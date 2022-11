Išdalyti MTV Europos apdovanojimai: Taylor Swift triumfas, „Eurovizijos“ žvaigždės ir palaikymas Ukrainai

Sekmadienio vakarą Vokietijos mieste Diuseldorfe įvyko vienas daugiausiai dėmesio sulaukiančių žemyno muzikos renginių – MTV Europos muzikos apdovanojimų (EMA) ceremonija.

Nuo 1994-ųjų kiekvieną rudenį vykstanti ceremonija pagerbia populiariausius šių dienų pasaulio atlikėjus – apdovanojimų laimėtojus renka internete balsuojanti muzikinio TV kanalo MTV žiūrovai.

Šį sykį ceremonija jau šeštą sykį surengta Vokietijoje – Diuseldorfo miesto „PSD Bank Dome“ arenoje. Jos vedėjais tapo britų popžvaigždė Rita Ora ir Naujosios Zelandijos komikas Taika Waititi.

Taika Waititi ir Rita Ora MTV EMA ceremonijoje / AP nuotr.

Nuotaikingoje ceremonijoje pasirodė daugelis žinomų pasaulio atlikėjų. Energingą roko šou surengė britų grupė „Muse“. Amerikiečių grupė „OneRepublic“, prieš kelis mėnesius viešėjusi Kaune, atliko savo hitą „I Ain‘t Worried“ iš kino filmo „Top Gun: Maverick“. Specialiame vaizdo įraše grupę pristatė kino žvaigždė, garsus aktorius Tomas Cruise‘as.

„OneRepublic“ MTV EMA ceremonijoje / AP nuotr.

Internete išgarsėjusi atlikėja Gayle savo hitą „abcdefu“ atliko, su šokėjais šėldama gigantiškoje lovoje, o prancūzų didžėjus Davidas Guetta ceremoniją pradėjo su JAV dainininke Bebe Rexha, atlikdamas hitą „I‘m Good (Blue)“ – seno grupės „Eiffel 65” hito „Blue (Da Ba Dee)” perdirbinį.

Bebe Rexha ir Davidas Guetta / AP nuotr.

Britų reperis Stormzy surengė jausmingą pasirodymą su vokaliste Debbie, o publiką ant kojų pakėlė šių metų „Eurovizijos“ laimėtojai – ukrainiečių grupė „Kalush Orchestra“, atlikusi konkursą laimėjusį hitą „Stefania“.

„Kalush Orchestra“ MTV EMA ceremonijoje / AP nuotr.

Beje, jie nebuvo vienintelės šių metų „Eurovizijos“ žvaigždės, pasirodžiusios scenoje – vieną iš apdovanojimų įteikė antrąją vietą užėmęs Didžiosios Britanijos atstovas Samas Ryderis.

Tarp kitų pilnutėlėje Diuseldorfo arenoje sekmadienio vakarą pasirodymus surengusių žvaigždžių buvo JAV popžvaigždė Ava Max, jaunimo numylėtinė iš Kanados Tate McRae (surengusi stilingą pasirodymą su stiklo kubuose uždarytomis šokėjomis) ir britų grupė „Gorillaz“, pasirodžiusi su amerikiečių atlikėju Thundercat.

Lewisas Capaldi / AP nuotr.

Vieną didžiausių aplodismentų audrų sukėlė Lewis Capaldi – britų popdainininkas, šią vasarą surengęs nemokamą koncertą sostinės Vingio parke, artėjančio Vilniaus 700 metų jubiliejaus proga.

Didžiausia vakaro žvaigžde vis dėlto tapo atlikėja, kuri į sceną nekilo dainuoti – tik atsiimti apdovanojimų.

JAV dainininkė Taylor Swift, visai neseniai išleidusi albumą „Midnight“, triumfavo geriausio atlikėjo, popmuzikos atlikėjo, geriausio vaizdo klipo ir geriausio ilgos trukmės vaizdo klipo kategorijose.

„Negaliu patikėti, kad toks yra mano darbas. Ačiū jums visiems“, - gerbėjams scenoje dėkojo viena populiariausių pasaulio artisčių.

Metų alternatyvios muzikos grupe pripažinto animacinio britų projekto „Gorillaz“ padėkos kalba buvo humoristinė – pieštas grupės narys Murdocas savo kalboje iš pradžių dėkojo už „apdovanojimą už gražiausią užpakalį“.

„Muse“ MTV EMA ceremonijoje / AP nuotr.

Lietuvoje prieš kelerius metus viešėję britai „Muse“ pelnė geriausios roko grupės titulą. Padėkos kalboje jie apdovanojimą skyrė Ukrainos žmonėms, kuriems dedikuotas ir naujausias albumas „Will Of The People“, o taip pat – Irano moterims.

Kaip įprasta, programoje dominavo jaunosios kartos žvaigždės, tačiau rengėjai stengėsi skirti dėmesio ir vyresnėms garsenybėms.

Tarp pasirodymų buvo rodomi filmukai, pabrėžiantys iš Diuseldorfo kilusios elektroninės muzikos grupės „Kraftwerk“ įtaką popmuzikos istorijai.

Tarp apdovanojimų teikėjų buvo repo legendų „De La Soul“ narys Posas, taip pat – aktorius Davidas Hasselhoffas ir dainininko Johno Lennono sūnus Julianas Lennonas.

Pagrindinių MTV Europos muzikos apdovanojimų laimėtojai:

Geriausia daina: Nicki Minaj „Super Freaky Girl“

Geriausias vaizdo klipas: Taylor Swift „All Too Well“

Geriausias bendras įrašas: Davido Guettos ir Bebe Rexhos „I‘m Good (Blue“)

Geriausias atlikėjas/-a: Taylor Swift

Geriausias naujas atlikėjas/-a/grupė: „Seventeen“

Geriausias popmuzikos atlikėjas/-a/grupė: Taylor Swift

Geriausias elektroninės muzikos atlikėjas/-a/grupė: Davidas Guetta

Geriausias roko atlikėjas/-a/grupė: „Muse“

Geriausias alternatyvios muzikos atlikėjas/-a/grupė: „Gorillaz“

Geriausias hiphopo atlikėjas/-a/grupė: Nicki Minaj

Geriausias „latin“ muzikos atlikėjas/-a/grupė: Anitta

Geriausias „K-pop“ muzikos atlikėjas/-a/grupė: Lisa

Geriausias koncertinis atlikėjas: Harry Stylesas

Geriausias ilgos trukmės vaizdo klipas: Taylor Swift „All Too Well: The Short Film“