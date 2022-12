Dainotas Varnas persikūnijo į legendinį Franką Sinatrą: „Jaudinausi, kad ašaros gerklėje neįstrigtų“

Kauno valstybinėje filharmonijoje koncerte „Frank Sinatra Show“ debiutavęs Dainotas Varnas prisipažįsta, kad tai daugiausiai pasirengimo reikalavęs projektas jo gyvenime.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, pirmą kartą su Kauno bigbendu atlikdamas Amerikos scenos legendos hitus, jis jaudinosi daug labiau nei prieš įprastą pasirodymą, tačiau sulaukęs audringų pilnutėlės salės aplodismentų, suprato – jam pavyko.

„Kauno filharmonijos salė – tokia vieta, kur labai gerai jauti žiūrovus. Ir tikrai net nuo scenos matėsi, kad žmonėms patinka ir tie plojimai – ne iš mandagumo. Todėl į koncerto pabaigą vidinis nerimas visai dingo ir užplūdo džiaugsmo banga“, – pasakojo D. Varnas.

„Frank Sinatra Show“ su Kauno bigbendu – vienas populiariausių tribute (garsių pasaulio atlikėjų pagerbimo) projektų Lietuvoje. Būti jo vokalistu nėra lengva užduotis. Tam reikia itin išlavinto vokalo, teorinių dainavimo žinių, įgimto muzikalumo ir daugybės repeticijų.

Dainotas Varnas / M. Vitėno nuotr.

Publika puikiai žino F. Sinatros repertuaro kūrinius „My Way“, „Strangers in the Night“, „Fly Me to the Moon“, „New York, New York“, „Feeling Good“, „Let it Snow“ ir kt. F. Sinatros atliekami jie skamba lengvai ir neatrodo sudėtingi, tačiau tai labai apgaulingas įspūdis.

Kiekvienas, kuris neturi plataus muzikinio išsilavinimo ir įgimto vokalinio talento, labai greitai pakliūtų į šių hitų pinkles. Gerai sudainuoti juos yra dešimtį kartų sunkiau nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Štai daina „Mack the Knife“ turi net penkias moduliacijas. Įgiję muzikinį išsilavinimą supranta, ką tai reiškia. Kitiems gi užtenka pasakyti, kad tai daina-žudikė. Ją labai nelengva taisyklingai ir kokybiškai atlikti.

Dainotas Varnas / M. Vitėno nuotr.

Dainotas Varnas su šia užduotimi susidorojo puikiai. Jo švelnaus šilto tembro balsas Sinatros dainoms suteikė savito intymumo, o muzikinis talentas ir ilgi metai vokalo praktikos pas šios srities žinovus – nugludintos kokybės.

Paskutinė programos daina „My Way“ salėje jau spaudė ašaras. D. Varnas prisipažino, kad jos atlikimo bijojo labiausiai.

„Labai jaudinausi, kad tik koks ašarų gumulas ir man gerklėje neįstrigtų, nes ši daina asmeniškai labai artima. Mano kelias į didžiąją sceną buvo ilgas. Tačiau jaučiu, kad šiuo metu esu geriausiame savo karjeros taške ir tikiuosi, nuo šiol – tik pirmyn.

Tai, kur esu dabar, nebuvo man atnešta ant padėklo. Tai ilgų metų kūrybos, darbo ir nepasidavimo, net kai labai beviltiškai viskas atrodė, rezultatas. Kaip Sinatra ir dainuoja savo garsiausiame hite: taip aš tai padariau ir padariau savo būdu“, – sako D. Varnas.

Dainotas Varnas / M. Vitėno nuotr.

„Frank Sinatra Show“ su Dainotu Varnu ir Kauno bigbendu vyks: gruodžio 28 d. (19 val. ir 21 val.) – Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje, 31 d. – Marijampolės kultūros centre, vasario 14 d. – Klaipėdoje, „Žvejų rūmuose“.