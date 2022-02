Kaimynų pasirinkimas: Latvijai „Eurovizijoje“ atstovaus linksmuoliai su daina apie veganus

Kai Lietuvoje šeštadienio vakarą kelialapį į „Euroviziją“ rankose laikė Monika Liu, Latvijoje džiūgavo kiek kitokio žanro muzikantai. Šeštadienį įvykusioje Latvijos „Eurovizijos“ atrankoje triumfavo grupė „Citi Zēni“.

Latvijos eurovizinės atrankos finale rungėsi 11 atlikėjų ir grupių. Tarp jų – 2015-aisiais „Eurovizijoje“ šeštąją vietą užėmusi dainininkė Aminata, kuri šįkart atrankoje liko antra.

Grupę „Citi Zēni“ prieš dvejus metus Rygoje, dainų kūrimo stovykloje, įkūrė šeši jau iki tol nemažai patirties turėję muzikantai.

Grupės pavadinimą iš latvių kalbos galima versti „Kiti vaikinai“. Savo kūrybą grupės nariai juokais vadina „alternatyvia vienaragių popmuzika“, joje susipina repo, fanko, soulo, popmuzikos garsai. „Mūsų muzika – lyg iš supurtytos skardinės besiveržiantis gazuotas gėrimas“, - vaizdžiai pasakoja grupės nariai.

Pernai grupė išleido debiutinį albumą „Dogs Take To The Streets“, o šįmet nusprendė išmėginti jėgas „Eurovizijos“ atrankoje, kurioje šeštadienį nurungė visus konkurentus.

Beje, grupės pasirodymas pasižymėjo ne tik humoru, bet ir lengvu skandalo prieskoniu – kelis dainoje skambančius žodžius ir užuominas grupė eteryje nutylėjo, nes jie nebūtinai yra padorūs. Be to, pasirodymo pabaigoje vienas grupės narių padarė špagatą – kaip ir buvo planuota, jo kelnės suplyšo tarpkojyje.

„Eurovizijoje“ grupė atliks dainą „Eat Your Salad“ – humoristinį kūrinį apie tai, kad būti veganu yra seksualu.

„Mūsų tikslas – sudėtingą temą pateikti taip, kad būtų lengva ją suprasti ir smagu klausytis. Dainoje – daug ironijos ir satyros“, - sako muzikantai.

Šių metų Latvijos eurovizinė daina:

„Citi Zēni“ bus tiesioginiai Lietuvos atstovės Monikos Liu varžovai šių metų „Eurovizijoje“ – kaip ir šeštadienį išrinkta Monika, gegužės 10 dieną rungsis pirmojo atrankos pusfinalio pirmojoje dalyje.