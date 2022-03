Keliaujančioje ekspozicijoje – Holokaustą išgyvenusių moterų ir mergaičių patirtys

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas pristato keliaujančią ekspoziciją „Gydant sielos žaizdas“, kurioje atskleidžiamos jaunų merginų, mergaičių ir moterų trauminės patirtys ir dilemos, patirtos siekiant išgyventi žiauriomis II pasaulinio karo ir Holokausto sąlygomis, rašoma VU pranešime žiniasklaidai.

Parodos atidarymas vyks kovo 8 d., 16 val. Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre.

Ekspozicijoje „Gydant sielos žaizdas“ pristatomi Holokaustą išgyvenusiųjų moterų, jų dukrų ir anūkių liudijimai, atskleidžiantys, jog itin žiauriomis sąlygomis patirti išgyvenimai ir paslaptyje laikomos patirtys yra opūs skauduliai, perduodami net keliose šeimos kartose. Liudijimai taip pat atskleidžia psichologines traumas, sukeliančias tapatybės lūžius bei moteriško solidarumo svarbą gyvybei pavojingų aplinkybių akivaizdoje.

Holokaustas / BNS asociatyvi nuotr.

Atidarymo metu organizuojamoje diskusijoje „Trauminių patirčių įveika: ar šiandien kartojame istorines klaidas?“ pašnekovai aptars traumuojančių fizinių ir psichologinių patirčių įtaką net kelioms skirtingoms kartoms šeimoje, šių sudėtingų klausimų komunikacijos specifiką bei nuo karo bėgančių moterų patirtis šiandien.

„Karui pasibaigus, jis ir toliau tęsėsi tyrimo metu kalbintų moterų ir jų vaikų prisiminimuose tol, kol drąsa prabilti padėjo suprasti savo jausmus ir atsiverti pasauliui. Tikimės, jog mūsų ekspozicija paskatins lankytojų empatiją ir atvirumą, padės suprasti sudėtingas moterų dilemas, su kuriomis jos susiduria ir šiandien“, – teigia projekto vadovė ir tyrėja dokt. Neringa Latvytė.

Keliaujanti paroda sukurta įgyvendinant tarptautinį projektą „Identity on the Line“, sujungiantį 6 kultūros ir istorijos muziejus bei universitetą iš 7 Europos šalių. Projekto tikslas yra ištirti ilgalaikes skirtingų migracijos procesų (savanoriškų ir priverstinių), kurie vyko Europoje per pastaruosius 100 metų, pasekmes.

Holokaustas. Atimti žydų daiktai / Shutterstock nuotr.

PARODOS „GYYDANT SIELOS ŽAIZDAS“ ATIDARYMO PROGRAMA

16.00 val. Parodos atidarymo sveikinimai.

16.20–17.30 val. Diskusija „Trauminių patirčių įveika: ar šiandien kartojame istorines klaidas?“. Moderuoja – dokt. Neringa Latvytė. Dalyvauja VU KF Dekanas prof. dr. Rimvydas Laužikas, psichologė, Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorė Ruth Reches, Lietuvių litertatūros ir tautosakos instituto dokt. Raminta Jakuciavičienė.

17.30–18.00 val. Po ekspoziciją lydi projekto vadovė dokt. Neringa Latvytė.