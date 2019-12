Mirė legendinės serialo „Draugai” dainos autorė

Kūčių dieną mirė JAV dainų autorė Allee Willis, geriausiai žinoma dėl savo sukurtos dainos populiariajam serialui „Draugai“.

A. Willis, kuri yra apdovanota „Grammy“ ir buvo nominuota „Emmy“ apdovanojimams, vieną labiausiai atpažįstamų televizijos melodijų „I'll Be There for You“ sukūrė grupei „Rembrandts“. Ji skambėdavo dešimtmetį televizijos eteryje karaliavusio serialo pradžioje.

72 metų A. Willis mirė Los Andžele sustojus širdžiai, praneša BBC.

Už „Drauguose“ skambėjusią dainą kompozitorė buvo nominuota „Emmy“, o du „Grammy“ apdovanojimus gavo sukūrusi garso takelį filmams „Beverli Hilso policininkas“ ir „Purpurinė pieva“.