog rinkimai turėtų didinti nepasitikėjimą tik Vašingtonu – toli gražu nėra įtikinantis. Taip, Donaldo Trumpo metai Baltuosiuose rūmuose sukūrė baimės atmosferą ne vienoje Vakarų Europos sostinėje. Visgi net ir pačioje Prancūzijoje panašioms pažiūroms atstovaujanti M. Le Pen yra nuolatinė antrojo prezidento rinkimų turų dalyvė; už jos rinkimuose įprastai rikiuojasi gana smarkiai į kairę politinio spektro pusę nutolęs Jeanas-Lucas Mélenchonas.

Bet kurio iš jų pergalė prezidento rinkimuose būtų didelis sukrėtimas Europoje nusistovėjusiai tvarkai. Nepaisant to, tai neturi kardinaliai mažinti pasitikėjimo Prancūzija. Lygiai taip pat prezidento rinkimai neturėtų neproporcingai smarkiai mažinti pasitikėjimo Vašingtonu. Nepaisant to, kas užims vietą Baltuosiuose rūmuose, realu, kad Vašingtone ir toliau gyvuos požiūris, jog Europai reikia pasitempti gynybos srityje.

Europa po truputį vis labiau „pasitempia“ ir keičiasi (bent žvelgiant iš lietuviškos perspektyvos). Kas būtų pagalvojęs, jog dar visai nesenai kalbas apie Ukrainos įstojimą į NATO skeptiškai vertinęs Prancūzijos prezidentas gana reikšmingai pakeis savo toną? E. Macrono kalba Bratislavoje suteikia vilties, kad Vakarų Europa atsisuka į savo rytų ir šiaurės sąjungininkes. Žinoma turime išlikti budrūs ir toliau ginti savo interesus, tačiau, panašu, kad Europoje vėl pučia pokyčių vėjai.