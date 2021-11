LRT tyrimas. Riaušių anatomija: dalyviai, kurstytojai, ryšiai (II dalis)

Kas buvo tie veikėjai, aktyviai reiškęsi per didžiuosius pastarojo meto mitingus ir kurstę neramumus? LRT Tyrimų skyriaus surinkta informacija rodo, kad visuomenę audrino konkretūs asmenys, o dalis jų patys dalyvavo smurtiniuose veiksmuose. Įsisiūbavusiomis emocijomis naudojosi Valstybės saugumo departamento (VSD) ataskaitose minimi asmenys ir radikalūs judėjimai. Stebimi ir ryšiai su panašiais veikėjais Latvijoje, kaimyninėje šalyje organizuojami protestų scenarijai praktiškai sutampa su įvykiais Lietuvoje.

Pirmąją tyrimo dalį galite skaityti ČIA.

Pastarojo meto neramumuose dalyvaujančius asmenis bei juos vienijančias organizacijas galima skirstyti į tris pagrindinius blokus. Ryškiausiai matomas – Lietuvos šeimų sąjūdis bei su juo neretai tapatinta verslininko Mariaus Gabrilavičiaus-Maksimaliečio feisbuko grupė „Šeimų sąjūdis“. Pastaruoju metu šie junginiai konfliktuoja ir neigia tarpusavio sąsajas.

Dar vieną bloką jungia vadinamoji Lietuvos visuomenės taryba, suburta prieš trejus metus, jos inicijuotas neformalus judėjimas „Susitelkimas“ ir per veikiančius asmenis susiję Lietuvos liaudies partija (LLP), neformalus judėjimas „Patriotiški lietuviai“, neregistruota Lietuvių nacionalistų partija „Tautinė apsauga „Geležinis vilkas“ bei feisbuko judėjimas „Neabejingi“.

Trečiasis blokas buriasi iš judėjimų „Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centras“, „Aušra“ bei „Niekas nenorėjo mirti“.

Kiekviena šių grupių veikia per susijusias propagandos priemones bei kitas turinio platformas, tačiau judėjimų ribos nėra aiškiai apibrėžtos, o jose veikiantys asmenys – persipynę. Jų veikimo metodai ir sąsajos išryškėjo rugpjūčio 10 d., per riaušėmis pasibaigusį mitingą.

Riaušės prie Seimo po mitingo dėl ribojimų nepasiskiepijusiems nuo COVID-19 / D. Umbraso/LRT nuotr.

Du Šeimų sąjūdžiai

Asociacijai „Lietuvos šeimų sąjūdis“ (LŠS), įkurtai birželį, vadovauja marijampolietis Raimondas Grinevičius. LŠS branduolys siejamas su „Didžiuoju šeimos gynimo maršu“, gegužę surengusiu mitingą sostinės Vingio parke. Tačiau R. Grinevičius teigia, kad Maršas su LŠS „jokio bendro ryšio“ neturi. „Šeimų maršas“ buvo atskirų Lietuvos žmonių iš atskirų rajonų, atskirų miestų, net nepažįstamų bendras projektas. Ten buvo 21 žmogus, kurie vienas kito nepažinojo. Gegužės 15 d. baigėsi mitingas ir išsiskirstė savo keliais“, – aiškino jis.

„Didžiojo šeimos gynimo maršo“ „vienu iš pagrindinių organizatorių“ socialiniuose tinkluose save vadino verslininkas Marius Gabrilavičius-Maksimalietis. Jis turi tinklalapį minfo.lt, kurį valdo per VšĮ „Maksimalistinės psichoterapijos draugija“. Be to, su jo vardu siejamas feisbuko puslapis „Šeimų sąjūdis“, kuriame gausu radikalių kvietimų protestuoti.

„Puslapių, kurių pavadinimas „Šeimos sąjūdis“, yra 12 ar 13. M. Gabrilavičius nuo gegužės 15 d. nedalyvauja jokioje mūsų veikloje“, – LRT Tyrimų skyriui aiškino R. Grinevičius.

Raimondas Grinevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Viešas LŠS atsiribojimas nuo M. Gabrilavičiaus ir jo sklaidos kanalų pasirodė rugsėjo pradžioje, planuojant Katedros aikštėje vykusį mitingą. Rugsėjo 3 d. per vieno LŠS lyderių kanalą „Arturas Orlauskas TV“ paviešintas pranešimas „Dėl dezinformacijos ir informacijos“. Jame nurodyta, kad LŠS žinias skleis trys oficialūs informacijos šaltiniai: internetinės svetainės seimusajudis.lt bei kaunoforumas.lt, taip pat portalas infa.lt, valdomas vieno LŠS iniciatorių Arvydo Daunio. Nei „Minfo“, nei feisbuko puslapis „Šeimos sąjūdis“ tarp sklaidos priemonių nebeminėti.

Dar vienas asmuo, su kuriuo ryšių išsižadėjo LŠS, – „Knygnešio“ kanalu transliuojantis ne kartą už finansinius nusikaltimus teistas Antanas Kandrotas-Celofanas, vienas iš įtariamųjų rugpjūčio 10 d. riaušių tyrime. Jis taip pat buvo tarp „Didžiojo šeimos gynimo maršo“ iniciatorių, vadintas informaciniu rėmėju. LŠS jis oficialiai nedalyvauja, tačiau vykdo transliacijas apie jo veiklą – esą dėl to, kad dalyvauja visuose „patriotiškuose renginiuose“.

Antanas Kandrotas-Celofanas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Knygnešio“ kanalą, kurio veidu vadinamas A. Kandrotas, valdo to paties pavadinimo viešoji įstaiga, registruota 2020 m. birželį, tačiau jos steigėjas – kitas asmuo. A. Kandrotas LRT Tyrimų skyriui teigė atlyginimo iš „Knygnešio“ negaunantis, transliuojantis nemokamai.

Šiame kanale veikia ir dar vienas pastarojo meto aktyvistas – vadinamosios Lietuvos visuomenės tarybos vadovybės narys, su neformalia nacionalistine organizacija „Apsauga „Geležinis vilkas“ siejamas Kipras Valentinavičius.

LŠS neseniai įsteigė ir nuosavą transliavimo platformą. Rugsėjo 22 d. startavo viešoji įstaiga „Tautos TV“. Jos steigėjas – per rugpjūčio 10 d. riaušes fiksuotas LŠS tarybos narys Antanas Norvydas iš Druskininkų.

Branduolys – Lietuvos visuomenės taryba

Didžiausiu neformalių organizacijų ir veikėjų susivienijimu galima vadinti Lietuvos visuomenės tarybą (LVT). Tai 2018 m. lapkritį Vilniuje įsteigta asociacija, kuri skelbia kovojanti su „korumpuota Lietuvos valdymo sistema“.

LVT valdybos pirmininku šį birželį perrinktas signataras Zigmas Vaišvila. VSD grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaitoje jis minimas kaip veikėjas, siekiantis konsoliduoti Lietuvoje veikiančių Rusijai palankių judėjimų jėgas. LRT Tyrimų skyriui Z. Vaišvila sakė esantis vienas LVT steigėjų, bet ne susibūrimo idėjos autorius. „Ten porą metų žmonės diskutavo ir mane pakvietė prie steigėjų“, – teigė jis.

Vienas iš LVT steigėjų – šiuo metu Lietuvos liaudies partijai laikinai vadovaujantis Tauras Jakelaitis. Jis LRT Tyrimų skyriui raštu atsakė, kad LVT buvo suburta „tautos, valstybės ir šeimos išsaugojimui“. „Galimybė kiekvienam žmogui dirbti Lietuvoje, gauti deramą atlygį, tinkamų sąlygų jo ir jo šeimai, veiklai, poilsiui, oriam gyvenimui senatvėje sudarymas. Derama ir prieinama sveikatos apsauga Lietuvoje. Visapusiškos ir neklaidinančios informacijos teikimas visuomenei, ne deklaratyvi, bet įgyvendinta Konstitucinė teisė, dabar esančios Lietuvoje drastiškos socialinės nelygybės pašalinimas, pasaulėžiūros, tikėjimo laisvės, nepamirštant, bet išsaugant ir pratęsiant protėvių palikimą, ir t.t“, – nurodė jis.

T. Jakelaitis yra vienas iš 17-os šį birželį patvirtintos LVT valdybos narių. Į ją taip pat išrinkti viena iš Lietuvos šeimų sąjūdžio lyderių Vitolda Račkova, „Knygnešio“ kanalu transliuojantis K. Valentinavičius, kiti asmenys. Iš viso LVT vienija beveik 200 asmenų – aktyvūs jos veikėjai sutinkami pastarojo meto protestuose.

Tauras Jakelaitis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Z. Vaišvila tvirtino, kad LVT neturi nieko bendro su rugpjūčio 10 d. neramumais. „Nebuvo riaušių, nereikia vartoti klaidingų terminų. Kai liko 200 žmonių, tada atvažiavo riaušių policija ir prasidėjo provokacijos. <...> Bet, mūsų duomenimis, Nendrė (N. Černiauskienė – LRT) dalyvavo koordinuojant veiksmus, taip pat ir po mitingo. Taip, mes nurodėm koordinatorius, tai yra vienas Seimo narys, kurie akivaizdžiai derino su policijos vadovybe. Ir policija žinojo, kad bus mėtomi akmenys. Mes nurodėm tai. Policija ir prokuratūra atsisako tai tirti“, – kalbėjo jis.

T. Jakelaitis, klausiamas, ar jo atstovaujama Lietuvos liaudies partija ir susiję „Susitelkimo” žmonės prisidėjo prie rugpjūčio 10 d. mitingo prie Seimo organizavimo, nurodė: „Dėl rugpjūčio 10 d. mitingo prie Seimo vyksta ikiteisminis tyrimas. Komentuosime vėliau, nors ir dabar galima sakyti, kad liudininkai, tame tarpe ir aš, dar nėra apklausti“.

Turimi duomenys rodo, kad 2019 m. pabaigoje LVT inicijavo rinkimų platformą „Tautos susitelkimas“, deklaruojančią tikslą suvienyti nesistemines partijas ir jų vedlius. Z. Vaišvila LRT Tyrimų skyriui teigė, kad tai – neoficiali organizacija, o LVT „jokių dukterinių įmonių neturi“. Vis tik „Susitelkimo“ informacija skelbiama LVT puslapyje. „Susitelkimo“ branduoliu taip pat galima laikyti N. Černiauskienę, buvusią Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) darbuotoją, dabar parlamentaro Valdemaro Valkiūno patarėją Seime, bei LLP lyderius T. Jakelaitį, Arą Vyturį Sutkų, dar kelis asmenis.

Būtent LLP prieš 2020 m. Seimo rinkimus paskelbė, kad į juos eis „su Tautos susitelkimo vėliava“, o pirmasis numeris rinkimų sąraše buvo patikėtas N. Černiauskienei. LLP daugiau kaip prieš dešimtmetį įkūrė buvusi premjerė Kazimira Prunskienė. Jai vadovaujant, 2011 m. ši partija sudarė susitarimą su Vladimiro Putino „Jedynaja Rossija“ („Vieningoji Rusija“). Nuo 2020 m. birželio LLP laikinai vadovauja vienas iš LVT lyderių T. Jakelaitis.

Zigmas Vaišvila / J. Srtacevičiaus/;LRT nuotr.

Apie šiuos sprendimus T. Jakelaitis LRT Tyrimų skyriui atsakė: „Geriems sumanymams reikia pritarti, dar svarbiau tai įgyvendinti“.

„Lietuvos visuomenės taryba dirba ir viešina tai, kas teisinga ir reikalinga. Lietuvos liaudies partija suteikė pozicijas drąsiems, doriems, sąžiningiems žmonėms. Žmonės patys buriasi į Susitelkimą“, – pažymėjo jis.

Šiuo metu akivaizdu, kad pagrindinis „Susitelkimo“ tikslas – referendumas, siekiant įtvirtinti teisę sprendimus valstybėje priimti surinkus 100 tūkst. parašų, o ne 300 tūkst., kaip numatoma dabar. Vadinamojo „100 tūkstančių“ referendumo koordinatoriais įvardijami N. Černiauskienė, T. Jakelaitis ir Z. Vaišvila.

„Patriotiški lietuviai“ – prieštaringose akcijose

Šalia LVT žmonių matomas neformalus judėjimas „Patriotiški lietuviai“, kurio lyderiu įvardijamas to paties pavadinimo viešajai įstaigai vadovaujantis Kęstutis Tamašauskas. Ši įstaiga, taip pat su J. Tamašausku akcijas rengianti mokytoja Astra Astrauskaitė buvo riaušėmis pasibaigusio rugpjūčio 10 d. mitingo organizatoriai.

Per tą renginį A. Astrauskaitė nuo scenos įvardijo kitus pagalbininkus. „Labai noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie mitingo organizavimo. Tai „Patriotiškų lietuvių“ vadovas Kęstutis Juozapas Tamašauskas, Dima (Dmitrijus) Vinogradovas, Saulius Gavėnas“, – skelbė ji.

Astra Astrauskaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

D. Vinogradovas, LVT narys, per rugpjūčio 10 d. riaušes pats nufilmavo, kaip griebiasi akmenų, tačiau kalbinamas LRT Tyrimų skyriaus jis tai neigė. Taip pat D. Vinogradovas pareiškė nenorintis atsakyti, ar prisidėjo organizuojant rugpjūčio 10 d. mitingą.

LVT priklausantis S. Gavėnas, fiksuotas rugpjūčio 10 d. riaušininkų būryje, taip pat kelią „Kaunas Pride“ eitynėms užtvėrusioje minioje, LRT tvirtino nebuvęs mitingo organizatorius, o paminėtas „gal kaip aktyvistas“.

„Ką aš žinau. Taip išėjo gal, kad žmonių minia pastūmė“, – aiškino jis, pasiteiravus, kaip atsidūrė tarp agresyviai nusiteikusių veikėjų. S. Gavėnas tvirtino nepriklausantis „Patriotiškiems lietuviams“, nors neneigė dalyvaujantis akcijose su K. Tamašausku.

VšĮ „Patriotiški lietuviai“ K. Tamašauskas įregistravo šių metų sausio pradžioje. Prieš tai, pernai spalį, jis organizavo JAV prezidento Donaldo Trumpo palaikymą, kai ant Gedimino kalno iškilo baltos raidės „Trump“. Pats K. Tamašauskas viešai įvardijo, kad tą akciją rengė „su Dmitrij, Saulium ir kitais“.

Pavasarį K. Tamašauskas, D. Vinogradovas, S. Gavėnas ir kiti surengė vaivorykštinės vėliavos Vilniaus požeminėje perėjoje uždažymo „žygį“. Kartu su jais darbavosi kitose bendrose akcijose matomi Grafas Liutkevičius bei Gintaras Alenčikas. Pastarojo feisbuko profilyje skelbiamos nuotraukos, kuriose G. Alenčikas pozuoja su nacistinės Vokietijos SS uniforma.

Organizacija, per radikali net jos rėmėjams

Akcijose su K. Tamašausku ir „Patriotiškais lietuviais“ dalyvaujantis G. Liutkevičius rugpjūčio 10 d. mitinge prie Seimo dalijo žalius raiščius su Gediminaičių stulpais, esą parūpintus „Susitelkimo“, ir skelbė, kad pagal juos bus galima atskirti renginio tvarkdarius. Su panašiais raiščiais nuo 2020 m. Seimo rinkimų kampanijos pradžios matomi ir Lietuvos liaudies partijos (LLP) bei „Susitelkimo“ žmonės. LLP lyderis T. Jakelaitis nurodė, kad žali raiščiai nėra partijos nuosavybė. „Ir jei prisiminsite – tai atsikuriančios Lietuvos kariuomenės simbolika. Raiščiais ryšėjo ginantys Seimą besiformuojančios kariuomenės, vidaus reikalų vyrai. Šiuo metu tokią simboliką laisvi pasirinkti Lietuvos istoriją gerbiantys žmonės“, – atsakė jis.

Policija vaiko riaušininkus / J. Stacevičiaus/LRT nuotr. / Policija vaiko riaušininkus / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

G. Liutkevičius taip pat yra LVT narių sąraše. Tačiau jis tvirtina greičiausiai buvęs įrašytas tam, „kad būtų rasti mano kontaktai, esant poreikiui“. „Iš viso prie nieko nesijungiu. Esu paprastas neabejingas pilietis, kuris stebi situaciją, renka informaciją, stengiasi viešinti kiek įmanoma“, – teigė jis.

Tačiau G. Liutkevičus patvirtino esantis vienas iš judėjimo „Neabejingi“, besiburiančio aplink to paties pavadinimo feisbuko grupę, lyderių. Pasak jo, ši grupė susikūrė praėjusiais metais. „Dar pačioje pradžioje šitos plandemijos buvo žmonių, kurie pradėjo svarstyti, kad kažkas čia ne taip, galai nesueina, ir pradėjo ieškoti informacijos. <...> Buvo nedidelis mitingėlis, ten susitikau keletą žmonių, sakau, davai, chebra, pasivienykime, kartu daugiau nuveiksime. Ir taip susikūrė grupė „Neabejingi“. Berods, mes 7 buvome“, – pasakojo G. Liutkevičius. Dabar judėjimas, jo teigimu, subyrėjęs.

G. Liutkevičius siejamas ir su neregistruota organizacija „Lietuvos nacionalistų partija – tautinė apsauga „Geležinis Vilkas“. Ji socialiniame tinkle „Facebook“ turi daugiau kaip 1 000 sekėjų. Rugpjūčio riaušių išvakarėse ši organizacija ir G. Liutkevičius pasidalijo įrašu, kuriame ragino visus sekėjus atvykti prie Seimo. „Laikas nusileisti, susitaikyti ir tylėti baigėsi“, – skelbta jame.

Pasak G. Liutkevičiaus, jis nėra „Apsaugai „Geležinis vilkas“ narys. „Kadangi tai nėra niekur įforminta, tai yra draugavimas. Ir aš labai palaikau jų idėjas. Ne visas. Kai kas yra per daug radikalaus. Tas asmuo, kuris jiems vadovauja, tikrai, sakyčiau, per radikalus. Ir aš stengiuosi švelninti jo kampus. Jis labai patenkintas, kad esame draugai, nes kartais užlenkia lazdą, aš jį pašvelninu“, – aiškino G. Liutkevičius. Kas šis asmuo, jis atsisakė įvardyti.

Iš LRT Tyrimų skyriaus turimų nuotraukų matyti, kad „Apsaugos „Geležinis Vilkas“ simboliką naudoja, bendrose akcijose veikia jau minėtas „Knygnešio“ transliuotojas K. Valentinavičius, LVT valdybos narys. Jis sulaikytas per rugsėjo 4 d. Laisvės alėjoje vykusias „Kaunas Pride“ eitynes, kai vykdė transliaciją. Paprašęs, kad K. Valentinavičius transliuotų iš šio renginio ir „pakalbintų kitą pusę“, LRT Tyrimų skyriui patvirtino A. Kandrotas-Celofanas. „Viskas buvo labai taktiškai“, – sakė jis.

Tačiau praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo sulaikytas, K. Valentinavičius viešai apgailestavo pasielgęs nederamai LVT valdybos nariui. „Tai galvoju, kaip valdybos narys, tai ta mano renginio gyvai transliacija iš tiesų buvo tokia ne visiškai korektiška... Tvarkinga... Teisinga... Ne visiškai teisingą požiūrį iš tiesų ištransliavau. Tai noriu atsiprašyti šitoj vietoj, ką nuvyliau“, – kalbėjo jis.

Prieš ES, NATO ir už Rusiją

Dar vieną neformalų, neramumus kurstantį darinį sudaro neįteisinti judėjimai Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centras, su juo siejamas „Žemaičių pasipriešinimas“, taip pat „Aušra“ bei „Niekas nenorėjo mirti“ (NNM), susibūrę šią vasarą. Šios organizacijos save dar vadina pasipriešinimo būriais, telkia į juos žmones.

NNM deklaracijoje nurodoma, kad pagrindinė vertybė – humanizmas. Čia pat skelbiamas tikslas šaukti referendumus dėl Konstitucijos pakeitimo, peržiūrėti Lisabonos, narystės ES ir NATO sutartis bei Seimo rinkimų įstatymą, „susitarti su A. Lukašenka ir susivynioti aštrią vielą“ ir pan.

Aliaksandras Lukašenka / Vida Press nuotr.

Judėjimas siejamas su viešąja įstaiga „Ekspertai.eu“, kuriai nuo 2014 m. vadovauja buvęs Seimo narys Audrius Nakas, praėjusią kadenciją į parlamentą patekęs su partija „Drąsos kelias“. Viešoji įstaiga valdo portalą ekspertai.eu, minimą VSD grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaitoje kaip palankus Rusijai.

„Judėjimas nukreiptas prieš Lietuvoje veikiančius vasalus ir kolaborantus. Judėjimų tokios pakraipos yra ir daugiau. Manau, nelabai už ilgo, taip jaučiu, visi turėtų sueiti į vieną ir sudaryti stipresnį judėjimą“, – apie NNM LRT Tyrimų skyriui sakė A. Nakas.

„Ekspertai.eu“ turi ir dar vieną kanalą – interneto televiziją „PressJazz TV“. Ją įsteigė VšĮ „Tėvynės konduktoriai“, tarp kurios dalininkų – A. Nakas bei Lietuvos visuomenės tarybos narys, 2016 m. su Lietuvos liaudies partija į Seimą bandęs patekti Kazimieras Juraitis.

„PressJazz“ laikoma Rusijos specialiųjų tarnybų sukurtos Visuomenės saugumo koncepcijos platintoja. Ši koncepcija pristatoma kaip tipiška sąmokslo teorija apie pasaulio valdymą. Ją taip pat skleidžia Laurynas Ragelskis, valdantis portalą ldiena.lt. VSD grėsmių vertinimo ataskaitoje jo portalas minėtas kaip platinantis prokremlišką propagandą.

Taip pat L. Ragelskis transliuoja „Youtube“: po rugpjūčio 10-osios riaušių jo medžiagą, skelbtą rusų kalba, naudojo oficiozinė Baltarusijos televizija. „Kokia ji medžiaga gali naudotis? Juk jūsų sušikta chunta neakredituoja Baltarusijos televizijos korespondentų Lietuvoje! Jūs šito nežinote? Ei, laisvo žodžio gynėjai sup...ti“, – klausiamas apie transliacijas, replikavo L. Ragelskis.

Su A. Naku bei K. Juraičiu ir jų kanalais glaudžiai bendradarbiauja už šnipinėjimą Rusijai teisiamas Algirdas Paleckis. Birželio 10 d. savo feisbuko paskyroje jis pasidžiaugė, kad tapo „vieno geriausių Lietuvoje portalo ir televizijos ekspertai.eu vienu iš vedėjų (laida 2K+)“. O Birželio 15 d. jis jau kūrė reportažą iš nesankcionuoto mitingo prie Seimo, kur prisistatinėjo kaip „PressJazz“ korespondentas.

Kazimieras Juraitis pristato parašus į VRK / E. Blaževič/LRT nuotr.

K. Juraitis, klausiamas, ar jo kanalais kuriamas turinys nepaskatino rugpjūčio 10 d. neramumų, aiškino: „Paskatino smurtautojus pačius, žinoma, paskatino. Žinant, kad mus stebi specialiosios tarnybos. Nes smurtautojai ir buvo, mano giliu įsitikinimu, Jauniškio (Darius Jauniškis, VSD vadovas – LRT), valdžios struktūrų atstovai. Mūsų veikla visada nukreipta į stebėjimą, kad neįvyktų tokios riaušės. Nes koncepcija skiriasi iš esmės.“

Laidas kuriantis ir reportažus rengiantis A. Paleckis sakė, kad turinio vertinimas priklauso nuo požiūrio. „Labai didžiuojamės, kad VSD mus įvardina grėsme valstybei, tik dedu kablelį – jų valstybei, nes jie ją privatizavo, su ja susitapatino. Man tai – kokybės ženklas, kad dirbam teisingą darbą“, – teigė jis.

Karinga retorika

Šią liepą A. Paleckis įkūrė neformalų judėjimą „Aušra“. Jis keliasi tikslus, beveik identiškus išsakomiems kitų šios grupės organizacijų: pasiekti, kad referendumui sušaukti užtektų 100 tūkst. piliečių parašų, atšaukti Seimą, surengti naują referendumą dėl Lietuvos narystės NATO ir ES, nesipykti su Rusija ir Baltarusija. Taip pat pasisako prieš apribojimus nevakcinuotiems žmonėms ir už vyro bei moters santuoka grįstą šeimą.

Šis judėjimas siejamas su vadinamuoju Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centru (LGPOC), gimusiu liepos pradžioje. LGPOC tikslai panašūs kaip kitų – prieš priverstinę vakcinaciją, valdžią, dabartinę užsienio politiką kaimynių atžvilgiu. Judėjimo lyderiu vadinamas medikas Eduardas Vaitkus LRT Tyrimų skyriui teigė, kad jų tikslas – „priešintis Lietuvos okupantams“.

LGPOC dalis – neformalus judėjimas „Žemaičių pasipriešinimas“. Tai LRT Tyrimų skyriui patvirtino pastarojo lyderiu vadinamas Vaidas Žemaitis Lekstutis. Jis teistas už viešą niekinimą ir neapykantos kurstymą, nors sako, kad jo byloje duomenys – suklastoti.

„Žemaičių pasipriešinimas“ yra Pasipriešinimo okupacijai centro atšaka. Mes vadą turim E. Vaitkų. O aš esu tiesiog, kad neužpultų Eduardo su savo laiškais, talkinu Eduardui, ir mes, kaip „Žemaičių pasipriešinimą“, turim tokį centriuką. Yra žmonės aktyvūs, kurie nori dalyvauti, bet iki šiol nieko rimto dar ir nenuveikėm“, – pasakojo jis.

Mitingas prie LRT / D. Umbraso/LRT nuotr.

V. Žemaitis Lekstutis tvirtino esantis taikus žmogus ir „kategoriškai pasisakantis“ prieš perversmus. „Kai kada gal ir nukenčiu, kai pasisakau už draugystę su Baltarusija, su Rusija, tai esu vadinamas kažkoks V. Putino agentas. Esu taikus žmogus ir manau, kad turim su visais kaimynais draugaut, o ne ginklais žvanginti vienas kitam panosėje, kaip šiandien vyksta. Gal skamba agresyviai, bet tai taikus pasipriešinimas. Tai nėra jokiu būdu siekis nuverst valdžią ar ginklus panaudot. Tai yra mitingų, protestų galbūt forma“, – kalbėjo jis.

Šios grupės idėjos skleidžiamos per V. Žemaičio Lekstučio su kitais asmenimis įregistruotos įstaigos „Būkime vieningi“ platformas: portalą bei kanalą „Youtube“. Juose nuolat pasisakoma prieš NATO, ES, reiškiama palanki nuomonė apie V. Putiną ir A. Lukašenką. Tačiau pats aktyvistas sako, kad minėtos viešosios įstaigos veikla sustabdyta, o jo paties vardu nupirktas portalo domenas perleistas bendraminčiams Anglijoje. Tačiau su juo dalijamasi „Youtube“ kanale „Būkime vieningi“ rengiama medžiaga.

Su V. Žemaičiu Lekstučiu siejama ir rugsėjo pabaigoje įkurta viešoji įstaiga „Mūsų TV“, kurioje jis turi pusę balsų (50 proc.). Jos valdoma interneto televizija aktyviai dalyvauja įgyvendinant iniciatyvą dėl „100 tūkstančių“ referendumo.

Radikalai telkia jėgas

Pastarojo bloko organizacijos kalba apie jėgų vienijimą – vadinamąją „Taikos koaliciją“. Kaip LRT Tyrimų skyriui aiškino A. Paleckis, joje matomas LGPOC lyderis E. Vaitkus, A. Nakas, K. Juraitis, L. Ragelskis, galbūt V. Žemaitis Lekstutis ir kiti.

„Koalicijos branduolys yra įvairūs nesisteminiai opoziciniai judėjimai ir jiems atstovaujantys žmonės. Prieš pastatydami save tam, ką vadiname „karo koalicija“ – tą politiką karingą, konfliktišką, kurią propagavo dabartinė valdžia dar prieš daug metų. O mes norime taikos“, – tvirtino už šnipinėjimą teisiamas veikėjas.

Rugpjūčio pabaigoje šie veikėjai įsitraukė į kur kas platesnės aprėpties junginį. Rugpjūčio 28 d. Šiaulių rajone nesisteminės organizacijos sutarė vienytis į „Susitelkimo branduolį“. Šio sambūrio autorystę prisiima LVT, o veikloje keliami du pagrindiniai tikslai: įgyvendinti „100 tūkstančių“ referendumą bei atlikti jungtinį tyrimą dėl rugpjūčio 10 d. įvykių. Tačiau spalio pabaigoje tarp „Susitelkimo branduolio“ narių įvyko konfliktas dėl vadovavimo judėjimui ir finansų.

LŠS prie šios iniciatyvos nesijungė. Jo vadovas R. Grinevičius sakė, kad asociacija „praktiškai nedalyvauja“ renkant parašus už referendumą. „Bet mes ją palaikom, reklamuojam, mūsų nariai asmeniškai, kurie turi noro ir galimybių, padeda rinkti tuos parašus“, – aiškino jis.

Skleisti šių judėjimų idėjas padeda su jais susiję informaciniai kanalai ir pavieniai asmenys. LRT Tyrimų skyriaus skaičiavimu, šiuo metu toks tinklas vienija apie 20 turinio platformų.

Pavasarį, organizuojantis Didžiajam šeimos gynimo maršui, informacinio lyderio pozicijas siekė užimti Vito Tomkaus „Respublika“. Šioje leidinių grupėje buvo gausu informacijos ir apie LŠS renginius, taip pat nepasitenkinimą kurstančių pranešimų apie pandemijos suvaldymo priemones, bauginimų apie skiepų nuo COVID-19 menamą žalą.

„Tada jie (Didžiojo šeimos gynimo maršo organizatoriai – LRT) neturėjo jokio informacinio šaltinio, tai aš jiems sakiau, kad galite naudoti „Respubliką“. Tokiu būdu tapome pagrindiniu informaciniu rėmėju. Taip ir finansiškai, ir informaciškai parėmėm. Paskui matėm, kad ten truputį labai jautriai reaguoja į kritiką, į kritinį žodį, o aš manau, kad spauda turi būti kritiškai nusiteikusi net ir savo bendraminčių atžvilgiu, tai paprašiau, kad nuimtų mūsų visus stendus ir kad savarankiškai žmonės gyvuotų“, – LRT Tyrimų skyriui aiškino V. Tomkus.

Tiesa, netrukus jis išsigynė frazės dėl judėjimo parėmimo. „Pasigyriau, norėjau pavaizduoti prieš jus. Atsiimu žodžius“, – sakė jis.

Taip pat V. Tomus tikino, kad jo leidiniai neužsiima bauginimu. „Čia mes bauginam žmones? Savo televiziją įsijunkit – miršta, pandemija, lavonai. Mes negąsdiname žmonių, mes kaip tik sakome: nusiraminkime, nebegąsdinkime vienas kito, isterijos nekelkim. Labai santūriai apie tai rašome“, – aiškino „Respublikos“ savininkas.

Socialinių tinklų veikėjai

Minėtų judėjimų reiškiamos pozicijos susisiekia su aktyvių socialinių tinklų veikėjų, jau nuo pavasario savo komentarais platinančių nepasitenkinimą didinančias temas, veikla. Jų nuo pavasario skleidžiamą turinį galima skirstyti į kelias grupes. Jei „Didžiojo šeimos gynimo maršo“ iniciatoriai ir rėmėjai deklaravo remiantys tradicinę šeimą, protestavo prieš Stambulo konvenciją bei Partnerystės įstatymą, tai vasaros link ėmė stiprėti vadinamojo „vakcinų fašizmo“ naratyvas.

Socialiniuose tinkluose dėmesio sulaukė verslininkės Jolantos Blažytės, buvusios Darbo partijos vadovo Viktoro Uspaskicho sutuoktinės ir koncerno „Vikonda“ bendraturtės, įrašas „Humaniškas fašizmas?“. Juo pasidalijo V. Uspaskichas ir dar šimtai žmonių.

J. Blažytė pandeminę krizę susiejo su fašizmu – iki tol toks gretinimas Lietuvoje nebuvo plačiai naudotas. „Kartą vienos savo 90-metės tetulytės paklausiau: na, močiut, tai ar jau pasiskiepijot nuo baisaus viruso? Tetulytė man atsakė: ai, vaikeli, nesiskiepijau... aš žinau, kas yra fašizmas. Daug per tai perėjau... Ir kas pasakys, kad šitas marazmas su eksperimentinėmis ir net vaikams prievarta brukamomis vakcinomis nėra fašizmas? Aš pasakyčiau: taip tai yra pats tikriausias fašizmas. Tik jis toks humaniškas, toks subtilus, toks pūkuotas, toks visas „vardan visų žmonių gerovės“, – rašė ji.

Jolanta Blažytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

LRT Tyrimų skyriui J. Blažytė teigė, kad įtaką žmonių pykčiui Lietuvoje padarė „nei mokslu, nei logika neparemti valdžios sprendimai bei beprecedenčiai žmogaus teisių pažeidimai“. „Tikiuosi, šį faktą įtrauksite į savo apžvalgas. Ir Jūsų pateiktas klausimas nėra klausimas, o tik į klausimo formą įvilktas melagingas teiginys. Būkime atidūs“, – raštu atsakė verslininkė.

„Vakcinų fašizmo“ tema pradėjo sklisti. Aktyviai šią liniją plėtojo tinklaraštininkė Lidžita Kolosauskaitė. „Medicininis fašizmas tik dėl žmonių gerovės?“, – ironizavo autorė, pasidalydama latvių įrašu, kuriame mobilusis QR kodas tapatintas su nacių koncentracijų stovyklose dalytais kalinių numeriais. Jos įrašuose gausu fašizmo ir vakcinacijos sugretinimų – tokiu turiniu dalijosi kiti socialinių tinklų aktyvistai, ji taip pat aktyviai skelbė kitų veikėjų pranešimus.

„Čia yra jūsų išsilavinimo didelė spraga, nes protestas yra normalus dalykas demokratinėje valstybėje, lygiai kaip yra normalu turėti įvairias nuomones ir jas reikšti. Ar manau, kad nuomonės gali pakurstyti smurtą? Priklauso nuo nuomonės, bet aš nesu išdėsčius nuomonės, kad reikėtų prieš kažką smurtauti“, – klausiama apie įrašus, tvirtino L. Kolosauskaitė.

Jau nuo liepos pradžios panašūs veikėjai neigė COVID-19 statistiką ir vakcinų naudą, priešino įvairų vakcinacijos lygį pasiekusių šalių realybes, bandė įrodyti, kad skiepas – vis dar eksperimentinis.

Viena ryškiausių šios pakraipos atstovų – Norvegijoje dirbanti medikė Loreta Strom, aktyviai persidalijanti kovidvakcinacijos skeptiko farmakologo Rimo Jankūno įrašais, palaikanti testavimo ir masinio vakcinavimo oponentų poziciją, kartojanti, kad vakcinos – ne iki galo ištirtos. Po rugpjūčio 10 d. riaušių ši medikė sulaukė griežtos feisbuko vartotojų reakcijos. „Šiuo metu jūs skatinate padugnių buką agresiją“, „Labai suderintas veiksmas su Baltarusijos agresija ir karinėmis pratybomis pasienyje“, – rašė komentatoriai.

Loreta Strom / BNS nuotr.

Klausiama apie veiklą socialiniuose tinkluose, L. Strom raštu atsakė: „Dėl lietuviškų mitingų ir judėjimų neturiu jokių papildomų žinių, išskyrus tai, kas buvo rašoma Lietuvos spaudoje. Be to, šią ir kitą savaitę dirbu nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro, įskaitant šeštadienį. Visai neturiu laisvo laiko artimiausiomis dienomis.“

Prieš pat rugpjūčio riaušes valdžia pradėta sieti su totalitariniu režimu. Visuomenės segregacijos, fašizmo, holokausto motyvų kasdien vis daugėjo. Jie tūkstančiais pasidalijimų plito socialiniuose tinkluose. Šioje temoje aktyvus verslininku ir rašytoju prisistatantis Aurimas Guoga dar rugpjūčio 5 d. išplatino karikatūrą su kartuvių vaizdu. O kitą dieną vietoj savo nuotraukos feisbuke įsikėlė geltoną šešiakampę žvaigždę su užrašu „Be paso – be galimybių“ ir ragino taip pat pasielgti sekėjus. Kartuvių ir geltonos šešiakampės žvaigždės motyvai tapo riaušėmis pasibaigusio rugpjūčio 10 d. mitingo ryškiais akcentais.

„Nemanau, kad čia yra nors kruopelytė mano atsakomybės, – klausiamas apie įrašų poveikį, atsakė A. Guoga. – Manau, kad patys valdantieji visa tai suorganizavo, ir jie už tai turi atsakyti.“

Už prekybą poveikiu teistas buvęs vidaus reikalų ministras Gintaras Furmanavičius, vadintas „Didžiojo šeimos gynimo maršo“ konsultantu, prieš pat šio judėjimo organizuotą mitingą Vingio parke, su partneriais įsteigė televizijos kanalą „Kitaip TV“. Jame eskaluojamos nepasitenkinimą auginančios temos. Tokiu turiniu G. Furmanavičius dalijasi ir socialiniuose tinkluose, kur turi daugiau kaip 15 tūkst. sekėjų.

Aktyviai nepasitenkinimą skatino Ispanijoje gyvenanti juvelyrė Jurga Lago, kurios įrašais dalijosi kiti socialinių tinklų veikėjai. „Kam tai naudinga? Spręskit patys. Bet ta pati jėga griauna Vakarus pabėgėliais, naikina smulkųjį verslą, kiršina žmones LGBT klausimais, naikina krikščionybę ir senas tradicijas, kišasi į šeimas. Ar pažįstat!? Ta pati jėga įveda cenzūrą, naikina grynuosius pinigus, mus veja labai pavojingais ir siaurais keliais. Ar suvokiame, kad tai spąstai? Nes ta jėga, prisidengusi Covidu, yra raudona“, – skelbė ji, kviesdama į rugpjūčio 10 d. mitingą. Ji pateikė LRT Tyrimų skyriui savo poziciją, bet netrukus apsigalvojo ir neleido jos viešinti.

Mitingas prieš ribojimus nepasiskiepijusiems nuo COVID-19 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Socialiniuose tinkluose veikė filosofė N. Vasiliauskaitė, išnaudodama visus anksčiau išvardytus naratyvus. Iki rugpjūčio 10 d. mitingo jos retorika kasdien aštrėjo. Plačiai pasklido riaušių išvakarėse išplatintas N. Vasiliauskaitės įrašas.

„Rugpjūčio 10 d. bus lemtinga mūsų valstybės, mūsų viešų ir mūsų privačių gyvenimų diena, ne mažiau lemtinga nei Sausio 13-oji. Ne mažiau, o daugiau, nes ant kortos – ne tik valstybė ir ne tik suverenitetas. Laikas organizuotis visiems, kas nori gyventi ir (kada nors) mirti laisvu, kam nors, kas šventa ir brangu, kam yra ką ginti – laikas, nes jei jį praleisime, bus vėlu“, – skelbė filosofė. O rugsėjo pabaigoje N. Vasiliauskaitė pranešė ketinanti kurti savo partiją „Antroji Lietuva“.

Politikai ir jų interesai

Socialinių tinklų veikėjų įrašais dalijasi konkreti grupė politikų, veikiančių Seime bei Europos Parlamente. Ryški figūra – vaizdo transliacijas vykdantis europarlamentaras Viktoras Uspaskichas. Jis pastaruoju metu aktyviai skleidė „vakcinų fašizmo“ naratyvą, ragino žmones protestuoti. „Ateina laikas netylėti ir pakelti savo užpakalį nuo sofos bei drąsiai pasakyti, kokią norime matyti Lietuvą. Kitaip ateis ir jūsų užpakalį pakels kiti!!!“ – rašė jis liepos viduryje.

Šis politikas buvo įvardytas kaip finansinis rugpjūčio 10 d. mitingo rėmėjas, apmokėjęs už renginio įgarsinimą. LRT Tyrimų skyriaus klausiamas apie paramą, V. Uspaskichas pasipiktino: „Klausykit, jūs norit paintriguoti? Sakiau: šitas epizodas paduotas į teismą, ir kol teismas neįvyks, nenoriu nieko komentuot.“

Tačiau V. Uspaskichui kaip rėmėjui, „turtuoliui mūsų“, nuo rugpjūčio 10 d. mitingo scenos dėkojo jo organizatorė A. Astrauskaitė. Pasiteiravus apie tai, europarlamentaras sakė A. Astrauskaitės kalbos neatsimenantis. „Nelabai stebėjau, kas ten ką kalba. Tegu sako, man čia jokių problemų, tai su ja kalbėkit“, – aiškino politikas.

Viktoras Uspaskichas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Neramumus organizuojate jūs, žurnalistai. Ar žurnalistai, ar valdžia galbūt organizuoja. Aš visą laiką kviečiu ir pabrėžiu, jeigu jūs atidžiai žiūrit, tik taikus mitingas, jokių riaušių. Ir prieš mitingą, ir po mitingo. Mano yra transliacija tą pačią dieną, rugpjūčio 10 d., kaip tik sakiau (dar nebuvo jokių riaušių), kad turi būti taiku, nes kitaip diskredituoja pačią mitingo idėją“, – tvirtino V. Uspaskichas.

Šiame kontekste ne mažiau aktyvus Seimo narys Petras Gražulis. Jis vienas pirmųjų savo įrašuose pradėjo naudoti fašizmo, nacistinės segregacijos motyvus. „Kaip nacių laikais! Fiurerės Šimonytės vyriausybė šiandien paskelbė, kad vaikus skiepys prieš tėvų valią ir be tėvų žinios! Tai gal artimiausiu metu paskelbs, kad ir lytį vaikams Vyriausybė pakeis tėvams nežinant?!“ – dar birželį skelbė Seimo narys.

Per rugpjūčio 10 d. neramumus P. Gražulis fiksuotas įvykių centre. Jau prasidėjus riaušėms, jis rusų kalba tiesiogiai davė interviu Baltarusijos diktatūros kanalams transliuojančiam L. Ragelskiui. „Mes pirštais badom į Baltarusiją, o pas mus vietoj Baltarusija“, – kalbėjo P. Gražulis.

LRT jis tvirtino per rugpjūčio mitingą kvietęs susirinkusiuosius nepasiduoti provokacijoms, o klausiamas apie įrašus socialiniuose tinkluose, aiškino: „Faktiškai protestai ir nepasitenkinimo reiškimas yra demokratijos ženklas. Kiekvienoj demokratinėj valstybėj žmonės protestuoja, piketuoja, jei draudžiami piketai, protestai, faktiškai palaidota demokratija <...>. Dėl vakcinų – ne tik aš keliu rimtas abejones, bet ir daug mokslininkų kelia. Ir jei būtų daug platesnių diskusijų, pavyzdžiui, viešai, LRT toj pačioj, būtų kita situacija.“

Nuolatinis antisisteminių akcijų dalyvis yra Darbo partijos narys Aidas Gedvilas, internete skleidžiantis abejones pandemijos suvaldymo sprendimais. „Mano įrašai neramumų ne tik nekurstė. Jie padeda. Jie tarnauja žmonėms. Ir jie yra tikrai demokratiški, skaidrūs, kompetentingi, kompetentingų žmonių aprobuoti“, – aiškino jis.

Tokį turinį savo feisbuko profilyje skleidė ir Seimo Darbo partijos frakcijai priklausantis Mindaugas Puidokas. Prieš rugpjūčio 10 d. mitingą šis politikas, aktyviausiai reiškęsis „Telegram“ kanale, baugino žmones COVID-19 skiepais, skleidė nepasitikėjimą pandemijos suvaldymo sprendiniais, gausiai dalijosi nerimą kurstančiais kitų socialinių tinklų veikėjų įrašais.

„Mano atveju padariau viską, kad mitingas vyktų taikiai ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Asmeniškai net du kartus ėjau bendrauti su protestuotojais, kurie blokavo vidinius Seimo vartus. Įtikinėjau juos atsitraukti nuo vartų bei visus protestus vykdyti taikiai, įstatymų numatyta tvarka, nes tik tokie protestai gali duoti realius rezultatus ir yra galimi mūsų Valstybėje. <...> Mano pasisakymai Seime ir „Facebook“ ragino dalyvauti mitinge ir siekti Vyriausybės atsistatydinimo. Kaip ir dauguma žmonių, aš nepritariau neteisėtoms, segreguojančioms ir prievartinėms Vyriausybės ir valdančiųjų pandemijos valdymo priemonėms, kurių dalį po mitingo jie nepriėmė“, – atsakyme LRT Tyrimų skyriui nurodė M. Puidokas.

Mindaugas Puidokas / BNS nuotr.

O Seimo „valstietis“ Valius Ąžuolas socialiniuose tinkluose dažniausiai platina ne savo mintis, bet persidalija įvairiomis melagienomis, kartais iki keliolikos per dieną. „Jeigu aš asmeniškai parašyčiau postą ir kokį klaidingą įdėčiau, galbūt galima būtų sakyti, kad Seimo narys negerai padarė. Bet jeigu aš pasidalinu, sakykime, feisbuke, tai žmogus pasidalina ir tiek. Bet neprirašo, kad aš tikiu šia informacija šimtu procentų. Tai yra tik pavyzdys – pamąstymui, pagalvojimui, kitokios nuomonės pamatymui“, – aiškino jis.

Ta pačia kryptimi veikė ir „valstietis“ Dainius Kepenis. Iki rugpjūčio 10 d. jis aktyviai skleidė pramanus apie pandemiją ir skiepus („Izraelyje 95 proc. sunkiai sergančiųjų – skiepyti“). O riaušių išvakarėse paskelbė: „Rytoj turime būti visi, kurie suprantate, jeigu mūsų bus mažai, tai PiŠ šaika tikrai trečiadienį apmaus dar stipresnėm kaukėm, dar storesnius pasus jums lieps pasidaryti, ir dar didesni bus jums apribojimai visur.“

„Aš dalinuosi autoritetais. Kadangi atsakingų valstybėje nėra, tai aš dedu patikimą informaciją, kuri man patinka. Ji man patinka dėl to, kad aš turiu tokią pačią nuomonę susidariusią per daug metų“, – sakė politikas LRT Tyrimų skyriui.

Neramumų „importas“ – iš Latvijos

Rugpjūčio 18 d., praėjus savaitei po smurtingų įvykių prie Seimo, daugiatūkstantinis mitingas įvyko Rygoje. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad latviai, įkvėpti mitingo Vilniuje, atkartojo lietuviškų protestuotojų naudotus simbolius.

Bet Latvijos judėjimų tyrimas rodo, kad kaimyninėje šalyje protestai prieš COVID-19 suvaldymo priemones vyko jau tada, kai Lietuvoje nepasitenkinimas dar buvo auginamas kalbant apie neva žlugdomas tradicines šeimas. Fašizmo, totalitarinio režimo motyvai, neskiepytųjų su Dovydo žvaigžde simboliai, kurie Lietuvoje pradėti naudoti prieš rugpjūčio įvykius, Latvijoje išryškėjo dar pavasarį. Dovydo žvaigždės nuotrauką, ant kurios parašyta „Nevakcinets“, marginalinis politikas Robertas Raimo į socialinius tinklus įkėlė gegužės pabaigoje.

Skleidžiant tokias žinias Latvijoje aktyvus Valentinas Jeremejevas, partijos „Tautas varas fronte“ („Tautos jėgos frontas“) įkūrėjas. Šis radikalus judėjimas nuo 2018 m. organizuoja įvairius protestus. Judėjimo atstovai neigia pandemiją, skleidžia, esą statistika apie užsikrėtusius asmenis išgalvota, o vakcinos bus mirtinos. Dėl tokių pramanų V. Jeremejevas buvo sulaikytas, o „Tautas varas fronte“ veikla Latvijoje šių metų pradžioje uždrausta. Tačiau organizacija toliau aktyviai veikia feisbuke.

Jau minėtas R. Raimo, „Tautas varas fronte“ aktyvistas, įkūrė naują – Boikoto partiją. Birželį ji skatino latvius boikotuoti rinkimus. R. Raimo, taip pat nuolatinis Latvijos protestų dalyvis Dominikas Sorokinas dalyvavo „Didžiojo šeimos gynimo maršo“ mitinge Vingio parke. D. Sorokinas yra įkūręs „Pro-family“ judėjimą, turintį ne vieną panašumą su lietuviškais tradicinės šeimos gynėjais.

Lietuviškas „Didysis šeimos gynimo maršas“ tapo postūmiu glaudesnei radikalių lietuvių ir latvių grupių bendrystei. Iš socialinių tinklų analizės akivaizdu, kad R. Raimo palaiko kontaktus su LVT aktyvistais A. Sabaliauskaite (viena iš LŠS lyderių), K. Tamašausku („Patriotiški lietuviai“) ir kitais.

Kontaktus su Latvijos judėjimais palaiko ir A. Kandrotas-Celofanas. LRT Tyrimų skyrius turi duomenų, kad dar liepos 28 d. A. Kandrotas lankėsi Rygoje, „Naujosios kartos“ bažnyčios pastoriaus Aleksejaus Ledyajevo organizuotame mitinge. A. Ledyajevas – prieštaringai vertinamas asmuo, pagarsėjęs homofobiškais pareiškimais.

A. Ledyajevas pakvietė A. Kandrotą patirtimi pasidalyti ir rugpjūčio 7 d. Rygoje rengtoje šeimų šventėje. Tame kontekste A. Kandrotas užsiminė, kad lietuviai ir anksčiau dalyvaudavo mitinguose Latvijoje. „Ir aš tuos vaikinus pažįstu. Su jais pakalbėti nėra problemų. Ir mes labai norime padėti, pasidalyti patirtimi, nes pas jus tos pačios problemos“, – žadėjo jis.

Rugpjūčio 7 d. A. Kandrotas iš tiesų apsilankė Aivaro Smano organizuotame renginyje. A. Smanas – verslininkas, pavasarį Daugplilyje registruoto susibūrimo „Tautas kalpi“ (liet. „Tautos tarnai“) kūrėjas.

Antanas Kandrotas-Celofanas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

O rugpjūčio 10-ąją A. Smanas atvyko į mitingą prie Seimo. Renginyje buvo ir kitas nuolatinis latvių protestuotojas Aleksejus Roslikovas, veikiantis kartu su R. Raimo. Turima vaizdo medžiaga patvirtina, kad jų rengiamuose protestuose Latvijoje, kaip skelbė A. Kandrotas, lankosi ir „vaikinai iš Lietuvos“. Praėjusį gruodį nufilmuotoje nesankcionuotoje akcijoje Rygoje Lietuvos vėliava mojavo „Patriotiškų lietuvių“ lyderis K. Tamašauskas.

LRT Tyrimų skyriui A. Kandrotas sakė neatsimenantis, ar Latvijoje minėdamas „vaikinus iš Lietuvos“ mintyje turėjo „Patriotiškus lietuvius“ ir K. Tamašauską. „Neatsimenu, negaliu sakyti, kad apie Kęstutį (Tamašauską – LRT) sakiau. O jeigu ne apie Kęstutį?“, – aiškino jis. Apie „Patriotiškus lietuvius“ jis sakė apskritai nežinantis.

Pastaruoju metu Lietuvos ir Latvijos radikalai į savo glėbį traukia ir Estiją. Po rugpjūčio 10 d. įkurtas Baltijos tautų frontas, kuriame iniciatyvą rodo LŠS lyderiai R. Grinevičius bei A. Sabaliauskaitė. Latvijai atstovauja V. Jeremejevas, Estijai – verslininkas Veiko Huuse. Šiame tautų telkime dalyvauja ir A. Kandrotas, kuris po rugpjūčio 10 d. riaušių vyko į Latviją bei Estiją, susitikinėjo su vietos aktyvistais ir tarėsi, kad reiktų imtis bendrų veiksmų.

Klausiamas apie šiuos kontaktus, LŠS lyderis R. Grinevičius kalbėjo aptakiai: „Vienus mes susiradom, kiti mus susirado.“ Apie Baltijos tautų frontą jis sakė, kad „kažką galvos bendram darbui“. „Čia jokio bendro projekto nėra. Čia lygiai ta pati situacija, kai Gabrielius (užsienio reikalų ministras G. Landsbergis – LRT) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Papua Gvinėja, ryšius užmezgė“, – aiškino R. Grinevičius.

LRT Tyrimų skyrius šiame straipsnyje pateikė įvykių dalyvių poziciją. Tačiau Marius Gabrilavičius-Maksimalietis, Vitolda Račkova, Adelina Sabaliauskaitė, Astra Astrauskaitė, Nendrė Černiauskienė, Antanas Norvydas, Kipras Valentinavičius, Kęstutis Tamašauskas, Gintaras Alenčikas, Gintaras Furmanavičius, Jurga Lago, Nida Vasiliauskaitė, taip pat minimi Latvijos veikėjai suteikta galimybe pareikšti atsakomąją nuomonę nepasinaudojo arba atsisakė tai daryti.