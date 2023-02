Natalijos Bunkės triumfas Kaune: pilnutėlė arena, laimės ašaros, atgimusi YVA ir daina su sūnumi

Dainininkė Natalija Bunkė šeštadienio vakarą mėgavosi gerbėjų dėmesiu: Kauno „Žalgirio“ arenoje surengė koncertą, į kurį susirinko per 14 tūkstančių gerbėjų.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, patekti į atlikėjos koncertą „Verta milijono“ buvo ir daugiau norinčių, tačiau likus savaitei iki koncerto bilietų jau nebeliko.

Nuo pirmųjų dainos akordų įžymybė buvo pasitikta garsiomis ovacijomis, o besibaigiant koncertui N. Bunkė suvirpino tūkstantinės minios širdis.

„Aš vis dar nesuprantu, kas įvyko. Savo gyvenime turėjau tūkstančius koncertų, bet šio jausmo negalėčiau palyginti su jokiu kitu. Kai išėjau į sceną ir pamačiau tą minią žmonių, kurie susirinko dėl manęs, per visą kūną perbėgo malonūs šiurpuliukai, užplūdo adrenalinas ir pagalvojau tik vieną – Dabar turėsime patį geriausią vakaėlį, koks tik gali būti.

Emocijų buvo tiek, kad dabar viskas turi nusėsti, susigulėti ir tik tada jau galėsiu viską vertinti, bet tai, kad tai buvo mano geriausias koncertas iki šiol, galiu jau dabar sakyti“, – emocijų neslepia N. Bunkė.

Natalijos Bunkės koncerto akimirka / L. Žemgulio nuotr.

Natalijos pasirodymą apšildė jos bičiulis, didžėjus Jonas Nainys. Vos pradėjus groti populiarius kūrinius, publika ėmė šėlti.

Jonas Nainys / L. Žemgulio nuotr.

Koncerto metu skambėjo populiariausios Natalijos Bunkės dainos. Ir nors publika puikiai žinojo dainų žodžius ir dainuodami palaikė atlikėją, visa programa buvo ruošiama specialiai arenai.

Natalijos Bunkės koncerto akimirka / L. Žemgulio nuotr.

„Su komanda daug dirbome. Norėjosi, kad dainos skambėtų naujai, būtų daugiau elektroninės muzikos elementų. Specialiai pasirodymams buvo rengiamas lazerių ir šviesų šou. Kai pirmųjų susitikimų metu mano norus išgirdo projekcijų kūrėjai, šviesų ir kitų efektų režisieriai, jau tada vienas pagrindinių komentarų buvo, kad tai nebus koncertas, tai bus profesionali šou programa, į kurią reikės investuoti daug pinigų.

O aš visiškai nesibaiminau, nes šis koncertas nuo pat pradžių buvo organizuojamas ne tam, kad užsidirbčiau, o norint padėkoti savo gerbėjams už tuos ilgus metus ištikimybės. Tad sakiau visiems, darom viską, kas įmanoma, kad atėję į mano koncertą žmonės pasijustų kaip šventėje“, – sakė dainininkė.

Natalijos Bunkės koncerto akimirka / L. Žemgulio nuotr.

Specialiai koncertui „Verta milijono“ Natalija Bunkė atsiskraidino šokėjus iš Madrido. Egzotinės išvaizdos vaikinai scenoje surengė nepaprastus pasirodymus. Jie ne tik šokiais, bet ir įspūdingais kostiumais privertė ošti visą „Žalgirio“ areną.

Natalijos Bunkės koncerto akimirka / L. Žemgulio nuotr.

Specialios scenos konstrukcijos prilygo užsienio žvaigždžių reikalavimams, o dėl savo gerbėjų N. Bunkė net apribojo stovimų bilietų skaičių.

„Į šį koncertą būtų susirinkę dar daugiau žmonių, bet aš norėjau, kad visi nusipirkę bilietus jaustųsi maksimaliai gerai. Dėl to pasistengiau, kad visiems turintiems stovimus bilietus būtų daugiau vietos laisviau jaustis ir nevaržyti savęs šokant. Scenos pakyla taip pat buvo konstruojama taip, kad kiek įmanoma būčiau arčiau savo klausytojų ir jiems nereiktų užlenkus galvas žiūrėti į lubas“, – kalbėjo dainininkė.

Natalija Bunkė ir Remis Retro / L. Žemgulio nuotr.

Drauge su Natalija Bunke scenoje pasirodė ir rekordines perklausas bendrame duete surinkes reperis Remis Retro, Simona Nainė bei naujai atgimusi grupė YVA.

Pasveikinti savo bičiulės progos nepraleido ir Mantas Stonkus, kuris scenoje surengė visiems netikėtą imrovizaciją.

Natalijos Bunkės koncerte atgimė grupė YVA / L. Žemgulio nuotr.

Vienu jautriausių dainininkės duetų tapo jos ir sūnaus Kristupo pasirodymas.

„Visam šiam koncertui aš atidaviau daug savęs. Per tiek metų aš nei karto nežiūrėjau į nieką abejingai. Niekuomet savęs negailiu ir netausoju, atiduodu visą savo energiją scenoje. Esu maksimalistė ir, be abejonės, visuomet ieškau, kur galima buvo padaryti kažką geriau, bet per pasirodymą su Kristupu man dingo visas jaudulys, aš galvojau tik apie jį.

Manau, kad mamos mane supras. O jis sau dainuoja, žiūri į tuos tūkstančius ir nei kiek neabejoja. Dar prieš koncertą man sakė – mama, ko tu bijai, Taigi jie visi ateina pas tave tam, kad palaikytų, net jei iš jaudulio pamirši žodžius, visi žino tavo dainas ir dainuos už tave. Labai didžiuojuosi savo sūnumi ir tuo jo lengvumu žvelgti į viską drąsiai ir paprastai“, – sakė atlikėja.

Natalijos Bunkės koncerto akimirka / L. Žemgulio nuotr.

Dėkodama susirinkusiems gerbėjams, Natalija Bunkė nesulaikė emocijų ir ašarų, o paskutinės dainos „Aš skrendu“ metu visa arena stovėdami negailėjo aplodismentų, šaukė „pakartot“ ir niekaip nepaleido dainininkės.

Natalijos Bunkės koncerto akimirka / L. Žemgulio nuotr.

„Aš vis dar esu susigraudinusi, tai laimės ašaros. Tikiuosi, kad kiekviena mano gerbėja, klausytoja, sekėja socialiniuose tikluose kuo dažniau jaus tokias pakylėtas emocijas, kokias jaučiau šiandien aš.

Noriu pasakyti, kad kiekviena gali pasiekti savo didžiausios svajonės, kad ir kokia ji būtų. Jeigu negailės jėgų, darbo ir drąsos būti savimi.

Mano pirmasis koncertas šioje arenoje įvyko man sulaukus keturiasšdešimties. Galiu pasakyti, kad aš tikrai skrendu ir stengsiuos, kad kartu su manimi skristų ir visi mano gerbėjai. Kad ir ką mums sakytų aplinkiniai, mūsų sėkmė priklauso tik nuo mūsų pačių ir, jeigu tikslas bus nuoširdus ir kupinas darbo, galima pasiekti net ir patį kosmosą, kviečiu visus kilti kartu“, – emocingai kalbėjo atlikėja.