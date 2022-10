„Kalush Orchestra“ ir „The Rasmus“ suvienijo jėgas: naujame klipe – garsus hitas ir ukrainiečių jausmai

Šių metų „Eurovizijos“ dainų konkurso nugalėtojai ukrainiečiai „Kalush Orchestra“ suvienijo jėgas su suomių roko žvaigždėmis ir šių metų „Eurovizijos“ konkurso dalyviais – grupe „The Rasmus“.

„Kalush Orchestra“ pristatė „The Rasmus“ superhito „In The Shadows“ versiją, įkvėptą ukrainietiško folkloro ir repo. Naujasis kūrinys vadinasi „In the Shadows of Ukraine“.

Tai yra pirmoji „Kalush Orchestra“ išleista daina nuo tada, kai šie ukrainiečiai triumfavo „Eurovizijoje“. Ji iliustruoja ukrainiečių išgyvenamus jausmus jų šalyje vykstančio karo akivaizdoje.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, dainos emociją sustiprina penktadienį pasirodęs „In the Shadows of Ukraine“ vaizdo klipas.

Jo autorius – Leonidas Kolosovskis. Kurdamas šį vaizdo klipą režisierius turėjo vieną tikslą – kuo autentiškiau išreikšti tai, ką šiuo metu išgyvena daugelis ukrainiečių:

2003 m. pasirodęs originalus „The Rasmus“ hitas Ukrainoje buvo labai populiarus, todėl, kai šiemet „Kalush Orchestra“ ir suomių roko žvaigždės susitiko Turine vykusioje „Eurovizijoje“, iškart ėmė planuoti bendrą kūrybinį darbą.

„Tikriausiai visi mano amžiaus ir šiek tiek vyresni ukrainiečiai puikiai prisimena šį „The Rasmus“ hitą. Man buvo 17 metų, kai pirmą kartą išgirdau „In the Shadows“ ir nuo tada šią dainą perklausiau begalę kartų.

Tiesa, tuo metu net nesvajojau, kad ne tik asmeniškai susipažinsiu su „The Rasmus“, bet dar kartu ir kursiu naują šio superhito versiją“, – džiaugsmu dalinosi „Kalush Orchestra“ lyderis Olehas Psiukas.

„Kalush Orchestra“ ir „The Rasmus“ / M. Fesenko nuotr.

Kurdami „In The Shadows Of Ukraine“, „Kalush Orchestra“ prie „The Rasmus“ roko prijungė unikalų ukrainiečių folklorą, telenkos (ukrainietiško pučiamojo instrumento) skambesį, galingą chorą ir ritmingą Oleho Psiuko repavimą.

Be to, gana tamsus dainos tekstas, kaip niekad, jautriai skamba šių dienų kontekste: „Jie sako, kad turiu išmokti žudyti, kad galėčiau jaustis saugus, bet aš verčiau žudysiu save, nei tapsiu jų vergu.“

„The Rasmus“ / M. Fesenko nuotr.

„Mums iškart patiko „Kalush Orchestra“ skambesys – ukrainiečių folkloras, fleita, repas. Vien mintis apie tai, kaip mūsų praeities hitas suskambėtų šiame naujame kontekste, mus labai įkvėpė! O dainos žodžiai, deja, dabar tik dar labiau atitinka tai, kas vyksta Ukrainoje ir visame pasaulyje“, – sakė Lauri Ylönenas, grupės „The Rasmus“ lyderis.