Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla Vilniaus knygų mugėje: ką skaityti ir kur apsilankyti?

Po metų pertraukos LITEXPO parodų rūmuose ir vėl susitiks rašytojai, šiurens vartomi knygų puslapiai, o skaitytojai bursis renginiuose paklausyti mėgstamų rašytojų įžvalgų. Tikriausiai kiekvienas literatūros gerbėjas rengdamasis mugei susimąstė: ką skaityti ir ką aplankyti? Knygas ir renginius rekomenduoja Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, rašoma LRS leidyklos pranešime žiniasklaidai.

Be pačių šviežiausių naujienų, Lietuvos rašytojų sąjungos stende skaitytojus pasitiks ir anksčiau išleistos, didelio populiarumo sulaukusios knygos: Undinės Radzevičiūtės „Minaretas ir 7“, Vandos Juknaitės autobiografinė apysaka „Ta dūzgianti ir kvepianti liepa yra“, Olgos Tokarczuk romanai, taip pat nauji Czesławo Miłoszo knygos „Pavergtas protas“ bei Taros Westover „Apšviestoji“ leidimai.

Leidyklos stende autografus dalys knygų autoriai Laurynas Katkus, Donaldas Kajokas, Aldona Tüür, Vilius Kočiubaitis, Ramutė Skučaitė, Vytautas Anužis. Šeštadienio vakare vyks Gyčio Norvilo, Arkadijaus Gotesmano bei Vytauto Labučio performansas, kurio metu muzika mėgins prakalbinti poeziją ir atvirkščiai.

Dar spaustuve kvepiančios naujienos

Aldona Tüür „Kiltų nuoma“

Ką tik pasirodė Aldonos Tüür, tinklaraštininkės, kūrybinio rašymo dėstytojos, žurnalistės, debiutinis romanas „Kiltų nuoma“, kurį ji pradėjo rašyti dar studijuodama Dandi universitete, Škotijoje. Romane susitinka ir persipina trijų moterų gyvenimo keliai, romano veiksmo vieta – tas pats Dandi miestas. Pirmajame plane – moterų savasties, savumo ir svetimumo, atsitiktinumo ir lemties temos. Tai iš dalies ir emigracijos romanas – knygą autorė dedikuoja „visiems, kurie yra pirkę bilietą į vieną pusę“. Autorė knygą pristatys mugėje vasario 25 d., penktadienį, 13 val., Rašytojų kampe. Renginyje dalyvaus ir Gabrielė Labanauskaitė, Audronė Kaušpėdienė, Juta Liutkevičiūtė-Kiudė.

Laurynas Katkus „Nakvynė Berlyne“

Laurynas Katkus po beveik dešimtmečio pauzės grįžta su nauja prozos knyga, atgaivinančia primirštą apysakos žanrą. „Nakvynę Berlyne“ sudaro keturios apysakos, kuriose pasakojamos keistos, pasakiškos istorijos, su atida ir humoru vaizduojamas šiuolaikinės Lietuvos gyvenimas, persmelktas fantastinės atmosferos. Laurynas Katkus – žinomas rašytojas, eseistas ir vertėjas, išleidęs keletą poezijos ir esė rinkinių, romaną „Judantys šešėliai“. „Nakvynės Berlyne“ pristatymas įvyks vasario 24 d., ketvirtadienį, 17 val. Rašytojų kampe. Dalyvaus autorius, rašytojas Saulius Vasiliauskas ir žurnalistas, 15min.lt vyr. redaktoriaus pavaduotojas, knygų apžvalgininkas Audrius Ožalas.

Laurynas Katkus / R. Danisevičiaus nuotr.

„Tiesos vertikalė. Knyga apie Vytautą Anužį“ (sudarė Elvina Baužaitė)

Puiki naujiena teatro ir neeilinių asmenybių gerbėjams – mugėje bus pristatoma knyga apie aktorių, Nacionalinės premijos laureatą Vytautą Anužį. „Tai teatro meno asmenybės biografija ir aktoriaus kūrybinės esaties manifestas“, – taip knygą pristato jos autorė ir sudarytoja menotyrininkė, kultūros publicistė Elvina Baužaitė. Apie knygą vasario 26 d.,šeštadienį, 19 val. 5.3 salėje kalbėsis Vytautas Anužis, Agnieška Ravdo, teatrologė Daiva Šabasevičienė, Velta Žygurė-Anužienė.

Vilius Kočiubaitis „Gydytojai miršta kitaip“

Pernai pasirodžiusi ir didžiulio populiarumo sulaukusi knyga – „Afganistano daktaro“ autoriaus, gydytojo Viliaus Kočiubaičio apsakymų rinkinys „Gydytojai miršta kitaip“. Kokie santykiai tarp gydytojo ir paciento sergančioje, vartotojiškoje visuomenėje? Kaip atrodo tikra, neišgalvota gydytojo kasdienybė? Šie pasakojimai iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti neįtikėtini, bet tikrovė kartais niūresnė ir keistesnė už mūsų fantazijas. Į mugę atkeliaus jau trečiasis šios knygos tiražas. Pristatymo renginys numatytas vasario 26 d., šeštadienį, 19 val. 1.2 salėje. Jame dalyvaus autorius ir žurnalistė Indrė Makaraitytė.

Vilius Kočiubaitis / A. Gintalaitės nuotr.

Donaldas Kajokas „Skudurėlių šventė“

Donaldo Kajoko romanas „Skudurėlių šventė“ – didelis įvykis ir literatūriniame Lietuvos gyvenime, ir ypatinga naujiena rašytojo kūrybos gerbėjams. Šis romanas – paskutinė trilogijos dalis (pirmos dvi – „Kazašas“ ir „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“). „Skudurėlių šventė“ – ilgai rašytas romanas, į knygą sudedant ne tik gyvenimo patirtį, bet ir neparašytų eilėraščių temas, energiją bei vibracijas. Mugės renginys – vasario 25 d.,penktadienį, 17 val. Rašytojų kampe. Donaldą Kajoką kalbins žurnalistė, LRT kultūros laidų vedėja Jolanta Kryževičienė.

Donaldas Kajokas / A. Morozovo nuotr.

Vanda Juknaitė „Ta dūzgianti ir kvepianti liepa yra“ ir Undinė Radzevičiūtė „Minaretas ir 7“

Prognozuojama, kad Vandos Juknaitės apysaka „Ta dūzgianti ir kvepianti liepa yra“ ir Undinės Radzevičiūtės knyga „Minaretas ir 7“ sulauks didžiausio populiarumo tarp Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos knygų. V. Juknaitės knyga, pasirodžiusi gruodį, netrukus, po mėnesio, sulaukė antro tiražo. Tai jautrus, autobiografinis kūrinys, iliustruotas rašytojos asmeninio archyvo nuotraukomis. Europos sąjungos literatūros premijos laureatės, rašytojos Undinės Radzevičiūtės aštuntoji knyga „Minaretas ir 7“ taip pat laikoma, ko gero, autobiografiškiausiu prozininkės kūriniu. Jame pasakojama apie triukšmo iškankintą rašytoją, gavusią galimybę 11mėnesių praleisti kūrybinėje rezidencijoje Bamberge ir parašyti knygą apie ekscentrišką maniaką.

Nick Hornby „Tokie kaip tu“

Tiesiai į mugę atkeliaus ir kasdienybės poetu vadinamo garsaus britų rašytojo Nick Hornby romanas „Tokie kaip tu“ – įžvalgi, išmintinga ir šmaikšti istorija apie meilę. Nick Hornby – septynių pasaulinių bestselerių autorius. Pagal daugelį jo knygų sukurti sėkmingi filmai ir serialai, rašytojas nominuotas „Oskarui“ už dviejų filmų „An Education“ ir „Brooklyn“ scenarijus, pagal jo scenarijų sukurtas trumpametražis TV serialas, neseniai rodytas per BBC – „State of the Union“ (rež. S. Frears), jis pelnė 3 „Emmy“ apdovanojimus.

Czesław Miłosz „Pavergtas protas“

Nobelio premijos laureato Czesławo Miłoszo „Pavergtas protas“ – viena garsiausių a. eseistikos knygų. Tai ne tik garsus antistalinizmo tyrinėjimas, bet ir literatūros traktatas, esė apie žmogų, istorijos mechanizmą, kultūrą ir politiką. Autorius tyrinėja totalitarizmą, remdamasis daugiausia Lenkijos socializmo patirtimi. Skyriuje „Baltai“ ir kitur kalbama apie Lietuvą. Naujausias šios knygos leidimas atkeliaus į knygų mugę tiesiai iš spaustuvės. „Pavergtą protą“ iš lenkų kalbos vertė Almis Grybauskas.

John Milton „Prarastasis rojus“

Tai bene didingiausia Johno Miltono (1608‒1674), didžiulės erudicijos poeto, publicisto, mąstytojo ir visuomenės veikėjo knyga, kurią į lietuvių kalbą vertė iškilus lietuvių vertėjas Lionginas Pažūsis. Ši epinė poema gretinama su Homero ir Vergilijaus kūriniais, artima Dantės „Dieviškajai komedijai“, anglų literatūroje pelniusi poetui vietą šalia Šekspyro, versta 300 kartų ne mažiau kaip į 57 kalbas. „Prarastasis rojus“ – poemos rinktinių ištraukų tekstas, pirmąkart išleidžiamas lietuvių kalba.

Mažiesiems skaitytojams

Jule Ambach „Pabėgimo mokykla. Grėsmingas debesis“

Epuštauškio internatas – tikra Pabėgimo mokykla. Panaši į tuos Pabėgimo kambarius, iš kurių pavyksta ištrūkti tik atlikus užduotį. Kas gi čia nutiko? Sunku patikėti – mokykloje nė garso, vaikai ir mokytojai atrodo giliai sumigę. Ar tai kažkaip susiję su pusryčiais? Gal ta avižinė košė... O iš kur tas žiburiuojantis debesis koridoriuje? Atsakymą, panašu, žino tik Pramanų veidrodis. Rekomenduojama galvočiams nuo 7 metų.