„Maneskin“ pristatė dėmesį kaustantį vaizdo klipą – nusidėjėliai, prašantys atpirkimo

Vos per kelis mėnesius kultine tapusi italų roko grupė „Maneskin“ pristato pikantišką singlo „I Wanna Be Your Slave“ vaizdo klipą. Šio vaizdo klipo žinutė – mūsų prigimtis verčia mus tapti netobulais nusidėjėliais, kuriems reikia atpirkimo, rašoma „Sony Music“ pranešime žiniasklaidai.

„Maneskin“ naujausio klipo režisieriumi tapo naujosios kartos atstovas Simone Bozzelli. Jis yra laimėjęs kritikų apdovanojimą už trumpo metro filmą „J`Adore“ Venecijos kino festivalyje. S. Bozzelli kūryba pasižymi nuolatine žmonių tarpusavio santykių analize būtent per žmogaus impulsus.

Singlas „I Wanna Be Your Slave“ (liet. k. – „Noriu būti tavo vergu“) jau kurį laiką, kartu su kitomis „Maneskin“ dainomis „Beggin‘“ ir „Zitti i Buoni“, užkariauja pasaulinius muzikos topus.

„Eurovizijos“ daina-nugalėtoja „Zitti i Buoni“ bei jau minėtoji „I Wanna Be Your Slave“ skamba naujausiame grupės albume „Teatro d’Ira – Vol. I“, kuris išėjo dar šiemet ir jau turi daugiau nei 750 mln. perklausų internete.

„Maneskin“ / „Sony Music“ nuotr.

Be to „Maneskin“ tapo pirmąją italų grupe, kuriai pavyko patekti į britų muzikos dešimtuką netgi su dvejomis dainomis. Taip pat ketveriukė tapo daugiausiai dėmesio „Spotify“ platformoje sulaukusia italų grupe.

„Maneskin“ susideda iš keturių narių: vokalisto Damiano, boso gitara grojančios Victorios, gitaristo Thomo ir būgnininko Ethano. Dalis jų yra draugai nuo mokyklos laikų, tačiau kartu groti pradėjo vėliau, 2015 m.

„Maneskin“ / „Sony Music“ nuotr.

Šiemet „Maneskin“ laimėjo netgi du svarbius konkursus – Sanremo muzikos festivalį ir „Euroviziją“. Šių metų gruodį skelbiamas didysis grupės turas po Italiją, o jau kitąmet laukia pasirodymai ir kitose Europos šalyse.