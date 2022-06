Naujovė Vilniaus viešajame transporte: „zuikiai“ galės rinktis – mokėti baudą ar pirkti kontrolės bilietą

Vilniaus miesto Taryba šiandien pritarė komitetuose apsvarstytam klausimui dėl galimybės vietoj baudos keleiviams rinktis kontrolės bilietą, taip pat patvirtino pakeitimus, leisiančius išplėsti bilietų rūšis, rašoma savivaldybės pranešime žiniasklaidai.

Bauda ar kontrolės bilietas

Važiavimas be bilieto Vilniaus viešuoju transportu užtraukia administracinę baudą nuo 16 iki 30 eurų. Jeigu pažeidimas padarytas pirmą kartą per metus, keleivis turi galimybę mokėti pusę minimalios baudos, t. y. 8 eurus. „Susisiekimo paslaugų“ keleivių kontrolieriai vidutiniškai per mėnesį surašo apie 6000 protokolų dėl važiavimo be bilieto.

Jeigu kontrolės metu keleivis neturi bilieto ar bilietas laiku nepažymėtas arba pasibaigęs jo galiojimas, jam tenka išlipti iš transporto priemonės, pateikti asmens tapatybės dokumentą ir laukti, kol bus surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

Viešojo transporto kontrolė / S. Žiūros nuotr.

„Nepatogu ne tik išlaipinamam keleiviui, bet ir bendrakeleiviams, nes neretai užtrunkama aiškinantis situaciją, – sako Lina Juknevičienė, „Susisiekimo paslaugų“ (JUDU) klientų patirties vadovė. – Išlaipintam keleiviui ne tik sujaukiami kelionės planai, bet tenka patirti ir neigiamų emocijų. O juk gyvenime pasitaiko įvairiausių situacijų, kodėl keleivis neapmokėjo kelionės. Kartais dėl užmaršumo ar per skubėjimą. Kontrolės bilieto atsiradimas leis išspręsti tokias nemalonias situacijas optimaliausiu būdu.“

Taupant visų brangų laiką, kontrolės bilietą bus galima įsigyti atsiskaitant tik negrynaisiais pinigais, jis kainuos 8 eurus – pusę minimalios baudos.

Papildomi pakeitimai

Vilniaus miesto Taryba taip pat pritarė „Susisiekimo paslaugų“ (JUDU) siūlytam bilietų kainų (tarifų) nustatymo pakeitimui, kuris, atsiradus poreikiui, leistų įvesti papildomas bilietų rūšis. Šiuo metu terminuotų bilietų galima įsigyti tik elektroniniu būdu, t. y. papildant Vilniečio kortelę arba perkant mobiliajame telefone. Popierinis bilietas yra tik vienkartinis, pažymėtas galioja vienai kelionei ir perkamas tik iš vairuotojo.

Taryboje patvirtinti taisyklių pakeitimai padeda lengviau įvesti naują terminuotų bilietų rūšį. Pavyzdžiui, terminuotą bilietą galima būtų nusipirkti bilietų pardavimo terminale.

Tačiau šiuo metu tokių bilietų įvedimas nėra svarstomas, artimiausiu metu bilietų keleiviai ir toliau galės įsigyti jiems įprastais būdais – pildydami turimą Vilniečio kortelę arba dar patogiau – naudodamiesi mobiliosiomis programėlėmis „m.Ticket“ ir „Trafi“, o vienkartinius bilietus pirkdami iš vairuotojo.

Pakeitimai įsigalios nuo š. m. rugpjūčio 1 dienos. Kontrolės bilietą keleiviai Vilniaus viešajame transporte taip pat galės įsigyti nuo rugpjūčio 1 d. Nepaisant šios atsiradusios galimybės, kontrolės bilietas – tai tik alternatyva baudai už važiavimą be bilieto, todėl keleiviai ir toliau turi laikytis taisyklių, įsigyti bilietų iš anksto ir juos tinkamai žymėti, kad kelionės viešuoju transportu būtų sklandžios ir malonios.