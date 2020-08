Atidengta Milkinto skulptūrinė instaliacija iškelia užmirštą Dariaus ir Girėno skrydžio faktą

Penktadienį prie LDS Skulptūros ir vitražo centro atidengta Rimanto Milkinto skulptūrinė instaliacija, kurią įkvėpė visų pamiršta Dariaus ir Girėno skrydžio istorijos dalis. „Sparnai tarsi atstovauja kylimo, o uodega – tragiško kritimo kryptims“, – LRT.lt sakė skulptorius.

Nors menininkas LRT.lt pasakoja rėmęsis tik „internetu visagaliu, greitąja informacija“, jis gana greitai atrado įdomų ir nepelnytai pamirštą faktą. Skrydžiui reikalingoms lėšoms surinkti buvo išleisti proginiai pašto ženklai ir vokai. Juos įsigydami JAV gyvenantys lietuviai finansiškai prisidėjo prie idėjos įgyvendinimo.

Rimanto Milkinto kūrinys / E. Blaževič/LRT nuotr.

Laiškus į Lietuvą šiuose vokuose Darius ir Girėnas gabeno istorinio skrydžio metu. Lėktuvui sudužus, rasti brezentiniai maišai su laiškais per tam metui rekordiškai trumpą laiką – per tris dienas – pasiekė adresatus Lietuvoje. „Todėl ir kūrinio pavadinimas fiksuoja šį laiko tarpą. Per tiek laiko ir aš gaudavau atsakymus, kai susirašinėdavau laiškais“, – LRT.lt teigė pašnekovas. „Eta“ pavadinime sufleruoja naująją, internetinę laiškų kultūrą.

Paprastai savo kūriniams literatūrinio pamušalo neieškantis autorius šįsyk atsispyrė nuo istorijos. „Istorija baigėsi tragiškai, bet laiškai pasiekė savo tikslą per tris dienas, kas buvo rekordinis įvykis. Tai buvo pirmoji tarpkontinentinė siunta apskritai. Man keista, kodėl už šio momento nėra „užsikabinta“, – komentavo R. Milkintas.

Rimantas Milkintas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Erdvė meno kūriniui pasirinkta netikėta. Skulptūra atsidūrė šalia LDS Skulptūros ir vitražo centro. „Tikiuosi, kad ši erdvė bus netikėtų projektų erdvė, projektų, kurie turės išliekamąją vertę“, – sakė R. Milkintas.

Skulptūra gali būti pamatyta kaip varnelė-paukštelis, paprastai dedami sąrašuose. „Tai yra akcentas vietai. Tam tikras vietos pažymėjimas“, – kalbėjo menininkas. Pirmiausia kylanti asociacija, kad tai yra sparnai ir lėktuvo uodega viename taip pat turi pagrindimą. „Sparnai tarsi atstovauja kylimo, o uodega – tragiško kritimo kryptims“, – LRT.lt sakė skulptorius.

Rimanto Milkinto kūrinys / E. Blaževič/LRT nuotr.

Dvipoliškumas taip pat svarbus šio kūrinio akcentas. „Juk perskristi vandenyną susiruošė du bičiuliai“, – pastebi pašnekovas. Negana to, LDS skulptūros ir vitražo centras yra įsikūręs pakeliui į oro uostą. „Šis centras anksčiau vadinosi Kombinatu. Bet jo principas nepakito – čia yra kuriami dažnai komandinio darbo reikalaujantys kūriniai, įgyvendinami užsakymai“, – kalbėjo R. Milkintas.

Skulptūrinė instaliacija sukurta kaip LDS galerijos „Arka“ ir R. Milkinto projekto, įtraukto į programą „Kuriu Vilnių“, dalis. Skulptūra atidengta per festivalį „Skulptūra ir vitražas“, kurį organizuoja Skulptūros ir vitražo centras bei „Meno stalčius“. Festivalis vyksta visą penktadienio vakarą. „Programoje – atviros menininkų dirbtuvės, edukacinės veiklos, koncertai, maistas ir deganti skulptūra“, – LRT.lt pasakojo R. Milkintas.