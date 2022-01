Nufilmuotas pirmas eurovizinės atrankos pusfinalis: dalyviai keitė įvaizdį ir pasirodymų detales

Kova dėl galimybės atstovauti Lietuvai Italijoje vyksiančioje „Eurovizijoje“ įsibėgėja – nufilmuotas pirmasis nacionalinės atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, kuriame pasirodo devyni dalyviai, siekiantys vietos atrankos finale. LRT TELEVIZIJOS žiūrovai jų pasirodymus išvys šeštadienio vakarą, o portalas LRT.lt dalijasi filmavimo akimirkomis.

Pirmojo etapo kartelę įveikė aštuoniolika dalyvių, surinkusių daugiausia profesionalų komisijos balų ir žiūrovų simpatijų. Jie buvo paskirstyti į du pusfinalius. Pirmajame dėl bilieto į atrankos finalą varžosi Elonas Pokanevič, Joseph June, Emilijana, „Queens of Roses“, Erica Jennings, Justė Kraujelytė, Gebrasy, Gintarė Korsakaitė ir Lolita Zero.

Elonas Pokanevič – „Someday“

Elonas portalui LRT.lt sakė, jog šįkart ant scenos jautėsi daug tvirčiau nei pirmoje atrankos laidoje. Save scenos naujoku vadinantis atlikėjas patikino, kad laiko prieš pusfinalį nešvaistė ir repeticijose šlifavo pasirodymo detales.

„Pabandom iš naujo!“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Įdėjau labai daug darbo. Pažiūrėjęs pirmosios laidos įrašą, pamačiau, ką norėčiau pakeisti ar patobulinti, taigi padariau viską, ką galėjau. Ir manau, kad visai gerai pavyko, žinoma, atrodo, kad visada galima ir dar geriau“, – kukliai šypsojosi Elonas.

Joseph June – „Deadly“

Daug tvirčiau ant scenos jautėsi ir Jospeh June. „Kadangi per pirmąją laidą su scena jau susipažinau, tikrai jaučiau daug mažiau streso... Tačiau vis tiek buvau pasiklydęs“, – po pasirodymo šyptelėjo atlikėjas.

„Pabandom iš naujo!“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tiesa, šypsena jo veidą puošė jau išėjus iš studijos, nes į ją žengė būdamas labai susikaupęs. „Atėjome ne tik pasirodyti, mūsų su komanda tikslas – laimėti atranką“, – užtikrintai kalbėjo Joseph June, kuriam, kaip ir visiems kitiems, pusfinalio dalyviams, šeštadienio vakarą reikės žiūrovų palaikymo. Juk žiūrovų balsai ir komisijos balai lems, kuriuos dalyvius išvysime dar kartą.

Gebrasy – „Into Your Arms“

Atrankų naujokus ant scenos keitė praėjusiais metais finale ryškiai sužibėjęs Audrius Petrauskas-Gebrasy. Po praėjusių metų atlikėjo gerbėjų armija ženkliai išaugo, jis tikino ir šiemet jaučiantis klausytojų palaikymą.

„Pabandom iš naujo!“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Manau, kad šių metų atranka labai įdomi – gali „iššauti“ ne vienas ir ne du atlikėjai, todėl kiekvieną kartą itin svarbu pasirodyti užtikrintai bei parodyti, ką gali geriausio“, – neabejojo jis. Iškart po pasirodymo Gebrasy lydėjo pozityvios mintys, nes kaip pats teigė, po pirmojo filmavimo nemažai kas buvo patobulinta. „Nors ir nebuvome tikri, ar pateksime į pusfinalį, ruošėmės negailėdami jėgų – norėjome, kad pasirodymas būtų daug geresnis nei pirmąjį kartą“, – sakė jis.

Emilijana – „Illuminate“

Ilgus sidabro spalvos apdarus iš antrosios atrankų laidos Emilija Katauskaitė-Emilijana pusfinalyje iškeitė į naujus. „Įvaizdžio kūrėjai liko tie patys, tačiau suknelė – kita. Kodėl gi nepaeksperimentavus ir nepabandžius ko nors naujo? Juolab kad ir pačiai norėjosi įvairovės, ir gerbėjai komentaruose išreiškė daug skirtingų nuomonių. Pamaniau, kad galbūt verta į jas atsižvelgti“, – atskleidė Emilijana.

„Pabandom iš naujo!“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ir ji jau prisijaukino atrankų sceną, tad filmuojant pusfinalio pasirodymą jautėsi labiau atsipalaidavusi. „Kaip bus, taip. Padariau, ką galiu, pasistengiau ir sudėjau visą širdį“, – atsiduso dėl vietos finale kovojanti Emilijana. Beje, būtent ji antroje atrankų laidoje surinko daugiausia žiūrovų balsų.

„Queens of Roses“ – „Washing Machine“

Liūdesį į judesį pakeisti kviečianti merginų ketveriukė ant scenos žengė taip pat kiek patobulinusi ir atnaujinusi savo pasirodymą. „Mūsų daina leidžia parodyti daugiau skirtingų veidų, taigi gavusios dar vieną galimybę, nusprendėme padaryti kitaip. Kadangi pati daina kiek pasikeitė, garsas suskambo kokybiškiau, o pasirodymas tapo smarkesniu vakarėliu, nusprendėme, jog ir mums reikia daugiau pajudėti“, – kalbėjo grupės merginos.

„Pabandom iš naujo!“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Praėjusį kartą ant scenos joms kompaniją palaikė šokėjai, tačiau pusfinalyje jos nusprendė pasirodyti be jų. „Pamanėme, kad galbūt reikia daugiau atsakomybės už pasirodymą pasiimti į savo rankas“, – šypsojosi „Queens of Roses“.

Gintarė Korsakaitė – „Fantasy Eyes“

Trečioje atrankos laidoje matyta atlikėja šįkart nusprendė būti kiek subtilesnė: „Kaip sakoma, buvau labiau išlaikyta, pažiūrėsime, ar toks sprendimas pasiteisins. Iš tiesų, jaučiuosi gerai ir manau, kad viskas pavyko neblogai. Įdomu pamatyti, koks bus galutinis rezultatas“, – atskleidė Gintarė.

„Pabandom iš naujo!“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kaip jos pasirodymas atrodys televizijos ekrane, ir atlikėja, ir žiūrovai pamatys jau savaitgalį. O Gintarė svarsto, jog pusfinalio vakaras – puiki proga pasimatyti su draugais. „Praėjusią laidą žiūrėjau viena, pasvarstau, kad galbūt pusfinalį reikėtų žiūrėti su kompanija“, – šyptelėjo ji.

Lolita Zero – „Not Your Mother“

Po Lolitos Zero personažu besislepiantis aktorius, choreografas, režisierius Gytis Ivanauskas sakė, jog laiko pasiruošimui daug neturėjo, tačiau savo pasirodymu liko patenkintas.

„Pabandom iš naujo!“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Po šeštadienio, sužinoję, kad pasirodysime finale, dar spėjome susitikti su šokėjais, dar kartą aptarėme mūsų kūrinio žinutę ir įsikvėpėme vienas nuo kito stiprybės. Taigi po šio pasirodymo jaučiamės geriau nei po pirmojo. Manau, kad buvo smarkiai geriau.“ Prisiminkite Lolitos Zero pasirodymą ankstesnėje laidoje.

Justė Kraujelytė – „How to Get My Life Back“

„Esu kovingai nusiteikusi ir jaučiuosi gerai, nepaisant to, kad pasiruošimą galima vadinti ekstremaliu – neturėjome galimybių repetuoti, tačiau džiaugiuosi komanda, nes visi susiėmėme ir smarkiai padirbėjome internetu. Pirmą kartą lipdama ant scenos jaučiau daugiau jaudulio, o dabar tiesiog labai tikiu šiuo pasirodymu“, – po filmavimo kalbėjo Justė.

„Pabandom iš naujo!“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jos pasirodymas taip pat kiek pasikeitęs, pirmiausia į akis krenta naujas galvos apdangalas. „Peržiūrėję pirmą pasirodymą ir jį išanalizavę, su stilistais kiek koregavome detales. Kiek galėjome, skyrėme dėmesio akcentams“, – pridūrė ji,

Erica Jennings – „Back To Myself“

Erica džiaugėsi savo antruoju pasirodymu ir nulipusi nuo scenos tikino besijaučianti labai gerai. Tiesa, pirmąjį kartą atlikėja pasirodė su šokėjais, o šį kartą ant scenos ji žengė viena.

„Pabandom iš naujo!“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Man labai patiko dirbti su Baltijos baleto teatru – jie visi nuostabūs žmonės, labai talentingi. Tačiau galbūt jų šokio stilius ne visai atitiko muziką, taigi peržiūrėjusi pirmą pasirodymą, supratau, jog jų šokis ir mano daina buvo veikiau du atskiri pasirodymai. Pasitarėme su komanda ir nusprendėme, kad šįkart ant scenos pasirodysiu viena“, – atskleidė E. Jennings.

Pirmasis nacionalinės atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis – šeštadienį, sausio 29-ąją, nuo 21 val. LRT TELEVIZIJOS eteryje.