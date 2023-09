LRT.lt straipsnio herojei mokytojai skyręs 10 tūkst. eurų stipendiją Lašas ragina savo kolegas sužerti Nobelio fondą pedagogams

Verslininkas Vladas Lašas ragina savo kolegas iš verslo pasaulio paskatinti šimtą Lietuvos mokytojų stipendijomis, taip sukuriant savotišką Nobelio premijos dydžio prizą pedagogams, mat, kaip sako iniciatyvos autorius, už kiekvieno žmogaus stovi mokytojas. Jis pats 10 tūkst. eurų stipendiją skyrė LRT.lt straipsnio herojei – marijampolietei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Violetai Žebrauskienei, galinčiai didžiuotis savo išugdytais šimtukininkais.

Šiandien valstybei sunkiai sekasi spręsti švietimo problemas, – sako V. Lašas. Bet, pasak jo, visi esame atsakingi už Lietuvos mokyklų ateitį.

„Jei tikrai tau rūpi, turi ką nors padaryti ir pats. Todėl ėmiausi asmeninės iniciatyvos – skirti vienai iš daugelio puikių Lietuvoje dirbančių mokytojų mūsų šeimos asmeninę stipendiją – 10 tūkst. eurų. (...)

Negalėdamas išspręsti visko už valstybę, bet, norėdamas padėti bei paskatinti Lietuvos valstybės lyderius drąsiau ir greičiau veikti, kviečiu visus bendraminčius savo sėkme tiesiogiai pasidalyti su geriausiais Lietuvos mokytojais.

Jei bent penktadalis Lietuvos turtingiausių žmonių iš TOP500 sąrašo skirs tiesiogiai savo išrinktam (-ai) vienam iš geriausių mokytojų 10 tūkst. eurų asmeninę stipendiją, turėsime 1 mln. eurų dydžio prizą TOP100 Lietuvos mokytojų – Nobelio premijos dydžio prizą šimtui puikių Lietuvos mokytojų“, – savo iniciatyvą pagrindė V. Lašas.

Jis sakė norintis, kad mokytojų darbą ir indėlį į visuomenę pamatytų ir vertintų kuo daugiau žmonių, kad kiekvienas prisimintume, kam esame dėkingi už savo ar savo vaikų išsimokslinimą.

Lašas: jaučiuosi labai prasmingai investavęs

Verslininką skirti stipendiją įkvėpė LRT.lt straipsnis apie Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokytoją ekspertę V. Žebrauskienę, kuri kasmet parengia ne vieną šimtukininką abiturientą, o šiemet aukščiausią rezultatą pelnė net dešimt jos mokinių.

„Mokytoja, daug metų dirbanti nedideliame mieste, sugeba kasmet išauginti gimnazistų būrį, kurių dalis išlaiko egzaminus pačiais geriausiais įvertinimais – šimtukais. Nebuvo sunku ją atrasti – tokių talentingų ir pasišventusių mokytojų yra kiekviename rajone, kiekvienoje mokykloje“, – paaiškino V. Lašas.

„Perskaičius straipsnį pakako vos vieno šilto pokalbio su šia mokytoja telefonu ir susirašinėjimo elektroniniu paštu tikslinant kelias detales. Jaučiuosi labai prasmingai investavęs. Versle ši suma nėra tokia reikšminga, kaip kad bus reikšminga mokytojo gyvenime“, – kalbėjo V. Lašas.

Jis pabrėžė, kad mokytojų atlyginimai yra nedideli, o kad gautų kiek didesnį uždarbį, jie turi dirbti labai dideliu krūviu, o nuo to gali nukentėti kokybė. Be to, yra dar viena bėda – šalį kamuoja mokytojų stygius.

„Vis atsimenu gero bičiulio žurnalisto Aurelijaus Katkevičiaus posakį, kuriuo jis baigdavo „Verslo klasės“ įžanginius straipsnius. Jis ragindavo pakelti mokytojams atlyginimus dvigubai“, – sakė verslininkas, jau daug metų remiantis talentingus studentus.

Mokytoja: labai svarbu, kai kiti mato mus, mokytojus

V. Lašo skambučio sulaukusi V. Žebrauskienė sakė ilgai negalėjusi patikėti tuo, kad jos darbas buvo šitaip įvertintas.

„Esu labai laiminga. Tai labai svarbus ir reikšmingas įvertinimas. Mane nustebino, kad visai kitos srities žmogus įvertino mane, humanitarę, mokytoją. Labai svarbu, kai kiti mato mus, mokytojus“, – sakė stipendiją pelniusi mokytoja. Pedagogė neslėpė, kad tai ir labai svarbi finansinė paspirtis jai.

Šiemet 10 iš 23 V. Žebrauskienės mokinių pelnė šimtukus, rašydami lietuvių kalbos ir literatūros rašinį. Dar kelių rezultatai sukosi tarp 90 ir 100. Kai mokytoja vasarą pasakojo apie savo laimėjimus, džiaugėsi, kad pavyko su vaikais tiek pasiekti. Šios pedagogės mokinių rezultatai kasmet būna aukšti. Tačiau, neslėpė ji, tai turi didelę kainą – nuovargį, tiek emocinį, tiek fizinį.

„Kai šiemet vaikai gavo dešimt šimtukų, nutariau – viskas, visam pasauliui pasakysiu, kad moku mokinius paruošti. Pažadėjau sau būti tvirtesnė.

Visus mokinių rezultatus pasikabinu kabinete, jie iškaba visus metus, rodau visiems mokiniams, ateina buvę abiturientai, mato tuos rezultatus. Aš esu tą džiaugsmą užsikonservavusi ir nešiojuosi savo širdy“, – LRT.lt kalbėjo V. Žebrauskienė.

Lašas viliasi, kad iniciatyva išplis

Verslininkas viliasi, kad jo asmeninę, šeimos, iniciatyvą palaikys ir kiti verslo atstovai.

„Kaip tik spalio pradžioje bus skelbiami šių metų Nobelio premijų laureatai – tikiuosi, kad mes galime suspėti surasti ir apdovanoti savo premijos laureatus. Vertų tikrai yra daug, daugiau negu šimtas – bet pradėkime nuo jų: juk kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio, o lietus – nuo pirmojo lašo. Ši suma kiekvienam mokytojui yra nepalyginamai reikšmingesnė negu esantiems TOP500 sąraše ar didžiausių Lietuvos įmonių TOP1000 sąraše“, – mano V. Lašas.

Jis tiki, kad tokia asmeninė verslo atstovų iniciatyva paskatintų ir valstybę spręsti mokytojų problemas iš esmės ir ryžtingai.