Atskleisti Amerikos „Eurovizijos“ dalyviai: rungsis ir Michaelas Boltonas bei Macy Gray

Kovo 21-ąją prasidės pirmą sykį Jungtinėse Valstijose rengiamas Amerikos dainų konkursas, kuris yra amerikietiškasis „Eurovizijos“ atitikmuo.

Aštuonias savaites vyksiančiame konkurse, kuris baigsis gegužės 9 dieną, rungsis 56 atlikėjai, atstovausiantys skirtingoms valstijoms ir regionams (tarp jų – JAV Mergelių saloms ir Amerikos Samoai).

Pagal Europos transliuotojų sąjungos licenciją organizuojamo konkurso rengėjai atskleidė dalyvių sąrašą, kuriame yra ir visame pasaulyje žinomų pavardžių.

Pavyzdžiui, Konektikutui atstovaus Michaelas Boltonas – JAV popmuzikos veteranas, dviejų „Grammy“ apdovanojimų laimėtojas, hitų „When A Man Loves A Woman“ ir „How Am I Supposed To Live Without You“ atlikėjas. Beje, prieš 11 metų koncertavęs ir Lietuvoje.

Aliaskos garbę konkurse gins Jewel – poproko ir kantri muzikos žvaigždė, kurios įrašai parduoti daugiau nei 30 milijonų egzempliorių tiražu.

Merilando valstijai atstovaus dainininkas ir aktorius Sisqo, prieš 23 metus išgarsėjęs pasauliniu hitu „Thong Song“. Ohajo valstijai – „Grammy“ laureatė, dainininkė Macy Gray, 1999-aisiais visoje planetoje išgarsėjusi kūriniu „I Try“. 2015-aisiais atlikėja koncertavo ir Lietuvoje.

O štai Nevados atstovas gerai žinomi elektroninės muzikos pasaulyje – amerikietiškoje “Eurovizijos” versijoje pasirodys šokių muzikos kūrėjas “The Crystal Method”.

Kaip ir „Eurovizijoje“, atlikėjai šiame konkurse pristatys naujus kūrinius. Konkursą ves repo žvaigždė Snoop Doggas ir popmuzikos atlikėja Kelly Clarkson.