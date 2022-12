Keičiasi „Eurovizijos“ atrankos dalyvių sąrašas: viena daina šalinama dėl taisyklių pažeidimo

Šiais metais nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo“ konkurse pasirodys ir dėl galimybės atstovauti Lietuvą varžysis 30 atlikėjų ir grupių, tačiau keičiasi anksčiau šią savaitę paskelbtas patekusių dalyvių sąrašas.

Dėl taisyklių pažeidimo buvo pašalinta atlikėjos Linos Štalytės pasiūlyta daina.

Taisyklėse nurodyta, kad muzikinis kūrinys, dalyvaujantis konkurse, iki 2022 m. rugsėjo 1 d. turi būti neišleistas jokiais iki šios dienos žinomais formatais ir niekur neskambėjęs viešai.

Paaiškėjo, kad atlikėjos L. Štalytės daina „My Body“ dar 2020 m. buvo įkelta į „YouTube“ platformą.

Vietoj L. Štalytės atrankoje pasirodys grupė „The PiXLS“ su daina „Šaukt“.

„The PiXLS“ / R. Šeškaičio nuotr.

Konkurso „Pabandom iš naujo“ atranką prižiūri LRT generalinės direktorės pavaduotojo Gyčio Oganausko vadovaujama darbo grupė, kurią sudaro: LRT televizijos programų departamento vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas, LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys, LRT Muzikos redakcijos vyresnysis redaktorius Darius Užkuraitis, LRT Skaitmeninio turinio prodiuserė Lina Patskočimaitė, LRT Komunikacijos ir rinkodaros departamento vadovė Rūta Putnikienė, LRT atstovė ryšiams su visuomene Miglė Savickaitė, televizijos režisierius Povilas Varvuolis ir kompozitorius, muzikos prodiuseris Vytautas Bikus.

Laimėtoją bendrai išrinks televizijos žiūrovai ir komisija, kurios sudėtis kis kiekvienoje laidoje. Kol kas komisijos narių pavardžių nacionalinės atrankos rengėjai neatskleidžia. Kaip balsavo komisija, bus skelbiama laidos pabaigoje – taip siekiama, kad komisijos vertinimai nedarytų įtakos žiūrovų balsavimui.

„Eurovizijos“ nacionalinėje atrankoje „Pabandom iš naujo“ dalyvaujančių atlikėjų ir dainų sąrašas:

1. Agnė „New Start“.

2. Aistė Pilvelytė „We Are Not Running“.

Aistė Pilvelytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

3. Alen Chicco „Do You“.

4. „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ „Sėdi ir važiuoji“.

5. Baiba „When the Lights Go Out“.

6. Beatrich „Like a Movie“.

Beatrich / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

7. Donata „Dreamer“.

8. Gabrielius Vagelis „Šauksmas“.

9. Gebrasy „Saw Your Ghost“.

„Pabandom iš naujo!“ finalas, Gebrasy / E. Blaževič/LRT nuotr.

10. „Il senso“ „Sparnai“.

11. I. T. „Žinau, tai tu“.

12. Joseph June „Vacuum“.

13. Justa Rubežiūtė „When I'll Find“.

14. Justė Kraujelytė „Need More Fun“.

„Pabandom iš naujo!“ finalas, Justė Kraujelytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

15. „Justin 3“ feat. Dj AugustYno „Not Giving Up“.

16. Luknė „Paradise“.

17. Mario Junes „Do What You Do“.

18. Matt Len „Midnight Train“.

19. Melona „Song Of Whispers“.

20. Monika Linkytė „Stay“.

Monika Linkytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

21. MoonBee „Rumor“.

22. „Multiks“ „London“.

23. NOY „Destiny's Child“.

24. Paulina Paukštaitytė „Let Me Think About Me“.

25. Petunija „Love of my life“.

Rūta MUR / D. Umbraso/LRT nuotr.

26. Rūta MUR „So Low“.

27. „The PiXLS“ „Šaukt“.

28. Viktorija Faith „If You Ever Miss Me“.

29. Voldemaras Petersonas „Things“.

30. W.I „You Can Not“.

Pirmoji nacionalinės atrankos „Pabandom iš naujo“ laida – jau sausio 21 d. 21 val. per LRT TELEVIZIJĄ ir portale LRT.lt.