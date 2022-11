„Čia žymime A, toliau C, B“: LRT.lt tyrimas atskleidė – 6 valandų kursai „įveikti“ per 10 minučių, o atsakymai sudiktuoti

Įvairūs virusai, infekcijos, parazitai, hepatitai ar ŽIV – mažiausiai laukiama „pridėtinė vertė” po apsilankymo grožio salone ar maitinimo įstaigoje. Vis dėlto galimybė susirgti nemaloniomis arba net visą gyvenimą trunkančiomis bei gyvybei pavojingomis ligomis yra labai reali, ypač, jeigu specialistas, suteikiantis paslaugą, nė nenutuokia apie svarbiausias higienos taisykles, mat tokius įgūdžius suteikti turinčius kursus baigė fiktyviai ir pažymėjimą gavo neišklausęs nė sakinio svarbios informacijos. LRT.lt įsitikino, kad uostamiestyje tokia galimybė yra.

Daugybei grožio specialistų bei darbuotojų, kurių veikla susijusi su maistu, norint pradėti veiklą yra būtina išklausyti tam tikrus higienos įgūdžių kursus. Išklausius apie 6 valandas trunkančius mokymus dar laukia iš dviejų dalių – teorijos testo ir praktinės užduoties – sudarytas egzaminas. Jeigu žinių patikrinimas praeina sėkmingai, žmogui suteikiamas žinių ir įgūdžių įvertinimo pažymėjimas.

Nepaisant reikalavimo išmokti svarbiausias taisykles apie asmens higieną, užkrečiamąsias ligas bei jų plitimą, maisto produktų ar grožio srityje naudojamų priemonių laikymą, patalpų dezinfekciją ir pan. dalis įvairias paslaugas teikiančių asmenų rizikuoja savo klientų sveikata nedezinfekuodami darbo įrankių arba paviršių, naudodami netinkamas tam priemones ir pan. Sulaukę tikrintojų dėmesio teisinasi nė nežinoję, kad tokie veiksmai būtini, nors stalčiuje guli galiojantis ir higienos įgūdžius patvirtinantis dokumentas.

LRT.lt pasiekė informacija, kad kai kuriose kursus organizuojančiose įstaigose procesas tik imituojamas ir žmonėms pažymėjimai teikiami iki galo nė neišklausius viso numatyto kurso, žemesniu nei būtina balu išlaikius egzaminą arba jo užduočių apskritai nesprendus.

LRT.lt dar rugsėjo pabaigoje atliko eksperimentą ir išsiaiškino, jog pavyzdžiui, uostamiesčio savivaldybei priklausančioje Klaipėdos miesto poliklinikoje minėtą pažymėjimą galima gauti neišklausius nė sakinio iš numatyto 6 valandų kurso. Eksperimentą atlikusi žurnalistė nuo to momento kai įžengė į poliklinikoje esantį kabinetą, kur turėjo vykti kursai, iki kai gavo įgūdžius patvirtinantį pažymėjimą, užtruko vos daugiau nei 10 minučių. Į šį laiką įskaitant ir kelias minutes, kurių prireikė apmokėjimo už paslaugą procedūrai.

Klaipėdos miesto poliklinika, higienos įgūdžių kursai, pažymėjimas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

„Mudvi nusirašysime ir aš jums paaiškinsiu“

Visų pirma, paskambinus viešai skelbiamu poliklinikos numeriu ir pasiteiravus, ar numatomi higienos kursai, kurie reikalingi norint dirbti su maistu, iš tiesų tądien įvyks. Telefonu atsiliepusi poliklinikos darbuotoja paaiškino, kad kursai bus organizuojami, tad nurodytu laiku nuvykome į polikliniką ir pasibeldėme į nurodyto kabineto duris.

Tiesa, kiek kėlė nuostabą tai, kad likus kelioms minutės iki skelbiamo kursų pradžios laiko prie kabineto durų daugiau nebuvo nė vieno žmogaus – natūraliai kilo klausimas, nejaugi 6 valandas trukti turinti paskaita bus skaitoma tik vienam žmogui? Į šį klausimą atsakymas paaiškėjo netrukus.

Klaipėdos miesto poliklinika / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Įėjus į kabinetą, ten dirbanti specialistė tam tikrame žurnale užregistravo eiline kliente, ketinančia dirbti padavėja, apsimetančią žurnalistę – užrašė vardą, pavardę, adresą ir nurodė nusileisti aukštu žemiau, kur yra poliklinikos kasa bei sumokėti 11 eurų dydžio kursų mokestį ir tuomet sugrįžti atgal į trečią aukštą.

Atlikus šiuos veiksmus ir prasidėjo įdomiausia eksperimento dalis – kursų kabinete dirbanti specialistė žurnalistei padavė baltą lapelį bei rašiklį ir ant lapelio nurodė užrašyti savo vardą ir pavardę.

„Žinote, čia reikėtų paskaitą išklausyti ir testą išspręsti – jokių čia stebuklų nėra, pati žinote, juo labiau, kad padavėja. Mudvi nusirašysime ir aš jums paaiškinsiu. Už vardo ir pavardės rašote raidę C ir žodį „variantas“ ir eilute žemiau: 1. A, žymime – 2. A, 3. C. 4. A, 5. C, 6. B, 7. B, 8. C, 9. B, 10. B, 11. C, 12. B, 13. C, 14. A, 15. B, 16. C, 17. A, 18. B, 19. C, 20. B.

Čia – žodžiais „praktinė užduotis“. Čia iš jūsų darbelio, dabar eilute žemiau rašote skaičių 1 ir žodį „data“, eilute žemiau rašote: „valomi paviršiai“. Tai čia bus visi staliukai, Radvile, kuriuos jums reikės aptarnauti. Dabar – 3 ir „periodiškumas“ kaip dažnai stalai valomi: prieš darbą, po kiekvienų lankytojų, po darbo ir tik drėgnu būdu ir tik kempinytėmis.

Dabar – 4 „naudotos priemonės“. Čia, Radvile, jos visos turi būti leistos Sveikatos apsaugos ministerijos, turėti kokybės pažymėjimus, turėti galiojimo terminą, pavadinimą lietuvių kalba. Bet nei jūs, nei aš už tai nesame atsakingos. Va štai pas mane stovi priemonės, tai, kaip ir jums, su kuo duos – su tuo jūs ir valysite. Čia tik atsakingi asmenys, pirkdami turi žinoti, kas turi būti, nes kada ateis veterinarinė tarnyba tikrinti, tai jie privalės pateikti kokybės pažymėjimus, o dezinfekcinės medžiagos, kadangi yra naudojamos tualetų valymui, turi turėti saugos duomenų liudijimus, bet čia irgi administracijos reikalas.

Dabar rašote, Radvile, skaičiuką 5 „atsakingo asmens parašas“ ir padedate savo parašą, kadangi už stalų valymą jūs būsite atsakinga“, – kursams nė nespėjus prasidėti, juos vesti turėjusi poliklinikos darbuotoja ėmė diktuoti jau kursų pabaigoje turinčio laukti testo bei praktinės užduoties atsakymus.

Klaipėdos miesto poliklinika / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Po to, kai testas formaliai jau buvo baigtas, nors jo nė klausimai nebuvo pagarsinti, o tik padiktuoti atsakymai į juos, darbuotoja dar trumpai greitakalbe informavo apie tai, kad prieš pradedant dirbti žmogus turi būti pasitikrinęs sveikatą, kad atvykus į darbą būtina persirengti, susirišti plaukus, nusiplauti rankas, kokios temperatūros patiekalą žmogus turės gauti ir pan.

Taigi, kaip minėta, vietoje 6 valandų Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytų ir privalomais laikomų kursų Klaipėdos miesto poliklinikoje pakako maždaug 10 minučių.

„Sėkmės darbelyje, mažyte. Nesuk tu sau galvos. Jeigu sveikatos knygelę turi, tai viskas – viską turi, gali bėgti į darbelį. 5 metams šitas pažymėjimas“, – darbuotojos pasiteiravus, ar iš tiesų kursai jau baigti, mat jie turėtų trukti 6 valandas, atsakė specialistė.

Įstaigos vadovė konkrečių atsakymų neturėjo

Klaipėdos miesto poliklinikos, kurios pavadinimas neseniai linksniuotas ir teisėsaugininkų tyrime dėl įtariamų korupcinių veikų, dėl kurių iš Valstybinės ligonių kasos galėjo būti apgaule įgyta daugiau kaip 350 tūkst. eurų, vyriausioji gydytoja Loreta Venckienė vos išgirdusi pokalbio temą pradėjo aiškinti, jog poliklinikoje kursai nėra fiktyvūs ir tokia informacija – konkurentų kova prieš polikliniką.

Išgirdusi apie LRT.lt atliktą eksperimentą ir tai, jog 6 valandų trukmės kursų pažymėjimas suteiktas per maždaug 10 minučių, L. Venckienė pradėjo apeliuoti į tai, jog yra galimybė neklausyti paskaitos, o su kursų medžiaga susipažinti namuose ir į polikliniką atvykti tik žinių patikrinimui, tad teiravosi, ar poliklinika nebuvo suteikusi medžiagos, skirtos pasiruošti savarankiškai.

Paaiškinus, jog jokios medžiagos suteikta ir apie mokymąsi savarankiškai nebuvo nė kalbos, o vietoje kursų bei egzamino buvo tiesiog padiktuoti patikros atsakymai, L. Venckienė vis tiek gynėsi, jog jos vadovaujamoje įstaigoje trūkumų nėra.

„Nelabai seniai tikrino visuomenės sveikatos centras, nes dabar ne akreditavimo tarnyba, o visuomenės centrai tikrina šitas paslaugas, tai jokių pastabų neturėjo. Šiaip tai yra duodama savarankiško pasiruošimo medžiaga, nes į šituos kursus dabar ateina praktiškai pavieniai žmonės, todėl, kad visoje Lietuvoje yra galimybė visa tai gauti online. Žmonės, kurie ateina iš gatvės, yra vienetai, gal dėl to ir tos grupės nerenkamos. Pagrinde mokymų organizatorė vyksta į įmones su demonstracine medžiaga ir ten grupėms veda“, – aiškino poliklinikos vyriausioji gydytoja.

Loreta Venckienė / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Kodėl poliklinikoje įmanoma gauti higienos įgūdžių pažymėjimą neįgavus jokių įgūdžių ir kursų organizatorės iniciatyva imituojant patikros procedūrą, L. Venckienė, kurios parašu ir yra patvirtintas išduotas pažymėjimas, konkrečiai atsakyti negalėjo, tačiau tvirtino, kad tokie atvejai tikrai nėra plačiai pasitaikantys ir skubėjo pabaigti pokalbį.

„Tendencija tai negali būti, nes čia yra labai pavieniai žmonės, kurie dabar ateina tiems mokymams. <…> Jie neateina. Tai yra pavieniai žmonės, jeigu jų per mėnesį iki 10 suskaičiuoja...“, – sakė poliklinikos vadovė.

L. Venckienė žadėjo aptarti situaciją su kursus turinčia versti darbuotoja ir patikslinti aplinkybes, tačiau vėliau telefono ragelio nekėlė ir neperskambino.

LRT.lt žiniomis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento atstovai šiais metais Klaipėdos miesto poliklinikos šioje srityje netikrino.

Klausimų kelia ir kiti kursų organizatoriai

Panašu, jog higienos kursų srityje gali būti ir daugiau variacijų.

Paskambinus pirmosios pagalbos bei higienos įgūdžių mokymus rengiančios viešosios įstaigos „Pamario sveikatingumo namai“ internete skelbiamu numeriu ir žurnalistei prisistačius būsimąja padavėja, kuri domisi higienos kursais žmonėms, dirbantiems su maistu, buvo pasiūlyta susitarti individualų laiką.

Pasiteiravus, kiek laiko trunka kursai, buvo paaiškinta, kad trukmė priklauso nuo kiekvieno žmogaus individualiai.

„Neteko dirbti prie maisto? Tai tada papasakosiu, duosime testą, matysime pagal jūsų žinias, kiek jų turite“, – pastebėjo bendruoju telefono numeriu atsiliepusi moteris ir pokalbiui įsibėgėjus patikino, kad 6 valandų kursams ir patikrai tikrai neturėtų prireikti.

Kavinė (asociatyvi) / Louis Hansel/Unsplash nuotr.

Tiesa, įstaigos vadovė Audronė Meiraitė LRT.lt komentuodama „Pamario sveikatingumo namų“ veiklą tvirtino, jog dirbama nepažeidžiant jokių šiuo metu galiojančių tvarkų.

„Viskas yra pagal programą. Yra programos, tai tiek ir trunka. Yra savarankiškai pasiruošusių, testai yra paruošti. Testą užpildo ir, jeigu savarankiškai pasiruošę, taip ir būna. Tas pats ir higienai, ir pirmai pagalbai“, – aiškino A. Meiraitė.

Žinia, higienos ar pirmosios pagalbos įgūdžių kursai bei egzaminas organizuojamas ir nuotoliniu būdu. Paieškos sistemoje „Google“ įvedus paieškos žodžius „higienos kursai internetu“ pateikiama daugybė rezultatų.

Pasirinkus patį pirmąjį siūlomą organizatorių „Mano pažyma“, šio interneto svetainėje skelbiama apie galimybę pirmosios pagalbos ir higienos pažymėjimą gauti per 15 minučių.

Kursai / Ekrano nuotr.

LRT.lt išbandė ir šią galimybę: kursų organizatoriui pervedus nurodytą sumą pinigų, į elektroninį paštą buvo atsiųsta kurso medžiaga, nuslinkus tekstu žemyn – mygtukas, nuvedantis į žinių patikrinimo testą bei praktinę užduotį.

Egzaminas vyksta žmogui tiesiog per neribotą laiką atsakant į klausimus, joks egzaminuotojas vaizdo ar garso konferencijos būdu nebendrauja su užduotis sprendžiančiu žmogumi.

Taigi, ar testas laikomas sąžiningai – atsakyti gali tik pats jį sprendžiantysis. Testą ir praktinę užduotį atlikus teisingai akimirksniu suteikiamas įgūdžius patvirtinantis pažymėjimas. Nuo apsilankymo kursų organizatoriaus tinklapyje iki momento, kai buvo suteiktas higienos įgūdžius patvirtinantis pažymėjimas LRT.lt žurnalistei prireikė maždaug pusvalandžio.

„Mano pažyma“ vadovas, kurio parašu ir spaudu patvirtintas atsiųstas pažymėjimas, į LRT.lt klausimus atsakė, tačiau pageidavo, jog nebūtų cituojamas publikacijoje.

Pažymėjimas / Ekrano nuotr.

Kontrolės rezultatai: kai kurie grožio specialistai prisipažįsta nedezinfekuojantys darbo įrankių, nes mano, kad tai šiems pakenks

NVSC, kuriam ir yra pavesta tokių paslaugų teikėjų kontrolė, atstovai akcentuoja, kad fiktyvūs kursai ir žinių patikrinimas arba gudravimas jų metu gali kelti grėsmę specialistų, kurių veiklai yra būtini minėti įgūdžiai, klientams.

Apie tai signalizuoja ir NVSC atliekama grožio paslaugas bei maitinimo paslaugas teikiančių verslininkų kontrolė.

Anot NVSC Klaipėdos departamento direktoriaus Raimundo Grigaliūno, patikrinimų metu aiškėja, kad nagų priežiūros specialistėms labiausiai trūksta žinių dėl instrumentų sterilizacijos: kaip pasirinkti pakavimo medžiagas, kaip atlikti sterilizacijos procesą ir pan. Dezinfekuojant įrankius neretai klysta ir plaukų priežiūros paslaugas teikiantys specialistai.

„Netgi yra pasakę, kad nedezinfekuoja instrumentų, todėl, kad galvoja, jog dezinfekcija gadina įrankius. Galima prisiklausyti kartais…“, – pastebėjo R. Grigaliūnas.

Raimundas Grigaliūnas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Kitų sričių grožio paslaugas teikiantiems specialistams, kaip atskleidžia kontrolės rezultatai, trūksta žinių kaip tinkamai pasirinkti valymo ir dezinfekcijos produktus, mat ne visi jie yra tinkami naudoti.

„Kokios gali būti pasekmės? Jeigu nežino, tai ir neatlieka tos sterilizacijos, dezinfekcijos arba ją atlieka neteisingai. Tai tikrai sudaro galimybes perduoti kitiems žmonėms tam tikras ligas. Jeigu tai yra paslaugos kai yra pažeidžiama oda arba gleivinė ir prieš tai atliekant tą paslaugą instrumentas buvo užterštas krauju arba kitais kūno skysčiais ir jeigu jų teisingai nedezinfekavo, nesterilizavo, nenukenksmino, veiklos metu kyla pavojus užkrėsti kitą žmogų per kraują plintančiomis ligomis. Tai gali būti hepatitas B, hepatitas C, netgi ŽIV, pažeidimo vietoje gali prasidėti infekcija ir pan. Kitas dalykas – per plaukus, per šukas, kirpimo mašinėlę… jeigu prieš tai žmogus atėjo, pavyzdžiui, su utėlėmis ir nebuvo nuvalyta, tai gali pernešti kitam, taip pat ir įvairius grybelinius susirgimus, kurie yra pakankamai nelengvai gydomi“, – apie tinkamų higienos įgūdžių neturinčio specialisto kėdėje galinčius tykoti pavojus pasakojo NVSC Klaipėdos departamento direktorius R. Grigaliūnas.

Kirpykla; grožio salonas (asociatyvi) / AP nuotr.

Skundų nesulaukia – žmonės džiaugiasi greitai gautu dokumentu ir nepaiso galimų pasekmių

Pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą tvarką NVSC kasmet sudaro numatomų tikrinti kursus organizuojančių įstaigų sąrašus. Šiemet Klaipėdos departamentas planavo patikrinti 12 įstaigų, kurios vykdo pirmosios pagalbos mokymus ir 11 įstaigų, kurios vykdo higienos įgūdžių mokymus.

Iki spalio 19 dienos jau patikrintos 8 įstaigos, kurios teikia pirmosios pagalbos mokymus. Iš jų 3 objektai veiklos nevykdė – mokymai nevyko. Taip pat NVSC specialistų kontrolės jau sulaukė ir 6 įstaigos, kurios vykdo higienos įgūdžių mokymus, iš jų 4 objektai veiklos nevykdė.

„Dažniausiai mus informuoja, kad tuo metu jie neturės grupių ar pan. – veiklos nevykdys. Tada mūsų patikrinimas yra labiau „popierinis“ – jeigu nėra žmonių, tuomet yra tikrinami dokumentai: kaip jie ten surašė, dalyviai ir t.t. tai, kas yra reglamentuojama pagal tvarkos aprašą ir pagal visus reikalavimus. Žinoma, tikrinant dokumentus, pažeidimų surasti praktiškai neįmanoma, nes jie sutvarko viską, kaip priklauso“, – aiškino R. Grigaliūnas.

Dokumentai. Asociatyvi nuotr. / P. Lileikio/LRT nuotr.

Prieš planinę kontrolę tikrinti numatoma įstaiga yra įspėjama, neplaniniu būdu ir iš anksto neįspėjus galima tikrinti tik gavus pranešimų ir skundų apie galimai netinkamai vykdomą veiklą. Tokių pranešimų NVSC Klaipėdos departamentas nėra gavęs, o „slaptojo pirkėjo“ metodo pritaikyti negalima.

„Žmonės tikriausiai greitai gauna tą paslaugą ir laimingi bėga. Bet kiekviena lazda turi du galus“, – pabrėžė departamento vadovas.

Pašnekovas apeliavo ir į kurso organizatorių paslaugų gavėjų sąžinę bei atsakingumą – jeigu mokymai realiai neįvyko, reikėtų pranešti apie tai NVSC.

„Mes iš karto sureaguosime ir važiuosime. Tai yra labai svarbu. Jeigu mes neturime pranešimų ir dirbame tik pagal planą, vadinasi, yra galimybė kažkam pasakyti: mes nesurinkome grupės, šiandien niekas nevyks, žiūrėkite dokumentus. Tai yra, sakykime, medaus laižymas per stiklą“, – akcentavo pašnekovas.

SAM: atsakomybę dėl netinkamai vykstančių kursų turėtų prisiimti juos organizuojančios įstaigos vadovybė

Žinia apie labai laisvas interpretacijas organizuojant higienos įgūdžių kursus bei tai, kad Klaipėdos miesto poliklinikoje pažymėjimą gali pavykti gauti nė neišklausius paskaitos, Sveikatos apsaugos ministerijai buvo staigmena.

Jokių žinių iki LRT.lt kreipimosi ministerija apie tokią situaciją nebuvo sulaukusi.

„Ministerija situaciją vertina neigiamai. Tokių kursų tikslas yra užtikrinti, kad žinios virstų kokybiškomis paslaugomis ir būtų jų praktiškas panaudojimas. Galima tik įsivaizduoti, kas atsitiktų, jei žmogus „ant popieriaus“ buvo „išmokęs“ teikti būtinąją pagalbą, o šalia ištikus nelaimei negalėtų padėti“, – dėstė sveikatos apsaugos ministro patarėjas Tomas Bagdonas.

Sveikatos apsaugos ministerija / Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Jis taip pat akcentavo, kad informacija apie epizodus bus perduota Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai, kuri rūpinasi veiklos neatitikimų ištaisymu gydymo įstaigose. „Į situaciją turėtų sureaguoti ir poliklinikos administracija, kuri atsakinga už paslaugų ir žinių teikimo kokybės užtikrinimą, ir vietos savivalda, kuri yra įstaigos steigėja“, – pastebėjo T. Bagdonas.

Pabrėžiama, kad atsakomybę dėl netinkamai vykstančių kursų turėtų prisiimti įstaigos administracija, nes, pasak ministerijos, tokie dalykai kompromituoja tiek pačią gydymo įstaigą, tiek kursus, kurių paskirtis yra perteikti žinias ir skatinti teigiamus pokyčius.

Klaipėdos miesto poliklinika / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Metas griežtinti egzaminą?

R. Grigaliūnas pastebėjo ir dar vieną galima spragą dabar galiojančioje tvarkoje – grožio specialistams kartą gavus higienos įgūdžių pažymėjimą nėra numatyta prievolė po tam tikro laiko žinias atnaujinti, tad kai kurie net ir turimi įgūdžiai gali pasimiršti, o tie, kurių specialistas darbo pradžioje privalomų kursų metu neįgijo – gali jau ir neatsirasti.

Manoma, kad būtų tikslinga svarstyti dėl egzaminavimo griežtinimo. Neatmetama, kad galėtų būti pritaikyta panaši tvarka, kaip ir laikant vairuotojo pažymėjimą.

„Egzaminas turi būti tik praktikoje. Teoriją galbūt ir galima nuotoliniu būdu, tačiau tokiu būdu atsiranda galimybė kažkur atsakymus pasitikslinti, tačiau praktinės užduotys turi būti atliekamos kontaktiniu būdu, gyvai ir, kad kontroliuotojas matytų. Aišku, jeigu nesąžiningai atliekama pirma dalis, tai tikėtina, kad tokia ir antra dalis bus. Mūsų siūlymas buvo padaryti panašų variantą, kaip yra su vairuotojo pažymėjimais: pirmos pagalbos ar higienos įgūdžių mokymus praveda licencijuotos įstaigos, ten pas save patikrą gali laikyti, bet gali ir ne, o paskui kita nepriklausoma institucija, pavyzdžiui, NVSC, paruošia klausimus ir žmonės laiko egzaminą ar testą mūsų įstaigoje ir paskui pagal numatytą grafiką laiko praktiką“, – aiškino R. Grigaliūnas.