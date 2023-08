Justino Jaručio koncerte Vingio parke pasirodys net trys žinomos Lietuvos grupės

Metų atlikėjo titulą M.A.M.A. apdovanojimuose pelnęs Justinas Jarutis kviečia į didžiausią savo karjeroje solinį koncertą.

Šių metų rudenį populiarių dainų „Rugpjūtis“, „Rami“, „Tavęs“, „Savęs“ ir daugelio kitų hitų autorius pradės surengdamas grandiozinį pasirodymą didžiausiose šalyje koncertinėje erdvėje po atviru dangumi: rugsėjo 2-ąją Justinas Jarutis koncertuos sostinės Vingio parke.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, vieno populiariausių šalies atlikėjų koncerte svečių teisėmis gros net trys žinomos grupės.

„Nuo pat pradžių, kai sugalvojome rengti koncertą, žinojau, kad noriu turėti svečių, su kuriais galėčiau dalintis scena. Šios trys grupės pasirodys ne šiaip. Visų jų dainos skamba mano namuose kiekvieną dieną, esu didelis jų gerbėjas“, - sako Justinas Jarutis. „Tad tai, kad jos sutiko dalyvauti koncerte man svarbią dieną, yra didelė šventė. Iš esmės, rugsėjo 2 d. Vingio parke, vyks nedidelis muzikos festivalis, kuo labai džiaugiuosi“.

Vieni koncerto svečių - grupė „Garbanotas“. Ją įkūrę broliai Mantas ir Šarūnas Joneikiai teigia, kad pirmieji jų gitaros mokytojai buvo pranciškonų vienuoliai iš vietinės bažnyčios. Užsikrėtusi aistra hipių idėjoms, psichodeliniams eksperimentams ir indie garsams, pradžioje besivadinusi „Garbanotas bosistas“ buvo viena iš tų gausiai užderėjusių jaunų ir ambicingų grupių, kurios iškilo Lietuvos roko ir alternatyvioje scenoje per pastaruosius keletą metų.

„Garbanotas” / U. Baranauskaitės nuotr.

Reklamai sklindant tik iš lūpų į lūpas, jie pritraukdavo įspūdingas klausytojų minias Vilniuje dar prieš išleisdami savo debiutinį minialbumą „Venera“ (2012 m.), kuriuo užkariavo tiek jaunų hipsterių, tiek žilstelėjusių bliuzo festivalių klausytojų širdis.

Vėliau sekė gausūs pasirodymai visuose didžiausiuose Lietuvos festivaliuose, sėkmingi koncertai Lenkijoje, Danijoje ir Latvijoje. 2015 m. „Garbanotas“ tapo pirmąja lietuviška grupe, kuri buvo pakviesta groti „The Great Escape“ festivalyje Didžiojoje Britanijoje, koncertavo „Sound City“ festivalyje Liverpulyje, o jų pasirodymas Slovėnijos MENT festivalyje sulaukė susižavėjusių klausytojų atsiliepimų.

Vienas spalvingiausių lietuviškos scenos vardų, tropinis „Planeta Polar“ trejetas bus antrasis, grosiantis grandioziniame Justino Jaručio koncerte. Prieš metus grupė pasirašė sutartį su Meksikos ir Didžiosios Britanijos leidykla „Some Other Planet Records“ bei išleido debiutinį albumą „Puro Carnaval“.

„Planeta Polar“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

To negana, šiemet „Planeta Polar“ grojo viename geidžiamiausių vasaros festivalių pasaulyje „Glastonbury“. Lietuviai „Planeta Polar“ šių metų festivalyje pasirodė net du kartus. Vieną koncertą spalvingas trejetas sugrojo vos atvykę, o antrasis pasirodymas įvyko festivalio „piko metu“ – penktadienio vidurnaktį. Rugsėjo 2 d. „Planeta Polar“ džiugins surengdama specialų pasirodymą Justino Jaručio koncerte.

Dar vienas Justino Jaručio komcerto svečias - duetas „Kamanių šilelis“. Grupės gerbėjams ši vasara jau tapo įsimintina - „Kamanių šilelis“ pagaliau išleido ilgai lauktą albumą „Žiūrėti į saulę“. Albumo muzika ir tekstai gimė įvairiausiose vietose – nuo Lietuvos kaimo iki Meksikos kalnų ir vandenynų. Jame apstu ne tik lyriškų, bet ir šokti kviečiančių dainų su modernios elektronikos, techno ir tribal motyvais.

„Kamanių šilelis“ / Asmeninio albumo nuotr.

Grupė džiaugiasi, kad albume pavyko atskleisti abi „Kamanių šilelio“ puses. Maždaug pusė kūrinių nuo pirmųjų sekundžių priverčia judinti kojas ir nustebina tuos, kas „šilelį“ pažįsta kaip lyrišką duetą. Neabejojama, kad tai įvertins ir daugiatūkstantinė minia koncerte Vingio parke.

Hitų paraduose karaliaujantis Justinas Jarutis teigia, kad tai bus didžiausias iššūkis, su kokiu jam iki šiol teko susidurti. Solinis koncertas Vingio parke taps svarbiausiu jo muzikinės karjeros koncertu.

Nedideliame Kupiškio miestelyje užaugęs Justinas Jarutis vakystėje ne tik mėgo sportuoti, svajojo tapti NBA lygos krepšininku, bet ir mokėsi muzikos. Sulaukęs 17-os atvyko į Vilnių ir pasirinko tęsti muzikos mokslus. 2007-ųjų liepą Justinas Jarutis tapo grupės „Freaks On Floor“ bendraįkūrėju, pagrindiniu vokalistu ir gitaristu. Penkis studijinius albumus išleidusi roko grupė užkariavo ne tik melomanų, bet ir muzikos kritikų simpatijas - „Freaks On Floor“ net tris kartus M.A.M.A. apdovanojimuose paskelbta Metų roko grupe.

Justinas Jarutis solinę karjerą pradėjo prieš 4-erius metus. 2018-ųjų sausį buvo išleistas debiutinis atlikėjo albumas „Justinas Jarutis“. Anglų kalba atliktų dainų įrašą išpopuliarino hitai „Tell Me Your Story“, „Angel“ ir kartu su dainininke Monique įrašytas duetas „Stay With Me“. Debiutas buvo toks sėkmingas, kad M.A.M.A. apdovanojimuose Justinas Jarutis laimėjo Metų atlikėjo titulą.

2021-ųjų vasarį Justinas Jarutis išleido antrąjį solinį albumą ir pirmąjį savo darbą su lietuviškomis dainomis „Tavęs manęs savęs“. Šį įrašą išpopuliarino dideliais hitais tapusios dainos „Tavęs“, „Savęs“, „Rami“, „Nieko nebijom“ ir duetas su sparčiai populiarėjančia dainininke Jessica Shy „Tu palauk“. Antrąjį albumą lydėjo milžiniška sėkmė: M.A.M.A. apdovanojimuose Justinas Jarutis triumfavo laimėdamas iškart tris apdovanojimus - Metų atlikėjo, Metų albumo ir Metų koncertinio atlikėjo.

Justinas Jarutis / E. Blaževič / LRT nuotr.

Muzikos mylėtojai netruko įvertinti ne tik Justino Jaručio dainas, tačiau ir įspūdingus atlikėjo koncertus, kurie nepalieka abejingų. Dainininkas ne vieną kartą surengė anšlaginius koncertus svarbiausiose koncertų salėse, Trakų pilyje ir didžiausioje šalyje „Žalgirio“ arenoje, sėkmingai koncertavo festivaliuose „Midsummer Vilnius“, „Granatos Live“ ir kituose. Dar daugiau gerbėjų simpatijų atlikėjui pelnė Justino Jaručio su Jessica Shy įrašyta daina „Rugpjūtis“, tapusi didžiausiu 2021-ųjų vasaros hitu.

2022 m. lapkričio 11-ąją dieną Justinas Jarutis išleido trečią solinį albumą „Debesimis braidyti“, kurį išpopuliarino hitais tapę singlai „Tavo tavo“, „Ten, kur noriu“ ir „Kvėpuoti nustosiu“. Naujos kūrybos dainas atlikėjas pristatė įspūdingame koncerte „Žalgirio“ arenoje. Šis pasirodymas tapo paskutiniu viešu Justino Jaručio koncertu iki 2023-ųjų metų rudens, kada atlikėjas visus savo gerbėjus sukvies į didžiausią savo solinį koncertą Vilniaus Vingio parke.