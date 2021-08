6 kalbų mokymosi programėlės, kurios padės prabilti užsienio kalba

Vasarą, kai daugiau keliaujame, iškyla ir didesnis poreikis susikalbėti užsienio kalbomis. Čia gali padėti specialios kalbų mokymosi programėlės, kurios leidžia mokytis lengviau, greičiau ir efektyviau, rašoma „Tele2“ siųstame pranešime žiniasklaidai.

Jūsų dėmesiui, Arnoldas Lukošius, „Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas, pristato šešias kalbų mokymuisi skirtas programėles, kurios tinkamos tiek norintiems išmokti naują kalbą nuo nulio, tiek planuojantiems pagilinti turimas žinias.

Kaip išsirinkti?

Kalbų mokymosi programėlių pasirinkimas šiandien ypač didelis. Išsirinkti sau tinkamiausią gali būti sudėtinga, nes daugelis iš jų naudoja skirtingus mokymosi modelius. Todėl rinkdamiesi išmanų kalbų įrankį pirmiausia atsakykite sau į klausimą, koks mokymo metodas yra jums priimtiniausias. Galbūt norėtumėte pirmiausia išsiaiškinti kalbos struktūrą ir taisykles, o gal norite iš karto pereiti prie praktikos ir lavinti kalbėjimo bei supratimo įgūdžius?

Taip pat apsibrėžkite savo tikslą – ar mokotės dėl darbo, savo malonumui, ruošdamiesi į kelionę ar dėl kitų priežasčių. Taip bus lengviau nutarti, kokio mokymosi įrankio jums reikia.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

1. Profesionali ir efektyvi – „Babbel“

Išmanioji aplikacija „Babbel“ labai greitai tapo viena populiariausių programėlių kalbų mokymuisi. Šiandien ja naudojasi daugiau nei 10 milijonų vartotojų. Unikali mokymosi programa yra sudaryta profesionalios lingvistų komandos.

Pamokos čia labai trumpos – vos po 10-15 minučių, todėl joms lengvai rasite laiko. Pavyzdžiui, per pietus, per kavos pertraukėlę arba prieš miegą. Programėlė taip pat turi išvystytą dirbtinio intelekto sistemą, kuri padeda treniruoti savo kalbėjimo įgūdžius ir sulaukti pastabų dėl tarimo.

Nors programėlė yra mokama, čia galite rasti daug patrauklių pasiūlymų. Be to, kiekvienas naujas programėlės narys dovanų gauna trijų savaičių bandomąjį laikotarpį, per kurį „Babbel“ gali išbandyti nemokamai.

2. Pokalbiams su vietiniais – „Memrise“

Ruošiantis atostogoms ar keliaujant ilgesniam laikui pasisvečiuoti užsienyje, kartais norime ne tiek išmokti naują kalbą, kiek labiau pasimokyti naudingų frazių, kurios padėtų susikalbėti svetur. Ypač naudinga žinoti tokių frazių, klausimų ar pasakymų, kai vykstate į šalį, kurioje beveik nekalbama ar nedaug kalbama anglų kalba. Tokios žinios pravers norint nepasimesti ar paklausti kokios svarbios informacijos.

Rusų kalba / Shutterstock nuotr.

Programėlė „Memrise“ siūlo interaktyvų ir smagų būdą tokių praktiškų frazių mokymuisi. Aplikacijoje rasite daug naudingų vaizdo įrašų, kuriose įvairiose situacijose kalba vietiniai šalies gyventojai. Toks metodas padės greičiau išmokti naujų žodžių ir pačiam praktikuotis, kartojant įvairias frazes.

3. Mokymasis lyg žaidimas – „Duolingo“

Vartotojų pamėgtas nemokamas „Duolingo“ įrankis išsiskiria savo mokymo stiliumi. Pamokos čia trunka vos po kelias minutes, todėl mokytis galima bet kur ir bet kada, radus laisvą akimirką. Patogu tai, kad algoritmas prisitaiko prie individualaus žmogaus mokymosi stiliaus.

Tačiau ryškiausias programėlės išskirtinumas yra tas, kad joje labai daug žaidybinių elementų, todėl mokytis tikrai nebus nuobodu. Mokydamiesi ir tobulėdami atrakinsite vis naujus sudėtingumo lygius. Žaidimus primenanti mechanika motyvuos praleisti daugiau laiko besimokant. Aplikaciją derinant su realia praktika, galima pasiekti puikių rezultatų ir žymiai pagerinti savo kalbos įgūdžius.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

4. Šnekamosios kalbos įgūdžiams – „Rosetta Stone“

Programėlės „Rosetta Stone“ pavadinimas išties simboliškas. Rozetos akmuo yra vienas reikšmingiausių archeologinių atradimų, padėjęs iššifruoti senovės egiptiečių kalbą. Taip pavadinta programėlė dabar padeda žmonėms „atrakinti“ kitas užsienio kalbas.

Ši mokymosi sistema sukurta jau prieš 25-erius metus ir tik laikui bėgant tie patys mokymo metodai buvo pritaikyti išmaniojoje programėlėje. Įrankis greitai prisitaiko prie kiekvieno vartotojo mokymosi tempo ir netgi sukuria individualų veiksmų planą.

„Rosseta Stone“ ypač daug dėmesio skiria šnekamosios kalbos įgūdžiams lavinti. Įrankis turi dirbtinio intelekto sistemą, kuri klauso tariamų žodžių ir įvertina, kaip taisyklingai jie tariami. Čia taip pat daug garsinės medžiagos – jos klausantis pamažu stiprinamas kalbos supratimo lygis.

5. Pasikartojimui – „Busuu“

Aplikacija „Busuu“ labiausiai tiks tiems, kurie nori prisiminti kiek primirštą, kalbą arba besiruošiantiems į kalbos kursus ir norintiems atgaivinti turėtas žinias.

Šis įrankis naudoja į tikslą orientuotą strategiją. Vartotojas išsikelia tikslus ir susidėlioja mokymosi planą, o pati programėlė padeda jo nuosekliai laikytis. „Busuu“ rasite temines pamokas, kurios leis palaipsniui plėsti žodyną ir lavinti pokalbio palaikymo įgūdžius.

Kiekviena nauja pamoka paremta ankstesniąja. Taip geriau įtvirtinama, kas buvo išmokta praėjusį kartą, o mokymosi procesas būna sklandesnis.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

6. Vertimui – „iTranslate Translator“ ir „Goolge Lens“

Atostogaujant ir keliaujant užsienyje pravers naudinga „iTranslate Translator“ programėlė, kurioje galima versti net tiesioginę kalbą. Joje rasite daugiau nei 100 skirtingų užsienio kalbų pasirinkimą.

Taip pat verta išbandyti specialų kameros režimą, kuris leidžia nukreipti telefono kamerą į ženklus, užrašus ar restorano meniu, ir greitai gauti išverstą tekstą. Tokią pat funkciją turi ir aplikacija „Google Lens“, kurioje vertimą galima ir išklausyti – jį perskaitys dirbtinis intelektas.

Nors „Google Lens“ programėlei būtinas interneto ryšys, aplikacijos „iTranslate Translator“ vertimo funkcija veikia net ir be jo. Taigi, abiejų programėlių tandemas jūsų išmaniajame pasitarnaus bet kuriomis aplinkybėmis.